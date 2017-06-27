 В Киеве взорвался автомобиль "Мерседес". Водитель погиб. ФОТО+ВИДЕО(Обновлено)

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ Как стало известно, машина записана на Ромась Дмитрия (1987 года рождения). Причина взрыва на данный момент не известна.В результате взрыва водитель погиб. По предварительным данным еще два человека получили ранения.

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Подробности о взрыве и информацию о том, кто мог находится в автомобиле ожидайте позже.