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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:взрыв (4153) Киев (17497)

 В Киеве взорвался автомобиль "Мерседес". Водитель погиб. ФОТО+ВИДЕО(Обновлено)

В Киеве на улице Соломенской 11-А взорвался автомобиль "Мерседес". В результате взрыва погиб водитель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Как стало известно, машина записана на Ромась Дмитрия (1987 года рождения). Причина взрыва на данный момент не известна.

В результате взрыва водитель погиб. По предварительным данным еще два человека получили ранения.

В Киеве взорвался автомобиль Мерседес. Водитель погиб 01

В Киеве взорвался автомобиль Мерседес. Водитель погиб 02В Киеве взорвался автомобиль Мерседес. Водитель погиб 03


Подробности о взрыве и информацию о том, кто мог находится в автомобиле ожидайте позже.

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Ага. А еще не иметь оружия. А заодно денег, чтоб обращаться в суды.
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Ага, а если бы Мерс был на европейских номерах, надо запретить пригонять машины из Литвы.
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Злочинна Європа , то для фашистов из рос.педераціі , а не для українців !
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Слыш, "украйынец", а от скажи - уряд Януковыча був злочынный чы тилькы отдєльні його члєны?
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Про Уряд хама і донецьку банду , навіть згадувати гидотно !
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а вони тільки й сподіваються на коротеньку память електорату
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не ездяют? в Украине как в средневековье должны ездить на ослах что ли? как в Папуа Новой Гвинее?
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Народ должен ездить на "Богданах" всех модификаций

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я не проти Мерсов но, откуда у вояк из министерства такой автопарк? Да и прокуроры с таможенниками не на худших ездят.
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Ланосы никогда не взрываются, самые надёжные.
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по-этому европейские принцесы детей в садик на велосипедах возят. Да и мэры городов на них на работу добираются
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при войне с Раисей это стало обыденностью,до этого все было мирно тихо и люди не умирали пока Хуйло не полезло куда не надо
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Да это ольгинская гнида. Это их излюбленный приемчик винить в войне не Кремль, а украинскую власть
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"Причина взрыва на данный момент не известна. Источник: https://censor.net.ua/p445576" - как раз причина и известна, это огромные бабосы!!
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Третий день врывают автомобили, что то наши славные провахранители не работают или девяностые наступают, в любом случае это не нормально.
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нереально предотвратить , , , сколько машин в городе ,,,
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в машине по всей видимости находился труп ... ну шо за х-ня у вас происходит, нет слов
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Можно точно сказать что когда "правоохорни нэ комэнтуют" то дело нечисто. Скорей всего взрывчатка. А так же "шишка" какая то ехала. Потому что иначе менты давно б прокомментировали. А раз молчок то ждите сюрпризов
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подушка сработала.....других вариантов не вижу....
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ухнуло добряче, на Урицкого возле экомаркета слышно хорошо было
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Луценко сказал, что криминогенная обстановка улучшилась, преступность снизилась.
Вы не верите, зрадофилы?
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а водила мог и под машину заглянуть ,,, , как ментам тыщи машин мониторить ?
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за последних 2 года життя по-новому бандитские разборки стали обыденностью. взрывчатки и боеприпасов завались, можно купить дешевле, чем продукты. наверное с 1991-го года не взорвали столько машин, сколько за эти 2 года.
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наш народ не понять: ненавидит богатых (классика), радуются смерти богатого (традиция), обвиняют авакова (логика?). Короче не могу вас понять: бандитские разборки а-ля 90-е это хорошо или плохо?
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я не утверждаю и не обвиняю, только пишу свое видение ситуации. каждый сам решает, хорошо для него или плохо.
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пока не известно , кто погиб , патриот или вата-сепар , , на форуме не скажут . хорошо или плохо .,,,
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Это будет продолжается, пока Рашыстам не сделают визы.
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не поможет, через белорусские леса попасть нефиг делать
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Из плюсов могу сказать одно - бандюки теперь как пауки в банке.
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На Радио Эра сказали, что обломки машины разлетелись на 100 метров, куски от водителя нашли на крыше какого-то дома.
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там рядом под световор подъехала другая машина, может быть случайные жертвы.
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похоже, что одна из пострадавших была пешеходом
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там оживленный перекресток. утром по дороге на работу проходил мимо. рядом в радиусе 20 метров 3 оживленных пешеходных перехода. на них в ожидании зеленого сигнала стоит всегда человек 5-10. справа от авто в 10 метрах - остановка общественного транспорта. в 5 метрах аллея, ведущая к институту связи. на ступеньках часто стоит много народу. в 3 метрах от взорваного авто всгда стоит мобильная кофейня. сегодня не исключение. капот его машины кстати посекло осколками. чуть ниже по механизаторов со стороны водительской двери на тротуаре следы крови. подозреваю там был пешеход. взрывная волна как раз была направлена в ту сторону. в момент взрыва перед мерсом стояла тойота на светофоре. сзади за секунду до взрыва подъехал джип. в момент взрыва со стороны соломенской повернул джип и в момент взрыва он как раз проезжал мимо мерса... В общем пострадавших там могло быть намного больше. Кроме того, я видел большие куски от машины и кусок бампера на парковке медцентра евролаб. недалеко от входа. там тоже часто люди стоят, ожидая приема
Я сам постоянно жду зеленый сигнал светофора на пешеходном буквально в 10 метрах от места взрыва. и это как раз со стороны взрыва. так что там могло посечь людей. Просто чудом что всего 2 пострадавших (не считая водителя)...
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Я надеюсь там был Хороший человек, ну типа Шеколадной мрази или Аваков
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Шарий - у него хорошое лицо, как во время климакса
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cimbitep Ну так и машин стало больше , и потом , можно не покупать ,а сделать ,вообще не проблема , ну кто в Химии шарит Было бы желание Бороться надо с социальной несправедливостью ,а не со следствием Запретить ее наконецто , тогда и люди станут добрее
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Помню, как какой-то проворовавшийся из власти, очень дорогую машину оформил на свою восьмидесятилетнюю бабушку.
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так таких проц 80. ну и такие сами за рулем не ездят. хотя мы с вами вообще не в тему разговор ведем так как авто, о котором речь, говорят, 95 го гв
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ЭТО ЧТО ОТРАДНЫЙ ИЛИ СОЛОМЕНКА? ГОВОРЯТ ЧТО РАНИЛИ КОГО-ТО ИЗ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
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полковник ГУР МО Украины. погиб. он был за рулем. Это угол ул. механизаторов и ул. соломенской. возле евролаба
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КТО-НИБУДЬ ЗНАЕТ НА СКОЛЬКО В КИЕВЕ ДОРОЖАЕТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ С 15 ИЮЛЯ? А МАРШРУТКИ? КЛИЧКО, НАПРИМЕР, СОБИРАЛСЯ К КОНЦУ ГОДА УВЕЛИЧИТЬ ДО... 12 грн
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Если ты не простой смертный, имеющий отношение к АТО, а тем более, ещё и разведчик, то неужели трудно проверять свои авто, перед выездом? Рашисты НИКОГДА не оставят в покое наших разведчиков!, неужели это непонятно? В тылу так тупо погибают не впервой наши разведчики!
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Каждый раз версии про рашистов, и каждый раз мимо. Если министр МВС рюкзаками банкует, то этот святой разведчик, купивший на свои 10 000 грн мерса не может быть бандюком?
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да тут вариантов много:
рашисты.
бандиты в погонах.
свои. за то, что не сотрудничал.
свои. за то, что сотрудничал не с теми.
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Если Бачо Корчилава называет его другом, то точно - не бандюк. Да и авто могло быть служебным. Раша - не мимо, а точно - её рук дело.
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Хунта любимая всем добрый день. Вы обратили внимание на то, что криминал похлеще 90-х, а блогер до сих пор не подал в отставку. Давайте напишем петицию об увольнении бездельника и вора с посады фэйсбучного министра мвд.?
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коли вже на московії почнуть підриватись автомобілі з місцевими орками...?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киеве взорвался автомобиль "Мерседес". Водитель погиб. ФОТО+ВИДЕО(Обновлено)
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