 В Киеве взорвался автомобиль "Мерседес". Водитель погиб. ФОТО+ВИДЕО(Обновлено)

Как стало известно, машина записана на Ромась Дмитрия (1987 года рождения). Причина взрыва на данный момент не известна.
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В результате взрыва водитель погиб. По предварительным данным еще два человека получили ранения.
Подробности о взрыве и информацию о том, кто мог находится в автомобиле ожидайте позже.
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и к бабке не ходи
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Вы не верите, зрадофилы?
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https://www.youtube.com/watch?v=yt_e2aohcL4
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Я сам постоянно жду зеленый сигнал светофора на пешеходном буквально в 10 метрах от места взрыва. и это как раз со стороны взрыва. так что там могло посечь людей. Просто чудом что всего 2 пострадавших (не считая водителя)...
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рашисты.
бандиты в погонах.
свои. за то, что не сотрудничал.
свои. за то, что сотрудничал не с теми.
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фэйсбучногоминистра мвд.?
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