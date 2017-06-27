 В Киеве взорвался автомобиль "Мерседес". ФОТО+ВИДЕО(Обновлено)

Как стало известно, машина записана на Ромась Дмитрия (1987 года рождения). Причина взрыва на данный момент не известна.
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Предварительно в результате взрыва один человек погиб, еще двое получили ранения.
Подробности о взрыве и информацию о том, кто мог находится в автомобиле ожидайте позже.
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только на черных.
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Наши люди на мерсах не ездят.
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и к бабке не ходи
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Вы не верите, зрадофилы?
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https://www.youtube.com/watch?v=yt_e2aohcL4
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