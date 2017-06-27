 В Киеве взорвался автомобиль "Мерседес". ФОТО+ВИДЕО(Обновлено)

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ Как стало известно, машина записана на Ромась Дмитрия (1987 года рождения). Причина взрыва на данный момент не известна.Предварительно в результате взрыва один человек погиб, еще двое получили ранения.

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Подробности о взрыве и информацию о том, кто мог находится в автомобиле ожидайте позже.