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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:взрыв (4144) Киев (17487)

 В Киеве взорвался автомобиль "Мерседес". ФОТО+ВИДЕО(Обновлено)

В Киеве на улице Соломенской 11-А взорвался автомобиль "Мерседес". По предварительной информации один человек погиб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Как стало известно, машина записана на Ромась Дмитрия (1987 года рождения). Причина взрыва на данный момент не известна.

Предварительно в результате взрыва один человек погиб, еще двое получили ранения.

В Киеве взорвался автомобиль Мерседес 01

В Киеве взорвался автомобиль Мерседес 02В Киеве взорвался автомобиль Мерседес 03


Подробности о взрыве и информацию о том, кто мог находится в автомобиле ожидайте позже.

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Пора Авакову вносить законопроект, запрещающий эксплуатациию автомобилей из злочынной Европы. Доколе наши граждане будут подвергаться опасности на дорогах!
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Правильно рассуждаешь! Простые рабы должны ездить на цветных ланосах " удавы"
только на черных.
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Ага, а если бы Мерс был на европейских номерах, надо запретить пригонять машины из Литвы.
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Злочинна Європа , то для фашистов из рос.педераціі , а не для українців !
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не ездяют? в Украине как в средневековье должны ездить на ослах что ли? как в Папуа Новой Гвинее?
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Народ должен ездить на "Богданах" всех модификаций

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Ланосы никогда не взрываются, самые надёжные.
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припарковался не в том месте.... ныньче всё радикально....
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при войне с Раисей это стало обыденностью,до этого все было мирно тихо и люди не умирали пока Хуйло не полезло куда не надо
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"Причина взрыва на данный момент не известна. Источник: https://censor.net.ua/p445576" - как раз причина и известна, это огромные бабосы!!
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Если-бы "Ланос" взорвался то соболезнования, а если "Мерседес" то и хер с ним.
Наши люди на мерсах не ездят.
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Третий день врывают автомобили, что то наши славные провахранители не работают или девяностые наступают, в любом случае это не нормально.
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в машине по всей видимости находился труп ... ну шо за х-ня у вас происходит, нет слов
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Можно точно сказать что когда "правоохорни нэ комэнтуют" то дело нечисто. Скорей всего взрывчатка. А так же "шишка" какая то ехала. Потому что иначе менты давно б прокомментировали. А раз молчок то ждите сюрпризов
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подушка сработала.....других вариантов не вижу....
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ухнуло добряче, на Урицкого возле экомаркета слышно хорошо было
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Луценко сказал, что криминогенная обстановка улучшилась, преступность снизилась.
Вы не верите, зрадофилы?
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на повышение пойдет. "голубаны" сабакову всегда нужны.
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за последних 2 года життя по-новому бандитские разборки стали обыденностью. взрывчатки и боеприпасов завались, можно купить дешевле, чем продукты. наверное с 1991-го года не взорвали столько машин, сколько за эти 2 года.
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наш народ не понять: ненавидит богатых (классика), радуются смерти богатого (традиция), обвиняют авакова (логика?). Короче не могу вас понять: бандитские разборки а-ля 90-е это хорошо или плохо?
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Это будет продолжается, пока Рашыстам не сделают визы.
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Из плюсов могу сказать одно - бандюки теперь как пауки в банке.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киеве взорвался автомобиль "Мерседес". ФОТО+ВИДЕО(Обновлено)
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