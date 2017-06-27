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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:интернет (1468) Россия (71156) блокирование (218) Макрон (98)

 Российские провайдеры заблокировали доступ к видео, на котором Макрон называет Россию агрессором, - СМИ. СКРИНШОТ

Ряд Интернет-провайдеров в России заблокировали доступ к видео на сайте Елисейского дворца с совместным заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона и Президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Эхо Москвы".

Макрон заявил, что агрессором на востоке Украины выступает Россия. Он также добавил, что аннексия Крыма является незаконной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон: "Мы знаем, кто развязал войну. Агрессия происходит из России"


Российские провайдеры заблокировали доступ к видео, на котором Макрон называет Россию агрессором, - СМИ 01

(Скриншот со страницы Mark Feygin)
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Обосрались от страха?!
Или скрепы о величии мешают.
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https://www.youtube.com/watch?v=xY_Wvk8vXzA

Порошенко и Макрон подвели итоги встречи во Франции, 26.06.2017
заблокированное, в стране 404, видео
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весь мир давно все понял, но вату затягивают в железный занавес кокон, но когда он оттуда вылупится
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и правильно сделали... зачем русским рабам и холуям пуйла знать правду?
Рашист и правда - это понятия не совместимые.
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навіщо той доступ? хіба не достатньо заяв кремля "нас там нет"
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В принципі це можна було і не робити. Освічені росіяне, незгодні з режимом пуйла знайдуть спосіб почути цю промову на мові оригіналу, а інші не будуть слухати навіть якщо її їм насильно транслювати, оскільки дурень чує тільки те, що хоче чути.
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