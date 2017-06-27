 Российские провайдеры заблокировали доступ к видео, на котором Макрон называет Россию агрессором, - СМИ. СКРИНШОТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Эхо Москвы".
Макрон заявил, что агрессором на востоке Украины выступает Россия. Он также добавил, что аннексия Крыма является незаконной.
(Скриншот со страницы Mark Feygin)
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Или скрепы о величии мешают.
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Порошенко и Макрон подвели итоги встречи во Франции, 26.06.2017
заблокированное, в стране 404, видео
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занавескокон, но когда он оттуда вылупится
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Рашист и правда - это понятия не совместимые.
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