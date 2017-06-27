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 Политика Украины, За рубежом
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 Российские провайдеры заблокировали доступ к видео, на котором Макрон называет РФ агрессором, - СМИ. СКРИНШОТ

Ряд Интернет-провайдеров в России заблокировали доступ к видео на сайте Елисейского дворца с совместным заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона и Президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Эхо Москвы".

Макрон заявил, что агрессором на востоке Украины выступает Россия. Он также добавил, что аннексия Крыма является незаконной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон: "Мы знаем, кто развязал войну. Агрессия происходит из России"


Российские провайдеры заблокировали доступ к видео, на котором Макрон называет РФ агрессором, - СМИ 01

(Скриншот со страницы Mark Feygin)
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Вот видишь ... Дерьмо царское такое как ты видеть не должно ... ибо проснёшься и ахнешь , а -то и ненароком наложишь на себя руки... А так ватный царь делает своих подданных великими - величие так и прёт от великих обосранных самим его величеством подонком ...
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Elvis2))) Россиянция могла вернется в границы московии, еще в 90-е годы, если бы не Американские кредиты! Помню ельцин ездил по все миру деньги просил.
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Нихера какие благодетели)))Кредитами помогли)))А ты когда в банке кредит берёшь,тоже считаешь что банк тебе помог???))))Тупая кастрюля)
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ты наверное не знаешь что такое ножки Буша. Если бы не гуманитарная помощь госдепа вы бы на роисе давно друг дружку сожрали бы с голодухи.
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Какая гуманитарная помощь,полудурок??))))))За ножки Буша деньги платитили.Ты откуда свалился идиотина?)А та настоящая гуманитарная помощь от европы и США,приходила во все страны СНГ,включая твой вонючий Куев)
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Ну тоесть ты не отрцаешь,шо хавал ножки Буша?И как же они тебе в горло лезли?
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А почему они должны были в горло не лезть?Тем более оплаченные,кастрюля?))
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О мля.первый класс вторая четверть.Тебя училка по стрипбару ищет
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От же рюзьке тридварас ... Жрал в три горла пендосовские окорочка ... Зашквар , однозначно ...
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о чем ты бэкаеш, казламордый? Какие у кацапов на паРеше деньги? Вы, мокши, за ножки Буша нефтью с хазом расчитывались, и ЗВР прожирали, шоб потом таких петухов ках ты с дерьма налепить.
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Так гуманитарная помощь или оплаченные поставки продовольствия,кастрюля?)))))
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Шо, кацапа, жрать хош, шо кастрюли мерещацца? Блинчик с лопаты сожри, вяликий . Вам "тупые америкосы" давали "гуманитарку", а вы "нетупые казламордые" за жратву нефть с ЗВР отдавали :D

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Эту ошибку уже никто не повторит как и в варианте WW-2. Сейчас кацапстану все кредиты закрыты и ватники уже кончили резервный фонд газпрома, дожирают резервный фонд, ведут 2 локальные войны, столкнулись с с двумя цивилизациями из трех, главное. чтобы не слали им гуманитарных конвоев как народу-преступнику.
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Российские провайдеры заблокировали доступ к видео, на котором Макрон называет РФ агрессором, - СМИ - Цензор.НЕТ 9667 Vatan Vatanovich ватничек, убиваться будешь ты, когда пидорублики будут летать по тем местам, что было расейскими городами, но их никто не будет собирать. У московщины все равно демографическая неудача и замещение этноса, так что твоя мелкая жизнь как и смерть ничего не изменит.
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Когда?)))Можно точную дату?))А то уже 4-й год пошёл как я слышу про скоро))))
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Зачем тебе точная дата ? С бутылочки то тебя никто снимать не собирается .
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мокша оно як біситься падло,мабуть млинців з лопати переїло ))та здохне скоро раша,це дибільне недогеографічне образованіе !!!!
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To Vatan Vatanovich

Вот умора! Старый кацо-питар Патриот Патриотычь приполз на Цензор агитировать за Корр!!!! Дожился, сцуко! Ха-ха-ха!!!!
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Патриот Патриотычь-Это бывший сэкс-партнёр Пырлы, который захлебнулся спермой россисйких морячков в Севастополе.
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Чьо, Патриотыч, не сладко на Корре?- На Цензор отправляют агитировать?)) Гы-ы-ы...))))
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Неплохо ты тут кастрюля сам с собой кукарекаешь)Отвлекать не буду)
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А чё так ? Твой хазяин Мага не позволяет с бутылки встать ?
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Соцмережі України заполонили політичні боти.
В Україні існує розгалужена система цифрової пропаганди, що діє в соціальних медіа та включає системи збору великих обсягів даних та інструменти маніпулювання громадською думкою.Про таке йдеться в дослідженні Оксфордського проекту з алгоритмів, пропаганди та цифрової політики, результати якого було оголошено в рамках конференції проведеної Національним демократичним інститутом США з нагоди тижня протидії дезінформації."Чудове дослідження того, як пропаганда та гібридна війна загрожують демократії: соціальні медіа та боти", - відзначив у Twitter директор з урядових відносин Національного демократичного інституту США.Дослідники виявили як діють боти в внутрішній політиці та медіа-середовищі дев'яти країн, включаючи Україну, і навели приклади типових інформаційних кампаній.У нас цифрова пропаганда використовується для дискредитації опонентів у внутрішньополітичній боротьбі, маніпулювання громадською думкою в інтересах різних бізнесів та політичних груп. Внутрішній ринок для цифрової пропаганди он-лайн в Україні є достатньо розгалужений, але, в основному, прихований. Водночас, Україна потерпає від пропаганди, яку розповсюджує Росія. В Україні все ще багато використовують несправжні акаунти, які підтримуються вручну, тому що вони достатньо дешеві. Автоматичні політичні боти набувають популярності з розвитком технологій", - йдеться у дослідженні.Політичні боти, алгоритми, що діють в соціальних медіа, написані так, щоб копіювати реальних людей і маніпулювати громадською думкою, можуть діяти в усіх соціальних медіа в Україні. Різниця тільки в витратах та популярності сервісів, стверджують дослідники. Найлегше і найдешевше використовувати ботів було у VK, оскільки ця мережа має найслабше регулювання безпеки і дозволяє масовану реєстрацію нових користувачів. Друге місце належить Twitter, який не дуже ефективно бореться з підозрілою діяльністю. Дослідники оцінили, що близько 15% всіх користувачів Twitter насправді є ботами.
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2254748-socmerezi-ukraini-zapolonili-politicni-boti.html
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А вы обосрались и заблокировали одноклассники и контакт , ебло закройте ублюдки
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Очередному ватному запаребрику вырвало к ипеням днище . Шо тут сказать - дас из фантастиш .

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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРоссийские провайдеры заблокировали доступ к видео, на котором Макрон называет РФ агрессором, - СМИ. СКРИНШОТ
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