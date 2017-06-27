 Российские провайдеры заблокировали доступ к видео, на котором Макрон называет РФ агрессором, - СМИ. СКРИНШОТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Эхо Москвы".
Макрон заявил, что агрессором на востоке Украины выступает Россия. Он также добавил, что аннексия Крыма является незаконной.
(Скриншот со страницы Mark Feygin)
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Порошенко передал Макрону документы по присутствию армии РФ на Донбассе: "Очень трудно будет российской стороне занимать традиционную позицию "их там нет"(68)
Макрон: "Мы знаем, кто развязал войну. Агрессия происходит из России"(208)
Украина готова неуклонно выполнять Минские соглашения и разводить силы при круглосуточном присутствии ОБСЕ в точках разведения, - Порошенко(59)
Макрон о минских договоренностях: "Понимаю, что для кого-то это не идеальный формат, но пока я не видел лучших предложений. У нас есть несколько месяцев, чтобы достичь успехов"(9)
Промовиста різниця: як Макрон прийняв Порошенка, а як – Путіна(0)
"Поднял вопрос о привлечении французских инвесторов в сфере переработки мусора", - Порошенко(54)
Макрон анонсировал встречу "нормандской четверки": "Вопрос о дате решается. Это будет или конец июня, или начало июля"(7)
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Вот умора! Старый кацо-питар Патриот Патриотычь приполз на Цензор агитировать за Корр!!!! Дожился, сцуко! Ха-ха-ха!!!!
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В Україні існує розгалужена система цифрової пропаганди, що діє в соціальних медіа та включає системи збору великих обсягів даних та інструменти маніпулювання громадською думкою.Про таке йдеться в дослідженні Оксфордського проекту з алгоритмів, пропаганди та цифрової політики, результати якого було оголошено в рамках конференції проведеної Національним демократичним інститутом США з нагоди тижня протидії дезінформації."Чудове дослідження того, як пропаганда та гібридна війна загрожують демократії: соціальні медіа та боти", - відзначив у Twitter директор з урядових відносин Національного демократичного інституту США.Дослідники виявили як діють боти в внутрішній політиці та медіа-середовищі дев'яти країн, включаючи Україну, і навели приклади типових інформаційних кампаній.У нас цифрова пропаганда використовується для дискредитації опонентів у внутрішньополітичній боротьбі, маніпулювання громадською думкою в інтересах різних бізнесів та політичних груп. Внутрішній ринок для цифрової пропаганди он-лайн в Україні є достатньо розгалужений, але, в основному, прихований. Водночас, Україна потерпає від пропаганди, яку розповсюджує Росія. В Україні все ще багато використовують несправжні акаунти, які підтримуються вручну, тому що вони достатньо дешеві. Автоматичні політичні боти набувають популярності з розвитком технологій", - йдеться у дослідженні.Політичні боти, алгоритми, що діють в соціальних медіа, написані так, щоб копіювати реальних людей і маніпулювати громадською думкою, можуть діяти в усіх соціальних медіа в Україні. Різниця тільки в витратах та популярності сервісів, стверджують дослідники. Найлегше і найдешевше використовувати ботів було у VK, оскільки ця мережа має найслабше регулювання безпеки і дозволяє масовану реєстрацію нових користувачів. Друге місце належить Twitter, який не дуже ефективно бореться з підозрілою діяльністю. Дослідники оцінили, що близько 15% всіх користувачів Twitter насправді є ботами.
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2254748-socmerezi-ukraini-zapolonili-politicni-boti.html
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