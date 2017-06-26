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 Общество
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Все про:взятка (4202) Николаев (1279) откат (51) тендер (553)

 Замдиректора коммунального предприятия в Николаеве получил 7 тыс. грн "отката", - полиция. ФОТОрепортаж

В Николаеве заместитель директора коммунального предприятия задержан после получения взятки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, чиновник с целью обхода системы публичных закупок разработал схему получения неправомерной выгоды от предпринимателей. Речь шла о подписании договоров на выполнение работ в обход данной системы и уклонении от тендерных процедур путем "дробления" договоров на отдельные виды работ.

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Чиновник требовал за подписание договора поставки товаров 10% от его суммы. Сумма "отката" составила 7 тыс. грн.

Во время получения денег замдиректора был задержан.


Замдиректора коммунального предприятия в Николаеве получил 7 тыс. грн отката, - полиция 01Замдиректора коммунального предприятия в Николаеве получил 7 тыс. грн отката, - полиция 02Замдиректора коммунального предприятия в Николаеве получил 7 тыс. грн отката, - полиция 03

(Фото Нацполиции)
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луцику недолго осталось генпрокурором быть.
теперь важно не наламать дров как при ющенке и не навредить людям, которые его снова на зону могут отправить...
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+ юга договорился на время,для фотографии,взять корону цезаря,красную мантию и перстень...
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За 100 000 долларів і я би закрив якби у мене будла можливість
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Сломали жизнь чуваку. А что он делал не так? Он всего лишь личинка. Куколку вяжите.
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Нищеброд.
У Авакова сын ежедневно проигрывает в подпольном казино(папашка крышует)
100 тыс.грн.
Рехформы от Авакова,млять!
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Тендеры отмените на х*уй,как инструмент коррупции и выкачки денег из бюджета в аффилированные частные фирмы для последующего обнала.Причем это была хваленая гнойсманом система проззоро)))которую спокойно обошел средний чиновник коммунального транспортного предприятия
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Цензор.НЕТФотоОбществоЗамдиректора коммунального предприятия в Николаеве получил 7 тыс. грн "отката", - полиция. ФОТОрепортаж
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