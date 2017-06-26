 Замдиректора коммунального предприятия в Николаеве получил 7 тыс. грн "отката", - полиция. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, чиновник с целью обхода системы публичных закупок разработал схему получения неправомерной выгоды от предпринимателей. Речь шла о подписании договоров на выполнение работ в обход данной системы и уклонении от тендерных процедур путем "дробления" договоров на отдельные виды работ.
Чиновник требовал за подписание договора поставки товаров 10% от его суммы. Сумма "отката" составила 7 тыс. грн.
Во время получения денег замдиректора был задержан.
(Фото Нацполиции)
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теперь важно не наламать дров как при ющенке и не навредить людям, которые его снова на зону могут отправить...
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У Авакова сын ежедневно проигрывает в подпольном казино(папашка крышует)
100 тыс.грн.
Рехформы от Авакова,млять!
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