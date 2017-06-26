 Порошенко во Франции почтил память жертв Голодомора. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: " Мемориальная доска жертвам Голодомора была установлена в Санлисе в 2008 году по случаю эстафеты неугасимого огня Голодомора, которая проходила 19 августа 2008 городами Франции.
Доска расположена на одной из исторических площадей города - площади древнеримских Арен (place des Arènes). Рядом с мемориальной доской было посажено дерево магнолии.
С этого времени, каждый год в ноябре в рамках официальных мероприятий по празднованию годовщины Голодомора к памятной доске возлагают цветы представители посольства Украины, Украинской церкви и Украинской общины с участием официальных представителей Франции. Чествуют невинных жертв Голодомора также ежегодно в мае по случаю проведения Дня Анны Ярославны в Санлисе.
Монумент киевской княжне, которая в 1051 вышла замуж за королем Генрихом I и стала королевой Франции, находится на той же площади, что и Мемориальная доска жертвам Голодомора".
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пройшло майже століття а нічого не змінилося - імігранти оббирають нас
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Шо ти мелеш?
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не мели такой чепухи брыхло чумошное
сплетница ты сраная
только в кацапии такой голимый случай мог произойти
были случаи каннибализма но! чтобы спасти старших дете
Родители отрубывали себе конечности, чтоб спасти потомство
иван петрович сидоров вонючка
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А чего не показали кран, который поднимал с колен этого борова.
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Понимаш..,краны все заняты поднятием сколенвстающих
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да
но.............
для балаболов
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интересно сам придумал или гройсман ?
это же и в африке с ней можно и в австралии и везде где нету
надеюсь столик свой нигде не забыл для выступлений под парканами
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не парьтесь,главное верьте, Педофил куче всего мира.Это почти чЛенин всегда живой...
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