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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (13272) Франция (1942)

 Порошенко во Франции почтил память жертв Голодомора. ФОТО

Во время рабочего визита во Французскую Республику Президент Петр Порошенко посетил город Санлис, где почтил память жертв Голодомора в Украине 1932-33 годов и возложил цветы к Мемориальной доске.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: " Мемориальная доска жертвам Голодомора была установлена ​​в Санлисе в 2008 году по случаю эстафеты неугасимого огня Голодомора, которая проходила 19 августа 2008 городами Франции.

Доска расположена на одной из исторических площадей города - площади древнеримских Арен (place des Arènes). Рядом с мемориальной доской было посажено дерево магнолии.

С этого времени, каждый год в ноябре в рамках официальных мероприятий по празднованию годовщины Голодомора к памятной доске возлагают цветы представители посольства Украины, Украинской церкви и Украинской общины с участием официальных представителей Франции. Чествуют невинных жертв Голодомора также ежегодно в мае по случаю проведения Дня Анны Ярославны в Санлисе.

Монумент киевской княжне, которая в 1051 вышла замуж за королем Генрихом I и стала королевой Франции, находится на той же площади, что и Мемориальная доска жертвам Голодомора".

Смотрите также: "Россияне хотели украсть у нас нашу историю", - Порошенко встретился с представителями украинской общины Франции и почтил память Анны Ярославны. ФОТОрепортаж

Порошенко во Франции почтил память жертв Голодомора 01

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Ала́лія (грец. α - без і λαλια - розмова) - відсутність або недорозвиток мовлення, спричинений органічним ураженням мовленнєвих зон кори головного мозку внутрішньоутробно чи в ранньому віці[1].
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ужос! соболезную тебе, лечись, конечно. но меня твои диагнозы мало волнуют
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Ну і дарма. Мені люди за діагнози гроші, щоб ти знав, платять.
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Ні. Їх хвилюють їхні болячки. А от тебе твої, схоже, зовсім не хвилюють. Що ж ти так безвідповідально до здоров'я?
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НАСТОЯЩИЙ пРЕЗИДЕНТ. ПОКАЗЫВАЕТ ДРУГИМ НАРОДАМ НАШУ БОЛЬ. дЛЯ ПОДДЕРЖКИ В ПРИЗНАНИИ ГОЛОДОМОР ГЕНОЦИДОМ
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если барыга останется то через какое то время новая дата голодомора появится -имени шоколадңого
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Фраза, достойная наименования передовой статьи в газете "Правда"! В те времена...
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Як артист Порошенко слабак, головні ролі грати не вміє, тільки в рекламних роликах і то, якщо костюм кукурудзи зверху напнути.
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Можливо ти за нього зіграешь краще, а? Пис...деть не мішки ворочати.
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За нього і без мене є кому грати, ти наприклад, зараз вискочив і за нього граєш, так пі ... ш, що тобі мішки перевертати нема коли.
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Із всіх рогулів, які зараз при владі, це один із - непоганих варіантів. Чи ти вважаєшь що ЛЮлька, Ляшко та інши губашльопи в т.ч. ш з "Жопоблоку" кращі будуть?
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Навіщо мені зараз про когось думати, коли президентом є Порошенко? Будуть вибори, буду дивитись що, хто буде обіцати, а поки що, буду спостерігати за грою цього бездарного артиста
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при наймі, це единий презижент, який "відкритим текстом" посилає кацапов - на х...й! Решта тільки рота відкривають і то без толку. А ти і далі думай і дивись. Ти мені схожий на школяра. Гарних снів!
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Жирный боров скорбит о Голодоморе)) Верх цинизма.
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Поддерживаю... - мы все понимаем, что он циник и ему пофиг на голодомор вместе с холокостом.... Это настоящее его действие отвечает национальным интересам украинского народа и точка... Попинаем его ногами по другому случаю...
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під час голодомору представники його нації за золото міняли у голодуючих хліб і іншу їжу!
пройшло майже століття а нічого не змінилося - імігранти оббирають нас
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Українці за золото міняли у голодуючих хліб і іншу їжу?
Шо ти мелеш?
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Цикаво, а чего не пишут, шо он на завтрак по этому поводу умял?
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пусть Макрон к нам приедет, мы ему пенсионеров выведем, подисскусировать о голодоморе
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В 41-43гг.Гитлер убил много харьковчан.Сталин в 32-33гг. убил харьковчан во много раз больше. В Голодомор в Харькове, столице Украины, даже на центральной улице Сумской лежали умершие от голода. Окруженные войсками НКВД села Харьковщины вымирали полностью. /А.ГАЛУХ. «ФАКТЫ».26.11.2011.-В. Я. Сергиенко, Харьковская обл.: «не забуду поступка, к которому подтолкнул голод наших соседей . У них умерла единственная любимая дочь Галя. Ее мертвое тельце положили в ящик и повезли в последний путь, раз за разом падая от бессилия.Соседи подошли помочь и попросили открыть лицо покойной, чтобы проститься. Родители запротестовали. Соседи настояли на своем и увидели, что тело девочки обрезано ножом.Разъяренная толпа набросилась на супругов, чтобы наказать за людоедство. А они стали умолять не убивать, оправдывались: «Їли її вже неживеньку».
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Харьков никогда не был столицей Украины. Это комунякское передергивание
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исходя из ваших умозаключений он тогда и украинским никогда не был, да вы батенька сепар
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Шо попало
не мели такой чепухи брыхло чумошное
сплетница ты сраная
только в кацапии такой голимый случай мог произойти
были случаи каннибализма но! чтобы спасти старших дете
Родители отрубывали себе конечности, чтоб спасти потомство
иван петрович сидоров вонючка
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не мели такой чепухи .-фильтруй базар, истеричка. Иван Петрович Сидоров пересекался с прокурором Харькова, которая о подобных случаях людоедства ему рассказала. Пепел погибших в Голодомор бьёт в сердце Ивана Петровича Сидорова.
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якщо це правда....то я знову ж, в 1458-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
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Это всё,на что французы спромоглыся....десяток жаб в ресторане дороже стоит этой доски
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А чего не показали кран, который поднимал с колен этого борова.
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NL росися вперде d82e7584
А чего не показали кран, который поднимал с колен этого борова.
======
Понимаш..,краны все заняты поднятием сколенвстающих
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кто-то из "самопомощи" уже голодает?баба юля выразила свой протест?
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кацаПсины,а скажите ,зачем Наполеон Бонапартис 3 раза РАзгромил РАБссию Фильдмаршала Кутюзова? и Вампиратора всея СаРая Алескашки Первага вначале 19 века?
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Внешнюю политику Украины Порошенко проводит удачно.Благодаря внешней политике,мир не отвернулся от нас. Благодаря этой политике Украина зимой не замерзла и раша не имеет повода радоваться дефолту нашей страны.
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мда, эта мемориальная доска больше напоминает открытку почтовую, а это точно елисейское поле?
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Кстати Вампиратор вонючки РАБссии Алекандр Первый был страсно влюблён в Жозефину и затеял войну с Францией ради одной цели ...станцевать в Париже на Балу хотя бы один танец с Жозефиной...,что в принципе и произошло... о это был не поцелуй Пупика путлера в детском Крысином лагере "Артек" очередному пацанёнку...
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насколько мне позволяет мировозрение - во Франции он должен выполнять некие па в сторону страны посещаемой, это сначала. а уж затем без телекамер и журналистов посещать места памяти.
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я знову ж, в 1459-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
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походная мемориалная доска?
интересно сам придумал или гройсман ?
это же и в африке с ней можно и в австралии и везде где нету
надеюсь столик свой нигде не забыл для выступлений под парканами
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кацаПсины,вас расстроила междурародная дипломатическая активность Кондитера за последние полгода ?
не парьтесь,главное верьте, Педофил куче всего мира.Это почти чЛенин всегда живой...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко во Франции почтил память жертв Голодомора. ФОТО
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