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 Происшествия, Общество
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 Стрельба в Мукачево: четырем членам "Правого сектора" засчитали тюремные сроки как отбытые по "закону Савченко". ФОТО

Судьи Мукачевского горрайонного суда (Закарпатская область) зачитали приговор четырем членам "Правого сектора", подозреваемым в резонансной стрельбе 11 июля 2015 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mukachevo.net, речь идет о Бурче Владимире Владимировиче, Деяке Сергее Васильевиче, Мунчаке Романе Ивановиче и Горбенко Родионе Игоревиче, которых обвиняли в тяжких преступлениях. В ходе судебного заседания стало известно, что с них сняли ряд обвинений из-за отсутствия доказательств: бандитизм, угрозы убийством и блокирование дороги в эпизоде с ​​АЗС.

По словам судей, на данный момент обвиняемые уже отбыли заключение в 3 года и 8 месяцев по т. н. "закону Савченко" (недавно отмененному. - ред.), когда 1 день в СИЗО или ИВС засчитывается как 2 дня тюрьмы. Всем 4 подозреваемым засчитали сроки как отбытые.

При этом приговор может быть обжалован представителями государственного обвинения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На суде по делу о перестрелке в Мукачево произошли столкновения: заседание перенесли на 21 сентября. ВИДЕО+ФОТО

Напомним, 11 июля 2015 года окружение народного депутата Михаила Ланьо и люди, представившееся как "Правый сектор", устроили разборки со стрельбой в Мукачево. События происходили на территории комплекса "Антарес" и бывшего клуба "Красный дракон" по ул. Лермонтова.


Стрельба в Мукачево: четырем членам Правого сектора засчитали тюремные сроки как отбытые по закону Савченко 01

(Фото Mukachevo.net)
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Кто тут еще про "злочинну владу" будет крякать после такого?
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влада то злочинна, а судьи местные , погорельцем стать никто не хочет
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а сам уголовник ланьо,смотрящий за котрабандой мертвечука ГДЕ???
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в Закарпатськім краю панують мафіозні клани, італійська коморра відпочиває.
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Это шедевр - применили к осужденным отмененный "закон Савченко"!

"Всем 4 подозреваемым засчитали сроки как отбытые." Источник: https://censor.net.ua/p445547
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Четырежды Герои Украины!Вами придурками,ПС,ще и не займався.ПС всплывёт коли время прийдёт.
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таки с судами любая "люстрация" не прокатит у нас никогда. нужны параллельные суды с рандомными присяжными и онлайн записью +втыками "официальным" судьям вплоть до импичмента (можно и батогами)
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСтрельба в Мукачево: четырем членам "Правого сектора" засчитали тюремные сроки как отбытые по "закону Савченко". ФОТО
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