 Стрельба в Мукачево: четырем членам "Правого сектора" засчитали тюремные сроки как отбытые по "закону Савченко". ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mukachevo.net, речь идет о Бурче Владимире Владимировиче, Деяке Сергее Васильевиче, Мунчаке Романе Ивановиче и Горбенко Родионе Игоревиче, которых обвиняли в тяжких преступлениях. В ходе судебного заседания стало известно, что с них сняли ряд обвинений из-за отсутствия доказательств: бандитизм, угрозы убийством и блокирование дороги в эпизоде с АЗС.
По словам судей, на данный момент обвиняемые уже отбыли заключение в 3 года и 8 месяцев по т. н. "закону Савченко" (недавно отмененному. - ред.), когда 1 день в СИЗО или ИВС засчитывается как 2 дня тюрьмы. Всем 4 подозреваемым засчитали сроки как отбытые.
При этом приговор может быть обжалован представителями государственного обвинения.
Напомним, 11 июля 2015 года окружение народного депутата Михаила Ланьо и люди, представившееся как "Правый сектор", устроили разборки со стрельбой в Мукачево. События происходили на территории комплекса "Антарес" и бывшего клуба "Красный дракон" по ул. Лермонтова.
(Фото Mukachevo.net)
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"Всем 4 подозреваемым засчитали сроки как отбытые." Источник: https://censor.net.ua/p445547
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