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 "Россияне хотели украсть у нас нашу историю", - Порошенко встретился с представителями украинской общины Франции и почтил память Анны Ярославны. ФОТОрепортаж

Во время рабочей поездки во Французскую Республику Президент Петр Порошенко посетил город Санлис, где почтил память Анны Киевской - королевы Франции и встретился с украинской общиной Франции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Глава государства рассказал о результатах сегодняшних переговоров с руководством Франции. "Очень символично, что эта встреча происходит фактически первой после парламентских выборов во Франции. Это яркая демонстрация важности для нового французского руководства отношения с Украиной, и насколько первым приоритетом сейчас является Украина в европейской политике ", - отметил он.

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Президент добавил, что если много лет до этого Украина была не субъектом, а объектом политики, то сейчас ничего относительно Украины не решается без Украины. "Никто нам не выдвигает никаких требований, нас спрашивают: чем вам помочь", - рассказал Петр Порошенко.

По его словам, Украина в первую очередь нуждается в единстве и солидарности. "Весь мир должен сейчас быть с нами в условиях российской агрессии. Вы вместе с нами имеете называть агрессию - агрессией, Россию - агрессором, а Анну Киевскую - Анной Киевской ", - подчеркнул Глава государства.

Он добавил: "И даже, когда россияне хотели украсть у нас нашу историю, мы этого не позволим. Весь мир сейчас будет знать Анну как Анну Киевскую и символ партнерских отношений между Францией и Украиной, между Парижем и Киевом".

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Президент рассказал, что во время сегодняшних переговоров был достигнут ряд договоренностей, в частности Франция продемонстрировала приверженность нормандскому формату. "Франция вместе с нами. Не только Франция и Германия, а весь ЕС, поскольку Президент Макрон и Канцлер Меркель представляют не только Францию ​​и Германию, а весь ЕС в солидарности в нашей борьбе за территориальную целостность, суверенитет, независимость, свободу и демократию ", - подчеркнул Петр Порошенко.

"Во времена Януковича и по сей Украина была нерукопожатной. Сегодня с нами координируют усилия по безопасности Европы, всего мира. Это потому что украинский президент такой? Или украинское правительство, министры, посольство? Не только и не столько. Потому что украинский народ продемонстрировал себя во время Революции Достоинства течение трех лет, когда мы сделали невероятное ", - подчеркнул Президент.

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Он напомнил, что в последние годы было восстановлено украинскую армию, введен Евросоюзом безвизовый режим для украинцев, завершается ратификация Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, решения в Стокгольмском арбитраже по газовому контракту с Россией.

"Посмотрите сколько побед идет шаг за шагом. Если ты знаешь, что ты делаешь и за тобой свободная, демократическая страна. Это только начало", - подчеркнул Глава государства. Он добавил, что Украина имеет доверие европейских партнеров и судьба Украины с Европой.

Президент также посетил Аббатство Святого Викентия, которое было основано Королевой Франции Анной Киевской, и ознакомился с работой Украинского культурного центра, расположенного в Церкви святых Бориса и Глеба".

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Россияне хотели украсть у нас нашу историю, - Порошенко встретился с представителями украинской общины Франции и почтил память Анны Ярославны 01

Россияне хотели украсть у нас нашу историю, - Порошенко встретился с представителями украинской общины Франции и почтил память Анны Ярославны 02

Смотрите также: Порошенко о предложении Франции по Донбассу: "Возможно, они будут называться "формула Макрона". Мы сможем предъявить обществу план достижения мира и деоккупации". ВИДЕО

Россияне хотели украсть у нас нашу историю, - Порошенко встретился с представителями украинской общины Франции и почтил память Анны Ярославны 03

Россияне хотели украсть у нас нашу историю, - Порошенко встретился с представителями украинской общины Франции и почтил память Анны Ярославны 04\



Россияне хотели украсть у нас нашу историю, - Порошенко встретился с представителями украинской общины Франции и почтил память Анны Ярославны 05

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)) Дивився сьогодні виступ Макрона. Одне не сподобалося, починати промову потрібно було з СЛАВА УКРАЇНІ!.
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Уся ця московська маячня про "єдінокровіє", "єдіновєріє", єдіний народ" (кацапів з українцями-русичами) переслідує одну- єдину мету - штучно подовжити свого куцого історичного кореня та ПРИМАЗАТИСЯ ДО ТИСЯЧОЛІТНЬОЇ ІСТОРІЇ, КУЛЬТУРИ, СЛАВИ, ВІРИ РУСІ КИЄВА, ГАЛИЧА, ЧЕРНІГОВА, НОВГОРОДА (СІВЕРСЬКОГО). До якої московщина не має жодного стосунку ні в просторі, ні в часі. Глибина сторичного кореня московщини виміряється глибиною вигрібної ями біля монгольського вігвама. Тому кацапня і казиться - Україна знищить москалів не стільки силою зброї, скільки ПОВЕРНЕ СОБІ УКРАДЕНУ І ПРИВЛАСНЕНУ КАЦАПАМИ ІСТОРІЮ, СЛАВУ, КУЛЬТУРУ, ВІРУ, МОВУ РУСЬКУ, і, тим самим знищить самі цивілізаційні основи т.з. дутого "русскага міра" і виставить кацапів перед усім світом тупими жалюгідними злодюгами чужих цінностей.
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если бы Кремль захватил в 2014 Украину, нас, народ - 42 млн человек, начали бы усиленно риссифицировать. Славянское население Украины Кремлю нужно для того, чтобы по прежнему называться Россией, а сказка про "русский" государствообразуюший народ, получила бы второе дыхание. А поскольку этого не произошло, то через 30 лет количество мусульманского (т.е. не русского и не православного) населения, приблизится к 45% от общего числа населения, и после этого мусульмане начнут предъявлять свои права на территорию, на идентичность, на религию и на название страны.. и Россия постепенно исчезнет. потому что главная ымперская идея "русские" рассыпется как дурной сон.
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Ймовірніше, що через 30 років Росії не буде, ні мусульманської, ні православної. Якщо там щось і виживе то буде поділене на зони відповідальності між ведучими світовими потугами.
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Мужність і стійкість німецького офіцера перед лицем смерті гідна поваги і захоплення.
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Гидность и повага,це индивидуальне.Относится ко всем!У когось порог такий,у когось другий.Но махать триколором, другой страны,за ввод войск,це вже занабто
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панове !граждане ! ладно французы тупые им пофиг чья была невеста. путину сказали шо русская--порошенко сказали шо украинка.открою вам страшный секрет. в те времена не было ни русских ни украинцев--были одни евреи.
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Та шо ви кажете?
Їх теж не було, були палестинці.
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чого це "хотіли"?? Вони її ВКРАЛИ.
Кацапи цураються своєї історії, свого минулого, бо пишатись там просто нічим. Тому всі царі кацапські від імперських до комуністичних і зазіхають на нашу історію. Бо, звісно, значно приємніше, вважати що 15 віків тому були не гнилі болота з мошками та мокшами, а бібліотеки, письменність та кам"яні споруди. То тільки були вони не на мокселі, а у Києві. Хто ж з цим зможе змиритися з мокшан ..
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Литва подписала 1-ый контракт на сжиженный газ из США
и на тонну вазелина в Москву

"Россияне хотели украсть у нас нашу историю", - Порошенко встретился с представителями украинской общины Франции и почтил память Анны Ярославны - Цензор.НЕТ 5985
Литовская государственная компания Lietuvos Duju Tiekimas (LDT) заявила о подписании договора о покупке сжиженного природного газа (СПГ) напрямую из США. Об этом сообщает портал Балтийский курс/The Baltic Course.

"Я бы смело назвал это историческим моментом. Это доказывает, что у Литвы есть возможность импортировать газ со всего мира и предложить за него конкурентную цену всему региону. Историческим событием является и то, что впервые завезенный через Клайпеду СПГ планируется хранить в Инчукальнисском газохранилище в Латвии, в которой всего несколько месяцев назад был либерализован газовый рынок", - заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.
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Представитель LDT Паулюс Якутачивичюс сказал, что планируется, что газ будет впервые доставлен непосредственно из США. Судно со 140 тыс. кубометров СПГ должно придти в Литву во второй половине августа.

Сделка была заключена с подразделением американской компании Cheniere Energy, в попытке властей диверсифицировать поставщиков газа в Литву и сократить зависимость от поставок Газпрома.

LDT, входящая в группу государственных энергетических компаний Lietuvos Energija, в прошлом году заключила контракт с Koch Supply & Trading на импорт СПГ в 2017 году.

После введения в эксплуатацию СПГ-терминала в Клайпеде в 2014 году Газпром лишился монополии в странах Балтии и сейчас поставляет ровно половину от общего объёма газа в стране. Газпром пока остаётся основным поставщиком для других стран, однако компания уже не может назначать монопольные цены.
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Газпром пока остаётся основным поставщиком для других стран, однако компания уже не может назначать монопольные цены.

У СПГ с газовоза СЕБЕСТОИМОСТЬ должна быть выше чем конечная стоимость Газпромовского (особо сейчас - когда цена газа, такая низкая). Пусть покупают, разницу в цене будем считать налогом на русофобию...
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а сколько вы сожжёте газа, или заглушите скважин...?
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Последние годы поставки растут, и Прибалтика далеко не лидер по покупке газа. Скорее - сколько процентов роста не доберут.
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да, я забыл - у вас всё последние три года растёт...
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Козломордый, до 2009 - лидером закупок была Украина...
Даже немцы столько не брали - если отбросить
то что их компании покупали для Чехии, Словакии,
Венгрии, Австрии и кого то там еще...
Но сейчас и немцы уже контракт с американцами мастерят...

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Воно придурошне все собі мріє "пра русафобію". - Нікто вас не баіца ущербньіє.
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Да, у васбольшие перспективы поставки газа в другие страны - в Татарстан, Якутскую республику, Туву. В следующем году уже можете начинть с поставок в Дагестан.
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Анна Ярославовна, княжна Киевская и королева Франции 1025 - 1075 (79?) годы жизни
Выдуманная дата основания Мацквы - 1147 год :D
И еще один гвоздь в гроб кацапов. Анна Ярославовна, разумеется, Русская княжна, только каким боком к Киевской Руси меря и мокши? Французам лапшу на уши в этом не повесишь

"Россияне хотели украсть у нас нашу историю", - Порошенко встретился с представителями украинской общины Франции и почтил память Анны Ярославны - Цензор.НЕТ 2323
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Только не русская, а руськая. А это две большие разницы.
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Тоже мне лингвистка Не руськая, а руська. Если писать по украински тогда да, если по русски то нет. И зачем вам те уроки грамматики. Найдите себе классного мачо и хрен с ним тем "ЦН"
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пэтя сегодня по особенному противен.
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Гордясь великим прошлым, продолжаем прозябать в настоящем. Оставте вы ее уже в покое. И займитесь борьбой с коррупцией.
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Наш Президент - умніша людина. Слава Україні!!!
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умніша чи не умніша, але він там робить все як треба...
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Юрий Касьянов

Я - зрадофил. Я критикую власть, которая не служит народу. Я ругаю президента, который не выполняет свои предвыборные обещания и обязанности главы государства. Я выступаю против олигархического режима, который под псевдопатриотическими лозунгами грабит страну. Я против предательских "минских соглашений", закулисных переговоров с агрессором, торговых отношений с оккупантом. Я не считаю, что простое увеличение численности Вооруженных сил делает нашу армию "сильнейшей в Европе". Я ненавижу состояние "не войны, не мира", которое каждый день забирает жизни лучших людей, когда бОльшая часть населения, убаюканная антивоенной пропагандой спокойно засыпает, а чиновники наживаются на войне. Я считаю унизительным и глупым хождение по миру с протянутой рукой, попрошайничество кредитов, санкций, заступничества, безвиза... Я за построение сильной, свободной, независимой Украины, которая ни у кого ничего не просит, и никого не боится.

Я - зрадофил. Зрадофил - звучит гордо. В этой стране все лучшие люди - зрадофилы. Быть зрадофилом продажного антинародного режима - трудно, опасно, но правильно, честно и увлекательно. Мы построим новую, справедливую страну без сладкого тлетворного обмана. Присоединяйтесь, господа.
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Юрий Касьянов метит в президенты ... но х_й ему. Он ведь просто здрадофил , то есть неумный человечек, верящий в разные умозрительные сказки, придуманные такими же неумными людишками.
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Ага, щас. Единожды предав, кто тебе поверит.
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Чому ніхто не пише шо зігнали як баранів бюджетників? Тролі, ви де?
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Такое обычно придурки неграмотные пишут про бюджетников -когда то при совке на парады сганяли но это совсем не значило что ты не можеш не пойти -это все зависило от того как ты угоджаеш своему начальнику -я например не когда на парады не ходил -у меня были свои дела а хто хотел тот и ходил и так само предлагают бюджетникам -кто хочет то и идет-это в рашистов такое делается под принуждением бо ты там живеш в раше на птичьих правах вобще и в Украине похоже было до революции ГИДНОСТИ но не так уж сильно как в раше.
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судя по удаленным коментам выше- у кацапов уже пригорело
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Им погода не сприяет мозги не работают на сонце вобще -в холодную погоду хоть чучуть чтото в мозгах шевелится.
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Ну согласно Библии мы все евреи....ну так тому и быть....одни кацапы абизяны болотные...ну и тому так и быть
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Евреи произошли от рода Израиль. Читайте Библию и просвещайтесь.
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Короче як сказал ник СА,все мыжертвы иудейского сговора.Это можно принимать,а можно не принимать.Выбор за вами.Но тут,я с СА не согласен.Ландшафт,не даёт прогнутся.Кривизны Земли,им не хватает,як умных людей Цезарю.Всё,могло бы быть иначе,ще в 2014,но мы,это не Рашка.Не,хочу вдаваться в отличия,бо це не на одну сторинку.Всё,шо вам надо знать,это мы не они.А Минстецю,утвервидить,только.А там же кореш Ющера,рукомойный,як же он утвердит?Без улика на пчёлок
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Вот так незатейливо и главное справедливо в очередной раз отпутенососили мордву.
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Сегодня Мертвечук видно насыпал тролям мелочи в кормушку-стараются,вылазят из кожи вон!
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Вы правы, читать противно, уже ту палку и перегнули и сломали.
Украинцы гордятся своим наследием , а эти и здесь -бла-бла, все равно все плохо и все тут.
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Нет. Это переброс ресурсов. Сегодня шыкаладная петушня гадит на своего работодателя.
Видно мордва перекупила соевых на время.
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носится с той Анной как с писанной торбой, а кем она была, княжеской дочкой которую выдали замуж с кем договорились, что она там решала, в чём её заслуги, просто что как бы выход Украины в свет, на мировую арену наверное
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Да что вы говорите? давайте запретим историю и забьемся в угол.
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затем что тебе калмыко-коми-удмуртъ о истории писать вообще не стоит. Ты обитаешь на территории на которой история вообще отсутствует.
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да пошёл ты, троль
мозги купи. "Ты обитаешь на территории на которой история вообще отсутствует"
а я живу в Украине сроду, ну и что ты сказал понял?
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ті дурак? перечитай першоджерала - вирішувала вона таки багато чого, особливо коли була регентшою при малолітньому королі - своєму синові.
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ой( ты представляешь какие там дела кулуарные, серые кардиналы, и кто там на кого влияет, не знаю я что она решала, я и не утверждаю меня так не было, а вообще Президенту преклонять колени одной дело перед монументом погибших от Голодомора, другое дело, ездить специально к памятнику, фотографироваться, доказывать что -то наша, наша царица, это дело историков и в этом нет нужды, некрасиво, но я с интересом послушаю, вас, Олекса, про историю Анны Ярославовны как королевы франции, какая это была личность на самом деле, а не по придворным летописям, дура или умная, какими ещё качествами обладала, говорила на украинском и помнила украинскую культуру, пела ли своим детям колискові , добрая біла или злая, , приезжала ли навестить родічей в УКраину
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Юрий Романенко

Оказывается, что Анна Французская была фигурой такого масштаба, что она может влиять на мировую политику спустя 1000 лет. Вот что значит масштаб личности! Прямо, как говорил Московичи, мертвые незримо управляют живыми. На самом деле, в Москве еще не знают, что самый ужас впереди. Анну не просто так достали из запасников Австрийского генерального штаба. Make Anna Great Again.
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Ну типо хотели.Обломались на пригорке.Но егорка не дурак,пока ,мы бухали,он всё писал
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Между прочим, скотомордые даже Тараса Бульбу у нас украли. Кто не верит, тому советую обратиться к изданию повести (в сборнике "Миргород") за 1835 год, где Украина есть, а руцким духом и не пахнет.
Зато все последующие издания "Тараса Бульбы", начиная с 1842 года, идут с существенными правками.
Только два примера.
Было:

"Бульба заранее утешал себя мыслию о том, как он явится теперь с двумя сыновьями и скажет: «Вот посмотрите, каких я к вам молодцов привел!» Он думал о том, как повезет их на Запорожье - эту военную школу тогдашней Украины, представит своим сотоварищам и поглядит, как при его глазах они будут подвизаться в ратной науке и бражничестве, которое он почитал тоже одним из первых достоинств рыцаря".
Стало:

"Теперь он тешил себя заранее мыслью, как он явится с двумя сыновьями своими на Сечь и скажет: «Вот посмотрите, каких я молодцов привел к вам!»; как представит их всем старым, закаленным в битвах товарищам; как поглядит на первые подвиги их в ратной науке и бражничестве, которое почитал тоже одним из главных достоинств рыцаря".
(Запорожье - военная школа Украины, исчезло).
Было:

"Появление иностранных графов и баронов было в Польше довольно обыкновенно: они часто были завлекаемы единственно любопытством посмотреть этот почти полуазиатский угол Европы. Московию и Украину они почитали уже находящимися в Азии".
Стало:

"Появление иностранных графов и баронов было в Польше довольно обыкновенно: они часто были завлекаемы единственно любопытством посмотреть этот почти полуазиатский угол Европы: Московию и Украйну они почитали уже находящимися в Азии".
(Великая Украина превратилась в некое подобие страны - в Украйну).
Вот так эти твари у нас все украли.


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Зато все последующие издания "Тараса Бульбы", начиная с 1842 года, идут с существенными правками.

На жаль ці правки вніс сам гоголь - і за це йому було добре заплачено царем козломордих. Перечитайте переписку гоголя - там це є.
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Не факт, что самолично он. Но что он был в курсе, факт. За что и деньги взял. Большие, кстати.
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РУКОПОЖАТЫЙ КАКОЙТО ПРЕЗИДЕНТ. КООРДИНАТОР БЕЗОРПАСНОСТИ ВСЕЙ ЕВРОПЫ. ..а если стыцы не дадут летальные снаряды. конфетками будет координировать?
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Знание истории, грозит открыть кому правду происхождения от кацапа.Вот и стараются обвинить Порошенко.Молодец Порошенко в этом случае.
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Какие все таки прелестные эти мордовские красавицы.
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Мда, за лицом смотреть надо! Особенно, если ты публичная...во всех отношениях...
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В сети ажиотаж вокруг празднования Ураза-байрам в РФ

В социальных сетях активно обсуждают празднование в Москве дня окончания священного для мусульман месяца Рамадан.
Пользователи активно распространяют фотографии массовой молитвы прямо на улицах Москвы, делясь своим мнением относительного происходящего.

"Братья-славяне", "триединая Русь", "один народ"...
Москвабад.

"Россияне хотели украсть у нас нашу историю", - Порошенко встретился с представителями украинской общины Франции и почтил память Анны Ярославны - Цензор.НЕТ 8873
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мас-ква-ква-бад - стАлица Руси. по фоткам хорошо видно.))
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Очередной раз в дымину,а типа общину даже не показали,а чего семьи посольств и консульств показывать,чтобы Люди смеялись?
https://www.youtube.com/watch?v=fd0wAA9ffgI
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В сети на ярком примере показали суть российской пропаганды

Пользователи социальных сетей в очередной раз уличили россиян во лжи на примере новости об инциденте с участием главы Рособоронэкспорта Сергея Корнева во Франции.

"Россияне хотели украсть у нас нашу историю", - Порошенко встретился с представителями украинской общины Франции и почтил память Анны Ярославны - Цензор.НЕТ 3485

Одна из версий дана в изложении пользователя Facebook из России Максима Бушмина. Он выставил событие так, якобы Корнев героически сражался с грабителями и не побоялся проследовать за ними в арабский квартал, хотя местные полицейские не решаются на такой поступок.

"Россияне хотели украсть у нас нашу историю", - Порошенко встретился с представителями украинской общины Франции и почтил память Анны Ярославны - Цензор.НЕТ 4429

И тут же приведена официальная версия события. Согласно ней, за грабителями бросилась женщина-водитель, а преступники были задержаны при помощи полицейских.

"Россияне хотели украсть у нас нашу историю", - Порошенко встретился с представителями украинской общины Франции и почтил память Анны Ярославны - Цензор.НЕТ 8164
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US HugeMug
Евреи произошли от рода Израиль. Читайте Библию и просвещайтесь
======
Капец,и что мы будем делать с Адамом и Евой
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Анна Киевская, член Единой рассеи

http://minsk007.livejournal.com/382997.html

недавнее кукареканье путЕна про Анну Ярославну напомнило одно обстоятельство. Когда кто-то из Беларуси начинает говорить про белорусскую историю или про то, что Беларусь - не рассея, то ватаны привычно погавкивают, но делают это как-то умеренно. Когда же этим занимаются украинцы, на рассее взрыв, исступление, ярость, массовая истерия, крики "зачистить хохлов" и прочее. Жопаболь по поводу Украины в рашке не то, что на порядок выше, а сразу на несколько порядков выше.
Простой факт, что Анна была Киевская, а не московская их по-настоящему бесит. Без Киева Рашка выходит чем-то вроде исторического самозванца.
Америка смогла построить своё настоящее, им не надо иступлённо вопить, что они самые правильные англосаксы, они гордятся текущими достижениями своей страны, а рашка - нет, поэтому их постоянные попытки опереться на "славную древнюю историю", а опереться не на что...





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Як повідомляв "Апостроф", Макрон на зустрічі з Порошенком згадав про київську княгиню Анну Ярославну.
Какой плевок в Вову! Да еще Макрон добавил, что Россия агрессор, напавший на Украину. Не удивительно, что видео этой встречи на всех сайтах России заблокировано, не смогли придумать коммента...
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Нефть и ржурубль - сестра и брат в России, и оба на сегодня "падают". Плюс к тому же - Россия плюнула на договоренности со странами ОПЕК и увеличила добычу нефти. Вот что значит - "своих не бросают"
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А ещё царевна наша у вас правила... Отстань Вова, езжай в Мск этот бред своей челяди впаривай

http://andreistp.livejournal.com/9333326.html


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В то время сыновья получали наделы у себя на Родине, а дочерей выдавали замуж за иностранцев. Такая себе коррупционная дипломатия. У самого же Ярослава Мудрого супруга была Ингигерда Шведская.
А две другие дочери почему не в тренде как Анна?
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рассея - страшная страна
Безжизненных полей.
Бывали хуже, чем она,
Но не было подлей.
Пусть много где плохи дела
И мрази нет числа,
рассея - это полюс зла,
И это - компас зла.
Как безошибочен магнит
От полюса вдали,
Так и рассею зло манит
В любом краю Земли.
Ни разу черное нутро
Ее не подвело:
Все, что она клеймит - добро,
Что защищает - зло.
Любезна ей любая гнусь,
Да что и взять, скажи,
С укравшей даже имя "Русь"
Страны тотальной лжи?
Там все фальшивка, все вранье,
Там все наоборот,
За унижение свое
Там борется народ.
И пусть свое - с чего бы вдруг
Таких, как он, жалеть,
Но он мечтает всех вокруг
Загнать под ту же плеть!
Из века в век - все та же хмарь,
Все тех же харь угар,
И царь, и псарь, и пономарь -
В рассее все - кошмар.
Дебелых баб нетрезвый храп,
Да танцы на гробах.
Мечтает не о воле раб,
А о своих рабах.
Хоть покажи ему весь свет,
Он славит только мрак.
рассее оправданья нет,
рассея - это рак.
И эта опухоль, ползя,
Стремится все растлить,
А исцелить ее нельзя,
Лишь только - удалить.
В рассее нету ничего,
Что б стоило сберечь!
Нес лишь неволи торжество
Народам русский меч.
Кого вы славите стократ,
Победами гордясь?
Не хану ль нареченный брат
Ваш благоверный князь?
На Куликовом поле строй
Ломился сквозь камыш -
Кто ж тот, кому служил герой?
Не хан ли Тохтамыш?
Кровь Новгорода, кровь Твери,
Ливонской кровь войны;
Вы в Беларуси, упыри,
Сгубили полстраны,
И заглушал победный гром
Младенцев польских крик,
Суворовским "богатырем"
Насаженных на штык.
Своих, чужих не счесть могил,
Где водружали флаг
Кутузов-старый педофил
Да Жуков-вурдалак.
Какой сосед ваш - хоть один! -
Не пострадал от вас?
Швед? Финн? Литвин? Туркмен? Румын?
Япония? Кавказ?
Что, кроме смерти и плетей,
Вы миру принесли?
Своим умом вы и лаптей
Придумать не смогли!
Вам итальянец возводил
Дворец германских шлюх,
Там даже рядом не бродил
Ваш пресловутый дух.
Вас дойч лечил, француз учил,
Бритт делал вам чертеж,
В награду ж каждый получил
Презрение и ложь.
И все дары свободных стран
Служили лишь тому,
Чтоб ваш очередной тиран
Мог укрепить тюрьму.
Не апеллируйте к стихам,
Восславившим зарю:
И Пушкин ваш - холуй и хам,
Лизавший зад царю.
"Клеветникам" ответ строча,
Карателей любя,
Навеки маску палача
Надел он на себя.
Какой писатель и поэт
Из ваших не был рад
Воспеть любой имперский бред -
"На Польшу!" "На Царьград!"?
Аж Бродский - вашею страной
Прочь изгнанный еврей! -
Плевался русскою слюной
В "хохлов" из-за морей.
рассея - как анти-Мидас,
Несущий дар-клеймо:
Что тронет - превратит тотчас
Не в злато, а в дерьмо.
Насколько был бы лучше мир,
Когда бы не она -
Страна-позор, страна-вампир,
Треклятая страна!
Однако даже упырям
Положен свой конец,
Уже приблизился к дверям
Ваш роковой гонец.
рассее, сгнившей изнутри,
Настанет страшный суд,
И ни псари, ни псалтыри
Вас больше не спасут.
Когда над вами грянет гром
В час яростной грозы,
Никто не вспомнит вас добром
И не прольет слезы.
На протяженье сотен лет
Лишь гнусности творя,
Вы задолбали целый свет,
Цензурно говоря.
Повсюду лез ваш страшный сброд,
Твердя -"я старший брат!",
И будет ныне всякий род
Кончине вашей рад.
И ваше имя слово "гунн"
Заслуженно затмит
В значенье: вор, насильник, лгун,
Холуй, палач, бандит.
Как сгинете навеки вы,
Вздохнет свободно мир
И на развалинах москвы
Устроит светлый пир.

Юрий Нестеренко
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http://andreistp.livejournal.com/9386223.html



Королева Анна Ярославна принадлежит общей истории Франции и Украины, - подчеркнул президент Франции Макрон на совместной пресс-конференции в Париже с президентом Украины. "Прежде всего, должен сказать вам, что между нашими двумя странами очень давние отношения, очень глубокая история, и мы этому посвятили некоторое время сегодня, чтобы отдать должное Анне Киевской. Мы показали, насколько важна эта история XI века, насколько глубоко укоренились наши давние страницы"
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як же я люблю БЕЗСИЛЬНИЙ скульож ватних гіен на Пороха- вже за одне це буду за нього голосувати ))))))))
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Анне де Руссе, дочь новгородского князя Ярослава Мудрого, завоевавшего Киев и бывшего из новгородского рода Рюриковичей! до изобретения украинцев оставалось еще 900 лет! Странные вы потомки хазар- русскую княжну из новгородского рода присваиваете своему Хазарскому каганату- славяне никогда не ходили в шароварах и не носили оселедцев- это всё признаки хазар, потомками коих и являются нынешние так званые "украинцы"!
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На жаль, не всі українці ще усвідомлюють наскільки країні поталанило з президентом...Але це прийде згодом. Неодмінно.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Россияне хотели украсть у нас нашу историю", - Порошенко встретился с представителями украинской общины Франции и почтил память Анны Ярославны. ФОТОрепортаж
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