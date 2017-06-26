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 Общество
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Все про:Черновицкая область (304) пограничники (1280) сигареты (642) блокирование (216)

 Жители Буковины пытались заблокировать пограничный наряд, чтобы вернуть контрабандные сигареты, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В Черновицкой области неизвестные пытались блокировать пограничный наряд.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в Путильском районе около 70 человек попытались заблокировать пограничный наряд отдела "Селятин", чтобы отбить 18 ящиков сигарет, которые пограничники обнаружили на границе с Румынией. Для блокирования привлекли женщин и детей.

Организаторы противоправной деятельности перекрыли дорогу легковым автомобилем. Толпа категорически отказывалась пропустить пограничный транспорт с изъятым контрабандным товаром.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговики изъяли в Одессе незаконную партию сигарет стоимостью 950 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Несколько молодых людей попытались силой вытащить сигареты из машины. Пограничники вынуждены были совершить несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия.

На место происшествия вместе с пограничными резервами прибыли и представители Национальной полиции. Совместными усилиями пограничный наряд разблокировали.


Жители Буковины пытались заблокировать пограничный наряд, чтобы вернуть контрабандные сигареты, - Госпогранслужба 01Жители Буковины пытались заблокировать пограничный наряд, чтобы вернуть контрабандные сигареты, - Госпогранслужба 02Жители Буковины пытались заблокировать пограничный наряд, чтобы вернуть контрабандные сигареты, - Госпогранслужба 03

(Фото Госпогранслужбы)
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а вы в курсе, какую большую котлету с гречей, дают детям в украинских садиках?
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тема вообще то буковинцах и сигаретах...
но зависть мокшанская бесспорно приятна...
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Что есть то есть ))
Глянь на бывших украинцев из Крыма.
Вата должна страдать

НЕ ЖАЛКО!
Обращение к Царю батюшке!

https://www.youtube.com/watch?v=XxqZpXKcAlQ
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Чудь,та в курсе мы всего.Расскажи нам дива дивные,о которых мы не слышали
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В отделение Сбербанка на Дмитровском шоссе на стлолице Залесья - Москве пришла совершенно голая, босая посетительница.
При себе девушка имела только дамскую сумочку.
Работники банка сделали вид, что этого не заметили и обслужили клиентку :D

Жители Буковины пытались заблокировать пограничный наряд, чтобы вернуть контрабандные сигареты, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7353
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с "гречей"... Мля, вот это ваше с "гречей"...
Русское народное чудо-чудесное, как вам вообще удалось прорваться со своим власовским флажком сюда на бандеровский форум?
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Мукачівська перестрілка: Суд зняв звинувачення з бійців ПС, вони вільні

Мукачівський міськрайонний суд зачитав вирок 4 бійцям Правого Сектору, яких підозрювали у резонансній стрілянині 11 липня 2015 року на Закарпатті.
Про це у понеділок повідомляє Mukachevo.net.
Йдеться про Бурчу Володимира Володимировича, Деяка Сергія Васильовича, Мунчака Романа Івановича та Горбенко Родіона Ігоровича, яких звинувачували у ряді тяжких злочинів.
"Протягом судового засідання стало відомо, що з добровольців зняли ряд звинувачень, через відсутність доказів: бандитизм, погрози вбивством та блокування шляхів в епізоді АЗС", - пише видання.
Вказується, що на цей момент бійці ПС вже відбули ув'язнення, яке зараховується як 3 роки і 8 місяців, згідно із так званим "Законом Савченко", коли 1 день в ІТТ зараховується за 2 дні в'язниці.
"Іншими словами, всім 4-м підозрюваним зарахували терміни як такі, що відбуті, але вирок може бути оскаржений представниками державного обвинувачення", - пише видання.

Як відомо, 11 липня 2015 року у місті Мукачеве сталася збройна сутичка між бійцями "Правого сектора" та людьми з оточення нардепа Михайла Ланьо. Приводом до конфлікту нібито стала контрабанда.


У результаті сутички були поранені та вбиті.

На лаві підсудних опинилися члени "Правого сектора", їх звинувачували у бандитизмі, незаконному зберіганні зброї, перекритті шляхів, завданні тяжких тілесних ушкоджень тощо.
У травні 2017 року Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області відпустив на поруки чотирьох бійців "Правого сектора", яких судили у "Мукачівській справі".

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радость то какая! все же жители Украины только этого и ждали
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да конечно "сняли". впаяли по 4 года и только благодаря гавченко эти "мукачевские" оказались на свободе. а жаль. но судимость у них есть.
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«Большинство из нас можно спровоцировать на такое поведение, которое будет совершенно противоречить нашим представлениям о себе» (Филипп Зимбардо).
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Таких смелых жителей не хватает в ато. Надо было ещё и смелого начальника военкомата туда привезти.
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ты первый в АТО иди ПИ ДАР
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Мля, да это какой то украинский Медельинский картель, то на тачках не растаможенных ездить хотят, то с пограничниками за контрабанду воюют. Если у нас в Киеве - Чикаго, то у вуек - джунгли колумбии просто.
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Жители Буковины пытались заблокировать пограничный наряд, чтобы вернуть контрабандные сигареты , красавцы, ёпто:Жители Буковины пытались заблокировать пограничный наряд, чтобы вернуть контрабандные сигареты, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5698
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Где-то жителей этих отчаявшихся понимаю. И закон есть, а реально только нарушив его можно заработать, ибо не нарушая подохнешь с голоду.
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да,тоесть все по твоему нарушают,а те кто нет подыхают? мде.... железная логика..... тогда народ у нас пропащий тут до Европы как к Киеву раку, но к счастью все не так плохо,просто эти люди жадные как те кто бурштин копают так как там огромные деньги как и на контрабанде сигарет,это очень выгодное дело,раз его всеми путями пытаються протолкнуть,могут жить как обычне люди не умирать с голоду,но эти псы хотят шиковать
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Какие же все бедные, нищие, голодающие... Вот и Вы, только и выживаете тем что нарушая закон - а то давно бы подохли с голода - так ведь.? Или Вы к бедным, нищим, голодающим не относитесь?
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18 ящиков сигарет бедных жителей села.... Молодцы погранцы - разогнали контрабандистов вместе с их женами и детьми.... Вопрос - как дальше служить будете? Теперь только по трое и с оружием, да?
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откуда у бедных дителей села бабки на такое количество сигарет?
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Гыга , там некоторые наши депутаты будут выглядеть бомжами на фоне этих гуцулов .
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так потому и лезут напролом,нарушая законы,шо вложились конкретно,и могут прогореть
у нас не гуцулы,но на границе с молдовой тоже попадают на бабки на сигаретах и спирте и бузят.но правда селами не выходят-только конкретные участники
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Тут что то не то , 18 ящиков это мелочь , видимо было что то еще , там брали и по 1000 коробок за раз .
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Бачив би ти хатинки бідних жителів того села...
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Так и будут , погранцы же тоже местные , а 18 ящиков это капля в море для Селятина .
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Нормально будут служить, т.е. так, как положено. Правильно сделали, что разогнали. Есть власть, есть Закон, есть представители власти, которые действуют согласно Закона. Силовик, тем более пограничник неприкосновенен. Точка.
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Будут... по примеру Верещагина и Сухова (Белое солнце пустыни)
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А путя является половым органом дедушки, по данным SimilarWeb на февраль 2017 года
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это они в июне 2017 сказали?))))
Иди бояру выдыхай, алкаш)))
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Кастрюля,ты хоть представляешь что такое входить в пятёрку самых популярных сайтов в мире???))))
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а что такое твориться? у нас народ просто такой всегда во все время воровал,возил контрабанду,копал бурштын незаконно и жили припеваючи,только вот сейчас когда с этим начали бороться гнойник и вскрылься,и это хорошо,э
ти идиоты так привыкли к прошлой жизни что даже не бояться какой то ответственности
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я не говорю что это голодающие бунтуют, я про ситуацию в целом
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Надо разрешить оружие и наконец прекратить этот беспредел властей. Будет Янтарная народная республика, Сигаретная народная республика. Сколько можно ограничивать свободу граждан - "нерабов" ?
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ЖИТЬ ЛЮДЯМ КАК-ТО НУЖНО, ВЕДЬ ГРОЙСМАНЫ И РАБИНОВИЧИ ТОЛЬКО О СВОЕМ ОБОГАЩЕНИИ ДУМАЮТ, РАБОЧИХ МЕСТ, ГДЕ МОЖНО ПРОСТО НОРМАЛЬНО ЗАРАБОТАТЬ -НЕТ
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ем...открый в интернете поиск вакансий найдешь навалом,в Киеве продавец молочной продукции от 10 тисяч гривен,просто этим людям такие деньги это копейки по сравнению с контрабандой сигарет,так что зраду не надо запевать а помнить о том что наши гнилыек люди такие же как и власти полюбляют обмануть,своровать,наебать и так далее,какой народ такие и власти
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100 процентов , перекидка 18 ящиков займет 1-2 часа и штука евро в кармане , фиг их выманишь работать , ну и лес еще конечно .
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согласен, ното в киеве, а на буковине,в маленьих городках- ничего нет,
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Тяжело, бесспорно. Но те, кто хочет и умеет многого добиваются. Не имеет смысла их защищать.
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зато сором и совесть есть у депутатов, министров и президента- чистые ангелы
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не любят жители буковины пограничников
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Но пограничники любят Буковину , третье место после Одессы и Закарпатья .
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Жителі Буковини намагалися заблокувати прикордонний наряд, щоб повернути контрабандні сигарети
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І вони праві, бачачи якою є корумпована влада і як вона краде мільярди з бюджету,
люди і собі прагнуть увірвати кусок шоколаду.
Поки Кондитер буде сидіти на своєму шоколадному троні нічого не зміниться.
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янтарь, машины на польских номерах, теперь сигареты это все клинические признаки болезни страны. главное что бы совсем не померла.
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Цензор.НЕТФотоОбществоЖители Буковины пытались заблокировать пограничный наряд, чтобы вернуть контрабандные сигареты, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
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