 Жители Буковины пытались заблокировать пограничный наряд, чтобы вернуть контрабандные сигареты, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в Путильском районе около 70 человек попытались заблокировать пограничный наряд отдела "Селятин", чтобы отбить 18 ящиков сигарет, которые пограничники обнаружили на границе с Румынией. Для блокирования привлекли женщин и детей.
Организаторы противоправной деятельности перекрыли дорогу легковым автомобилем. Толпа категорически отказывалась пропустить пограничный транспорт с изъятым контрабандным товаром.
Несколько молодых людей попытались силой вытащить сигареты из машины. Пограничники вынуждены были совершить несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия.
На место происшествия вместе с пограничными резервами прибыли и представители Национальной полиции. Совместными усилиями пограничный наряд разблокировали.
(Фото Госпогранслужбы)
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но зависть мокшанская бесспорно приятна...
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Глянь на бывших украинцев из Крыма.
Вата должна страдать
НЕ ЖАЛКО!
Обращение к Царю батюшке!
https://www.youtube.com/watch?v=XxqZpXKcAlQ
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При себе девушка имела только дамскую сумочку.
Работники банка сделали вид, что этого не заметили и обслужили клиентку :D
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Русское народное чудо-чудесное, как вам вообще удалось прорваться со своим власовским флажком сюда на бандеровский форум?
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Мукачівський міськрайонний суд зачитав вирок 4 бійцям Правого Сектору, яких підозрювали у резонансній стрілянині 11 липня 2015 року на Закарпатті.
Про це у понеділок повідомляє Mukachevo.net.
Йдеться про Бурчу Володимира Володимировича, Деяка Сергія Васильовича, Мунчака Романа Івановича та Горбенко Родіона Ігоровича, яких звинувачували у ряді тяжких злочинів.
"Протягом судового засідання стало відомо, що з добровольців зняли ряд звинувачень, через відсутність доказів: бандитизм, погрози вбивством та блокування шляхів в епізоді АЗС", - пише видання.
Вказується, що на цей момент бійці ПС вже відбули ув'язнення, яке зараховується як 3 роки і 8 місяців, згідно із так званим "Законом Савченко", коли 1 день в ІТТ зараховується за 2 дні в'язниці.
"Іншими словами, всім 4-м підозрюваним зарахували терміни як такі, що відбуті, але вирок може бути оскаржений представниками державного обвинувачення", - пише видання.
Як відомо, 11 липня 2015 року у місті Мукачеве сталася збройна сутичка між бійцями "Правого сектора" та людьми з оточення нардепа Михайла Ланьо. Приводом до конфлікту нібито стала контрабанда.
У результаті сутички були поранені та вбиті.
На лаві підсудних опинилися члени "Правого сектора", їх звинувачували у бандитизмі, незаконному зберіганні зброї, перекритті шляхів, завданні тяжких тілесних ушкоджень тощо.
У травні 2017 року Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області відпустив на поруки чотирьох бійців "Правого сектора", яких судили у "Мукачівській справі".
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у нас не гуцулы,но на границе с молдовой тоже попадают на бабки на сигаретах и спирте и бузят.но правда селами не выходят-только конкретные участники
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Иди бояру выдыхай, алкаш)))
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ти идиоты так привыкли к прошлой жизни что даже не бояться какой то ответственности
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І вони праві, бачачи якою є корумпована влада і як вона краде мільярди з бюджету,
люди і собі прагнуть увірвати кусок шоколаду.
Поки Кондитер буде сидіти на своєму шоколадному троні нічого не зміниться.
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