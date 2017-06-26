 У боевиков задержанной под Желобком ДРГ изъята российская винтовка 1994 года выпуска, - комбриг Клочков. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ. об этом говорится в заявлении комбрига, размещенном на официальной страничке бригады в Фейсбуке.
В тексте заявления отмечается: "24 июня разведывательная группа разведывательной роты 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной террористической организации "ЛНР" под руководством кадрового русского офицера капитана Щербака Александра Александровича (позывной "Алекс"), который, кроме того, исполнял обязанности инструктора разведроты, с целью проведения диверсионно-разведывательных мероприятий выдвинулась из района села Желобок в глубину позиций 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады Вооруженных Сил Украины. Эти намерения были своевременно обнаружены подразделениями нашей воинской части.
Обойдя врага и имея тактическое преимущество, наши военнослужащие предложили противнику сложить оружие без боя, гарантируя жизнь и безопасность. Командир группы и снайпер предприняли попытку вооруженного сопротивления и были ликвидированы в ближнем огневом бою, но не ножами, топорами или копьями, как подали это отдельные СМИ.
Остальные - сапер, снайпер и два пулеметчика задержаны. Один из них - 22-летний гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края.
В качестве трофеев взято оружие, произведенная и находится на вооружении в армии Российской Федерации, в частности винтовку СВД 1994 года выпуска с пластмассовыми примером и струйкой; снаряжения нового образца, разработаны для российских диверсионных групп и другие вещи.
Сейчас в отношении задержанных соответствующими государственными органами проводятся следственные действия. Их хозяева -терористична организация "ЛНР" - отказалась признавать задержанных, назвав их "курсантами Харьковского института МВД".
Собственно это все, что касается ликвидации диверсионно-разведывательной группы боевиков".
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"с пластмассовыми примером и струйкой"
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Одобряю!
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но где делось переключение на автоматический режим.
В таком варианте это охотничье приспособление.
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June 26th, 11:20
Мысягин рассказал подробности двух боев 93-й бригады на Бахмутской трассе
23-24 июня украинские военные из 93-й бригады в двух боях на Бахмутской трассе в районе Славяносербска уничтожили не менее пяти оккупантов и четверых взяли в плен. Патруль боевиков был уничтожен ножами.
Подробности столкновений с патрулем оккупантов рассказал журналист Юрий Бутусов, передает "Диалог.UA".
Он отмечает, что в российских информсводках указано о трех ликвидированных наемниках в этом районе. Во время боя украинский расчет ПТРК уничтожил БМП-2 оккупантов, который сопровождал патруль.
На следующий день, 24 июня, воины 20-го мотопехотного батальона засекли разведывательную группу террористов "ДНР" и, внезапно атаковав, уничтожили противника.
Командование батальона представляет к награде бойцов АТО. В эти дни в 93-й бригаде потерь не было.
По данным журналиста, 23-24 июня агрессоры открывали огонь из артиллерии по позициям военных.
В штабе АТО рассказали о попытке снайперов "ДНР" расстрелять украинских военных под Донецком. За минувшие сутки на Донбассе во время перестрелок ранение получил один боец ВСУ.
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"В качестве трофеев взято оружие, произведенная и находится на вооружении в армии Российской Федерации, в частности винтовку СВД 1994 года выпуска с пластмассовыми примером и струйкой; снаряжения нового образца, разработаны для российских диверсионных групп и другие вещи".
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