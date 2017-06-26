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 У боевиков задержанной под Желобком ДРГ изъята российская винтовка 1994 года выпуска, - комбриг Клочков. ФОТОрепортаж

По факту ликвидации диверсионно-разведывательной группы боевиков с официальным заявлением выступил командир 93-й бригады, полковник Владислав Клочков.

Как информирует Цензор.НЕТ. об этом говорится в заявлении комбрига, размещенном на официальной страничке бригады в Фейсбуке.

В тексте заявления отмечается: "24 июня разведывательная группа разведывательной роты 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной террористической организации "ЛНР" под руководством кадрового русского офицера капитана Щербака Александра Александровича (позывной "Алекс"), который, кроме того, исполнял обязанности инструктора разведроты, с целью проведения диверсионно-разведывательных мероприятий выдвинулась из района села Желобок в глубину позиций 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады Вооруженных Сил Украины. Эти намерения были своевременно обнаружены подразделениями нашей воинской части.

Также читайте: Обезврежена ДРГ боевиков на Донбассе: четверых взяли в плен, уничтожен командир-россиянин, - пресс-центр штаба АТО

Обойдя врага и имея тактическое преимущество, наши военнослужащие предложили противнику сложить оружие без боя, гарантируя жизнь и безопасность. Командир группы и снайпер предприняли попытку вооруженного сопротивления и были ликвидированы в ближнем огневом бою, но не ножами, топорами или копьями, как подали это отдельные СМИ.

Остальные - сапер, снайпер и два пулеметчика задержаны. Один из них - 22-летний гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края.

В качестве трофеев взято оружие, произведенная и находится на вооружении в армии Российской Федерации, в частности винтовку СВД 1994 года выпуска с пластмассовыми примером и струйкой; снаряжения нового образца, разработаны для российских диверсионных групп и другие вещи.

Также читайте: Боевики распространяют панические слухи о наступлении ВСУ при активной поддержке "наемников НАТО", - Тымчук

Сейчас в отношении задержанных соответствующими государственными органами проводятся следственные действия. Их хозяева -терористична организация "ЛНР" - отказалась признавать задержанных, назвав их "курсантами Харьковского института МВД".

Собственно это все, что касается ликвидации диверсионно-разведывательной группы боевиков".

У боевиков задержанной под Желобком ДРГ изъята российская винтовка 1994 года выпуска, - комбриг Клочков 01

У боевиков задержанной под Желобком ДРГ изъята российская винтовка 1994 года выпуска, - комбриг Клочков 02



У боевиков задержанной под Желобком ДРГ изъята российская винтовка 1994 года выпуска, - комбриг Клочков 03

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РЕДАКТОР!!!!

"с пластмассовыми примером и струйкой"
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Чому й досі не оприлюднено пики затриманого кацапа? Чому й досі нічого не оприлюднено по тих кацапських військових медиках, про затримання яких розповідав Петро? Недоопрацювання штабу АТО, недоопрацювання мінстеця чи що?
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Мабуть чекають поки синяки зійдуть чи кістки зростуться...
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морячек отбирает? кто отбирает то, ты конкретней говори. дотанцевалась кобыла, теперь соси.
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Мамзєль москальську напевно вже викликали на впізнання. Вона повинна першою подивитися на морду свого вилупка и впізнати його.
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И так еще физиономий их не показывали а уже в террористической организации говорят что это будущие лягавые да еще говорит харьковские а уже три года прошли то спрашивается откуда взялись эти будующие лягавые а представь если бы их показали бы то вобще версии были бы еще не такие-вспомните как брали первых рашистов а они говорили что заблудились и попали в Украину то есть нажрались водки и не в ту сторону пошли но вся проблема в том что в армии нельзя пить-значит умышленно зашли на территорию Украины и снова сказали бы что и эти заблудились и задним числом их уволили с армии а так говорят чт небудь лишь бы ляпнутьдаже не зная кто там остался в живых.
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этой винтовке досталась пара яиц оперного пЕвца
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не, ту винтовку танком раздавили вместе с безмозглым одноглазым хуйлом. только говно на асфальте осталось. приезжай вата, и тебя убого разотрут. нехуй шастать.
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Приезжай салосвин, котел разогрет и ждет тебя
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пшел вон смерд пся крив ... ты для меня таракан вонючий.
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иди жопу мой, пидарюга гейропейский, скоро негр завалит тебя и выебет с треском
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Талисман "чебурнета"?... У Бори и Хуйла, похоже, один пластический хЕрурх...
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когда барин говорит холоп молчит. и тебе полудурку ватоголовому лучше помолчать, а то уже понесло.. за НЕГРОВ и за выебет начало вякать. ты еще за снегирей скажи и за мальца повешенного хунтой вспомни. вас там зомбируют и спаивают боярой испокон веку и вы не имеете своего собственного Я. вы чмошники только толпой можете и то там где нет Чечни. иди сапоги мой кадырову самый ,,вольный,, человек на Земле.
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Донецьк. Київський р-н 21.06.2017. Навіть не хочеться жартувати.﻿У боевиков задержанной под Желобком ДРГ изъята российская винтовка 1994 года выпуска, - комбриг Клочков - Цензор.НЕТ 7026
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Нда.... мне, вот, тоже жаль, что на них потратили по 9 гр свинца..... казларылые и ссученные даунбасята заслуживают быть пошматованными на куски, как бешеные собаки....
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Хороший автомат
но где делось переключение на автоматический режим.
В таком варианте это охотничье приспособление.
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У СВД режим автоматической стрельбы отсутствует. Учи матчасть!(С)
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Якось пох!Хай их жизнь,не превышает жизни винтовки!Що я,ще могу сказати?
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...зрозуміло,знову іхтамнети...,нема так нема,чьго відмазуєтесь...
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Ну если идиот марочко это опровергает,значит достоверно 100%.
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Патруль "ДТП" уничтожен ножами, четверо боевиков в плену

У боевиков задержанной под Желобком ДРГ изъята российская винтовка 1994 года выпуска, - комбриг Клочков - Цензор.НЕТ 2495June 26th, 11:20
Мысягин рассказал подробности двух боев 93-й бригады на Бахмутской трассе

23-24 июня украинские военные из 93-й бригады в двух боях на Бахмутской трассе в районе Славяносербска уничтожили не менее пяти оккупантов и четверых взяли в плен. Патруль боевиков был уничтожен ножами.

Подробности столкновений с патрулем оккупантов рассказал журналист Юрий Бутусов, передает "Диалог.UA".


Он отмечает, что в российских информсводках указано о трех ликвидированных наемниках в этом районе. Во время боя украинский расчет ПТРК уничтожил БМП-2 оккупантов, который сопровождал патруль.

На следующий день, 24 июня, воины 20-го мотопехотного батальона засекли разведывательную группу террористов "ДНР" и, внезапно атаковав, уничтожили противника.

Командование батальона представляет к награде бойцов АТО. В эти дни в 93-й бригаде потерь не было.

По данным журналиста, 23-24 июня агрессоры открывали огонь из артиллерии по позициям военных.


В штабе АТО рассказали о попытке снайперов "ДНР" расстрелять украинских военных под Донецком. За минувшие сутки на Донбассе во время перестрелок ранение получил один боец ВСУ.
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Я вот чего не понимаю, как при таком отношении, когда тебя чуть что списывают в утиль и "не было никакого Васьки", эти люди продолжают там служить... Что за рабская психология...
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Все-таки нам пора принять закон, разрешающий, или того лучше, обязывающий показывать рожи всех этих задерживаемых уродов.Когда идет война, то цацканье с подобным отребьем больше похоже на работу на рашку, чем на соблюдение какой-то там законности. Нам надо на весь мир показывать видео их допросов, где они должны все рассказывать о себе.Где родился, где учился, кто отправил воевать, звания, имена и фамилии всех командиров и сослуживцев, родных и близких, а также номера их телефонов. И сходу, надо звонить в прямом эфире родным, а также командирам и сослуживцам, брать на понт и выуживать информацию-подтверждение того, что данный человек на сегодняшний день служит в росс.армии.Также пленные должны в прямом эфире детально рассказывать о своих преступлениях, на коленях вымаливать прощения у украинского народа и слезно просить тюрьмы вместо расстрела.Когда таких роликов будут тысячи, рашке будет сложно настамнетать.
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Можно и без закона. Эти ,явно жизнено необходимые вещи, делают в первую очередь.
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Ну раз не ихние, то и спроса никакого - выдавить из них всю инфу и на органы - их нет и никогда не было
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"Цензор", кто вам заголовки пишет и падежи склоняет? Соромно:
"В качестве трофеев взято оружие, произведенная и находится на вооружении в армии Российской Федерации, в частности винтовку СВД 1994 года выпуска с пластмассовыми примером и струйкой; снаряжения нового образца, разработаны для российских диверсионных групп и другие вещи".
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А вы видели картинку с инета, где темнокожие парни в камуфляже пишут в компе -"повертьте, и т.д."?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУ боевиков задержанной под Желобком ДРГ изъята российская винтовка 1994 года выпуска, - комбриг Клочков. ФОТОрепортаж
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