 Выпускной на Николаевщине закончился поножовщиной и стрельбой: ранены 5 человек. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в селе Лукановка (Кривоозерский район) у дома культуры, где проходило празднование выпускного вечера, завязалась драка. Свидетели рассказали, что незнакомец оскорбил присутствующую на мероприятии женщину. За жену вступился муж и кулаками проучил приезжего. Тот ушел, но вскоре вернулся с подмогой и оружием.
В результате массового конфликта пострадали 5 местных жителей. У двух врачи диагностировали ножевые ранения брюшной полости и грудной клетки, еще трое получили телесные повреждения различной степени. Граждане утверждают, что звучали и выстрелы - предположительно, из оружия травматического действия.
Около 15 инициаторов драки скрылись.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Преступление наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
(Фото полиции Николаевской области)
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из окон школы музон шальной,
одну девчонку все десять лет
любил от сердца, простой сюжет.
портфель носил ей я по утрам,
сирень дарил ей по вечерам.
сегодня праздник, все собрались,
нас педагоги проводят в жизнь,
директор вручит всем аттестат,
и до рассвета пойдём гулять.
я в непонятках, что ты с другим
и каждый танец танцуешь с ним,
а А ревность водкой не заглушить,
и тут я начал его лечить.
аттестат в крови, по бокам конвой!
а меня везут под сирены вой.
и теперь там ждут друзья новые,
а предметы там уголовные.
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хотя, если серьезно, то печально это.
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пс.Водки было много.
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