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Все про:драка (2115) конфликт (725) Николаевская область (801) Нацполиция (7875)

 Выпускной на Николаевщине закончился поножовщиной и стрельбой: ранены 5 человек. ФОТО

В Николаевской области произошла массовая драка с применением холодного оружия. В результате пять человек получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в селе Лукановка (Кривоозерский район) у дома культуры, где проходило празднование выпускного вечера, завязалась драка. Свидетели рассказали, что незнакомец оскорбил присутствующую на мероприятии женщину. За жену вступился муж и кулаками проучил приезжего. Тот ушел, но вскоре вернулся с подмогой и оружием.

В результате массового конфликта пострадали 5 местных жителей. У двух врачи диагностировали ножевые ранения брюшной полости и грудной клетки, еще трое получили телесные повреждения различной степени. Граждане утверждают, что звучали и выстрелы - предположительно, из оружия травматического действия.

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Около 15 инициаторов драки скрылись.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Преступление наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.


Выпускной на Николаевщине закончился поножовщиной и стрельбой: ранены 5 человек 01Выпускной на Николаевщине закончился поножовщиной и стрельбой: ранены 5 человек 02

(Фото полиции Николаевской области)
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июньский вечер, бал выпускной,
из окон школы музон шальной,

одну девчонку все десять лет
любил от сердца, простой сюжет.
портфель носил ей я по утрам,
сирень дарил ей по вечерам.

сегодня праздник, все собрались,
нас педагоги проводят в жизнь,
директор вручит всем аттестат,
и до рассвета пойдём гулять.

я в непонятках, что ты с другим
и каждый танец танцуешь с ним,
а А ревность водкой не заглушить,
и тут я начал его лечить.

аттестат в крови, по бокам конвой!
а меня везут под сирены вой.
и теперь там ждут друзья новые,
а предметы там уголовные.
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суровый сельский выпускной
хотя, если серьезно, то печально это.
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вообщем местных побили.... Нужно было не праздновать победу, а готовиться к обороне... - подтягивать резервы...
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Чи незабагато лугандонських злочинців вештається Україною ?
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випускний плавно перейшов в шлюбний турнір п'яних самців.
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Ето только я заметил что в последнее время беспридела стало больше ?
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Бить надо так, чтобы чел не смог добежать домой за ружьём или ножом...
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Выпускной,который будут помнить всю жизнь...
пс.Водки было много.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВыпускной на Николаевщине закончился поножовщиной и стрельбой: ранены 5 человек. ФОТО
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