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 Двое полицейских-взяточников осуждены на 5 лет за взяточничество в Чернигове,- СБУ

деньги взятка гривни

Деснянский районный суд Чернигова вынес приговор старшему следователю и старшему инспектору надзора за дорожным движением Черниговского райотдела полиции, которых в июле прошлого года сотрудники СБУ задержали на взятке.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмеается: "Полицейские требовали у жителя областного центра семь с половиной тысяч гривен за закрытие уголовного производства в отношении совершения дорожно-транспортного происшествия.

Суд признал злоумышленников виновными по ст. 368 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы каждому с конфискацией имущества.

Кроме того, по решению суда взяточников лишены специальных званий и права занимать должности в правоохранительных органах".

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Фух, добре шо тільки в Чернігові такі погані поліцейські.)
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