 Двое полицейских-взяточников осуждены на 5 лет за взяточничество в Чернигове,- СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмеается: "Полицейские требовали у жителя областного центра семь с половиной тысяч гривен за закрытие уголовного производства в отношении совершения дорожно-транспортного происшествия.
Суд признал злоумышленников виновными по ст. 368 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы каждому с конфискацией имущества.
Кроме того, по решению суда взяточников лишены специальных званий и права занимать должности в правоохранительных органах".
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