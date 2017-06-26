 Порошенко передал Макрону картину, написанную Сущенко: "Украинский журналист должен быть немедленно освобожден из российской тюрьмы". ФОТО

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь Президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко, рассказывая о переговорах с Президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает Цензор.НЕТ.
С разрешения жены Романа Сущенко Президент Украины Петр Порошенко передал Президенту Франции Эммунуэлю Макрону картину, написанную Романом в 2001 году.
"Журналист Роман Сущенко, который много лет работал во Франции, должен быть немедленно освобожден из российской тюрьмы", - заявил Цеголко.
Напомним, 2 октября члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.
Позже Лефортовский суд Москвы 25 января оставил украинского журналиста под стражей - до 30 апреля, затем до 30 июня. Сущенко предъявлено обвинение якобы в шпионаже (ст.276 УК РФ), свою вину он отрицает.
116 0
Материалы по теме: Освобождение пленных
Цеголко о встрече президентов Украины и Франции: "Очень хорошие, дружеские переговоры. Макрон на нашей стороне". ФОТОрепортаж(11)
Порошенко о предложении Франции по Донбассу: "Возможно, они будут называться "формула Макрона". Мы сможем предъявить обществу план достижения мира и деоккупации". ВИДЕО(59)
Надеюсь, что Президент подпишет металлургический закон, - нардеп Галасюк(20)
Макрон: "Мы знаем, кто развязал войну. Агрессия происходит из России"(121)
Итоги поездки в Париж Путина практически нивелированы, – политтехнолог(0)
Украина готова неуклонно выполнять Минские соглашения и разводить силы при круглосуточном присутствии ОБСЕ в точках разведения, - Порошенко(52)
Макрон о минских договоренностях: "Понимаю, что для кого-то это не идеальный формат, но пока я не видел лучших предложений. У нас есть несколько месяцев, чтобы достичь успехов"(9)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума