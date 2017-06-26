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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Порошенко передал Макрону картину, написанную Сущенко: "Украинский журналист должен быть немедленно освобожден из российской тюрьмы". ФОТО

Порошенко передал Макрону картину, написанную украинским журналистом, удерживаемым Кремлем в заложниках, Романом Сущенко.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь Президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко, рассказывая о переговорах с Президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает Цензор.НЕТ.

С разрешения жены Романа Сущенко Президент Украины Петр Порошенко передал Президенту Франции Эммунуэлю Макрону картину, написанную Романом в 2001 году.

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Порошенко передал Макрону картину, написанную Сущенко: Украинский журналист должен быть немедленно освобожден из российской тюрьмы 01

"Журналист Роман Сущенко, который много лет работал во Франции, должен быть немедленно освобожден из российской тюрьмы", - заявил Цеголко.

Напомним, 2 октября члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.

Позже Лефортовский суд Москвы 25 января оставил украинского журналиста под стражей - до 30 апреля, затем до 30 июня. Сущенко предъявлено обвинение якобы в шпионаже (ст.276 УК РФ), свою вину он отрицает.

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