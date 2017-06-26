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 Политика Украины
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Все про:парламент (965) Порошенко (13269) Франция (1937)

 Порошенко провел переговоры с главой Сената Франции Ларше и пригласил французских депутатов посетить Украину. ФОТО

В рамках визита во Францию ​​Президент Петр Порошенко провел встречу с Председателем Сената Франции Жераром Ларше.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Главы государства.

В сообщении отмечается:"Стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего межпарламентского сотрудничества.
Президент Украины выразил надежду на дальнейшую поддержку Францией европейских стремлений Украины.

Председатель Сената приветствровал завершение ратификации Соглашения об ассоциации и введении безвизового режима с Европейским Союзом.

Отдельное внимание было уделено ситуации на Донбассе в результате российской агрессии. Петр Порошенко проинформировал собеседника о системных нарушениях Минских договоренностей со стороны России и подчеркнул необходимость соблюдения санкционного режима против Кремля.

Председатель Сената выразил поддержку продолжения санкций против РФ.

Президент Украины пригласил французских сенаторов посетить в ближайшее время Украину и ознакомиться с ситуацией, сложившейся на Донбассе.

В то же время Глава государства подчеркнул недопустимость несанкционированных поездок французских депутатов местного уровня на территорию оккупированного Донбасса и в Крым.

Петр Порошенко пригласил Председателя Сената Франции посетить Украину с визитом в удобное время".

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Порошенко провел переговоры с главой Сената Франции Ларше и пригласил французских депутатов посетить Украину 01

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Порошенко провел переговоры с главой Сената Франции Ларше и пригласил французских депутатов посетить Украину 02


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