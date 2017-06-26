 Порошенко провел переговоры с главой Сената Франции Ларше и пригласил французских депутатов посетить Украину. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Главы государства.
В сообщении отмечается:"Стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего межпарламентского сотрудничества.
Президент Украины выразил надежду на дальнейшую поддержку Францией европейских стремлений Украины.
Председатель Сената приветствровал завершение ратификации Соглашения об ассоциации и введении безвизового режима с Европейским Союзом.
Отдельное внимание было уделено ситуации на Донбассе в результате российской агрессии. Петр Порошенко проинформировал собеседника о системных нарушениях Минских договоренностей со стороны России и подчеркнул необходимость соблюдения санкционного режима против Кремля.
Председатель Сената выразил поддержку продолжения санкций против РФ.
Президент Украины пригласил французских сенаторов посетить в ближайшее время Украину и ознакомиться с ситуацией, сложившейся на Донбассе.
В то же время Глава государства подчеркнул недопустимость несанкционированных поездок французских депутатов местного уровня на территорию оккупированного Донбасса и в Крым.
Петр Порошенко пригласил Председателя Сената Франции посетить Украину с визитом в удобное время".
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