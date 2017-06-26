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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Цеголко о встрече президентов Украины и Франции: "Очень хорошие, дружеские переговоры. Макрон на нашей стороне". ФОТОрепортаж

Президент Франции хорошо знает, что такое российская пропаганда

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь Президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко, комментируя встречу с Президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает Цензор.НЕТ.

"Очень хорошие, дружеские переговоры. Президент Макрон на нашей стороне. Он хорошо знает, что такое российская пропаганда, готов помогать прекратить российскую агрессию против Украины и четко называет Анну Ярославну общей украинской-французской историей", - рассказал он.

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Цеголко о встрече президентов Украины и Франции: Очень хорошие, дружеские переговоры. Макрон на нашей стороне 01Цеголко о встрече президентов Украины и Франции: Очень хорошие, дружеские переговоры. Макрон на нашей стороне 02Цеголко о встрече президентов Украины и Франции: Очень хорошие, дружеские переговоры. Макрон на нашей стороне 03
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макрон і шокотрон зустрілися... а мікрон тихенько плакав в стороні.....
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Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком заявив, що постать королеви Франції Анни Ярославни була важливою для українсько-французьких відносин.

"Між нашими країнами є дуже давні стосунки, дуже глибока історія. І ви цьому присвятили деякий час сьогодні, щоби віддати належне Анні Київській. Ви показали, наскільки глибоко закорінені наші давні стосунки", - сказав Макрон.

Раніше президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з Макроном назвав доньку Ярослава Мудрого "русской Анной".
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Цеголко о встрече президентов Украины и Франции: "Очень хорошие, дружеские переговоры. Макрон на нашей стороне" - Цензор.НЕТ 8052Pxan Eyktan Макрон вообще красавчик, когда Путин к нему приезжал он его "таскал мордой по полу", теперь приехал Порошенко и они вместе продолжили уже просто "ссать на путина и вытирать ноги об него" - это было сильно Цеголко о встрече президентов Украины и Франции: "Очень хорошие, дружеские переговоры. Макрон на нашей стороне" - Цензор.НЕТ 9486 😬Цеголко о встрече президентов Украины и Франции: "Очень хорошие, дружеские переговоры. Макрон на нашей стороне" - Цензор.НЕТ 9838👍Цеголко о встрече президентов Украины и Франции: "Очень хорошие, дружеские переговоры. Макрон на нашей стороне" - Цензор.НЕТ 7651🇺🇦️Цеголко о встрече президентов Украины и Франции: "Очень хорошие, дружеские переговоры. Макрон на нашей стороне" - Цензор.НЕТ 4542🇲🇫️Подобається · Відповісти · 8 · 54 хв
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Странно, а я думал что Макрон будет на стороне Франции?
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Макрон на нашей. Мы не на своей стороне.
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На первом фото Пеця рекламирует ему свою смоктальну цукерку, так и говорит, вона шалена! Не веришь, у украинского народа спроси...
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Если ВСЕ на нашей стороне,то почему ничего не меняется в лучшую сторону ???
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Дитячий садок, навіть правильно висловити думку не можуть. Яка ще там "наша сторона", ви від імені України приїхали говорити, так про Україну і говорите.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЦеголко о встрече президентов Украины и Франции: "Очень хорошие, дружеские переговоры. Макрон на нашей стороне". ФОТОрепортаж
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