 Цеголко о встрече президентов Украины и Франции: "Очень хорошие, дружеские переговоры. Макрон на нашей стороне". ФОТОрепортаж

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь Президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко, комментируя встречу с Президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает Цензор.НЕТ.
"Очень хорошие, дружеские переговоры. Президент Макрон на нашей стороне. Он хорошо знает, что такое российская пропаганда, готов помогать прекратить российскую агрессию против Украины и четко называет Анну Ярославну общей украинской-французской историей", - рассказал он.
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"Між нашими країнами є дуже давні стосунки, дуже глибока історія. І ви цьому присвятили деякий час сьогодні, щоби віддати належне Анні Київській. Ви показали, наскільки глибоко закорінені наші давні стосунки", - сказав Макрон.
Раніше президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з Макроном назвав доньку Ярослава Мудрого "русской Анной".
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