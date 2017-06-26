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 Политика Украины
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Все про:наркотики (1512) Нацполиция (7872) Князев (100)

 "С начала года полиция изъяла 2,5 тонны наркотиков", - Князев

Этот показатель значительно превышает количество, изъятое за весь прошлый год.

Как передает Цензор.НЕТ, глава Нацполиции Украины Сергей Князев, сообщил на своей странице в Фейсбук о результатах работы Департамента по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

"Результаты работы реформированного подразделения за пять месяцев уже превысили показатели за весь прошлый год. С начала года полицейские изъяли более 2,5 тонны наркотиков и психотропных. За весь прошлый год эта цифра составила 1,8 тонн", - написал Князев.

Также он сообщил, что полиция изоблицила 299 притонов и 65 подпольных лабораторий. Кроме того перекрыт 31 канал сбыта.

Такую статистику глава НП опубликовал в связи с тем, что сегодня в мире отмечают день борьбы со злоупотреблением наркотиками.

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С начала года полиция изъяла 2,5 тонны наркотиков, - Князев 01

С начала года полиция изъяла 2,5 тонны наркотиков, - Князев 02

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Вот за что люблю мусаров, так это за графики. Так все красиво намалевано... А че ж нет количества выпущенных судами под заставу и количества получивших условные наказания, ну для понимания результата вашей работы?
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Ну так а премьер,постоянно презентации показывает и по всем выходит что народ у нас живет все лучше и все что-то недовольны.
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Значить ми живемо все краще і краще, раз люди більше витрачають на наркотики.)))
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по некоторым данным до 80% молодежи так или иначе употребляют метамфетамины , а тут такие победные реляции
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10 кіло не дорахувались... ну ківі також і авакову також потрібно щось нюхать.....а дєєва ще.....це взагалі ще та стаття витрат.....
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С начала года полиция изъяла 2,5 тонны наркотиков. Ото приподнялись. А ты еще не записался в нашу полицию?
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А могли б ви надати статистику затримання поліцаїв за хабарі у співставленні з 2016 роком?
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Князев говорит все хуже,оно и неудивительно при таких графиках.
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"С начала года полиция изъяла 2,5 тонны нарКотиков" ,а сколько употребила, освоила, скурила, вынюхала, ввела? Колись, князь-мразь!
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Думаю, набагато колоритніше виглядала діаграма, де б у кількості викритих організованих груп був би підпункт, з них - очолювані чи за участю діючих чи колишніх поліцаїв, сбушників, податківців і т.п.
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В последнее время часто вижу на улице на стенах всякие надписи про "бошки" и прочую хрень, с номерами телефонов, телеграммами, вайберами, инстаграммами.
Кто-то из полиции вообще проверяет эту наружную рекламу?
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С начала года полиция изъяла 2,5 тонны наркотиков", - Князев

С начала года полиция изъяла 2,5 тонны наркотиков", - Князев,ну тепер буде циганам чим баригувати, як правило "із'ятиєнаркотікі" мусорами, одразу потрапляють до циган-бариг.
С начала года полиция изъяла 2,5 тонны наркотиков", - Князев

С начала года полиция изъяла 2,5 тонны наркотиков", - Князев

С начала года полиция изъяла 2,5 тонны наркотиков", - Князев
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"С начала года полиция изъяла 2,5 тонны наркотиков", - Князев
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