Как передает Цензор.НЕТ, глава Нацполиции Украины Сергей Князев, сообщил на своей странице в Фейсбук о результатах работы Департамента по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.
"Результаты работы реформированного подразделения за пять месяцев уже превысили показатели за весь прошлый год. С начала года полицейские изъяли более 2,5 тонны наркотиков и психотропных. За весь прошлый год эта цифра составила 1,8 тонн", - написал Князев.
Также он сообщил, что полиция изоблицила 299 притонов и 65 подпольных лабораторий. Кроме того перекрыт 31 канал сбыта.
Такую статистику глава НП опубликовал в связи с тем, что сегодня в мире отмечают день борьбы со злоупотреблением наркотиками.
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Кто-то из полиции вообще проверяет эту наружную рекламу?
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С начала года полиция изъяла 2,5 тонны наркотиков", - Князев,ну тепер буде циганам чим баригувати, як правило "із'ятиєнаркотікі" мусорами, одразу потрапляють до циган-бариг.
С начала года полиция изъяла 2,5 тонны наркотиков", - Князев
С начала года полиция изъяла 2,5 тонны наркотиков", - Князев
С начала года полиция изъяла 2,5 тонны наркотиков", - Князев
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