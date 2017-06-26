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 Фоторепортаж
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 Российская модернизированная БМД-2 и КАМАЗ-5350 обнаружены в оккупированном Донецке, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

В ходе мониторинга социальных сетей, украинские волонтеры-разведчики обнаружили очередные факты присутствия современной российской техники и вооружения на оккупированной территории Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале международного разведывательного сообщество InformNapalm.

"Так, в апреле 2017 года, на дне открытых дверей ДонВОКУ (созданный в 2015 году военно-политическим руководством РФ в оккупированном Донецке военный ВУЗ) посетителям были представлены образцы военной техники, состоящей на вооружении "учебного заведения". Среди техники нами идентифицированы: российская модернизированная боевая машина десанта БМД-2 и российский военный грузовик КАМАЗ-5350 семейства "Мустанг". Данная техника не состоит на вооружении украинской армии и стать трофеем в ходе боевых действий не могла. Идентификацию удалось провести благодаря фотоальбому официальной группы ДонВОКУ в социальной сети Вконтакте", - сообщают авторы публикации.

БМД-2 с ПЛ-1-01 (ОУ-5)

Российская модернизированная боевая машина десанта БМД-2 с ПЛ-1-01(ОУ-5) визуально отличается от советской БМД-2 наличием лазерного прожектора ПЛ-1-01. Модернизация началась в 2012 году на Волгоградском тракторном заводе. В Украину не экспортировалась. Аналогичная модернизированная БМД-2 в схожем трехцветном камуфляже была захвачена летом 2014 года бойцами 25-й отдельной воздушно десантной бригады ВСУ, которая принадлежала 234-му ПДП 76-й дивизии ВДВ РФ.

Российская модернизированная БМД-2 и КАМАЗ-5350 обнаружены в оккупированном Донецке, - InformNapalm 01


Читайте также: В оккупированный Донецк прибыла группа снайперов из РФ. По внешним признакам - якуты или буряты, - Тымчук

КАМАЗ-5350

Российский автомобиль военного назначения с колёсной формулой 6×6 производства Камского автомобильного завода. Относится к семейству "Мустанг". Производится с 2003 года. В Украину не экспортировался. Визуальные отличия от советских образцов, состоящих на вооружении ВСУ: наличие нового воздушного фильтра.

Российская модернизированная БМД-2 и КАМАЗ-5350 обнаружены в оккупированном Донецке, - InformNapalm 02


Смотрите на "Цензор.НЕТ: АСВК, СВДС, "Винторез": Россия продолжает поставки снайперского оружия для боевиков на Донбассе. ФОТОрепортаж
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ВСУ взяли в плен террориста из Воронежа (видео) Вот такая в Украине "гражданская война". Ногу ампутировали. Свадьба отменяется. Мамке привет
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Он деревянную ногу примастырит как дед АСВАБАДИТЕЛЬ,и будет скакать между машинами рассказывая как воевал за новоотсосию и клянча копейки !
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В совковых туалетах же как писали? Хорошо тому живется, у кого одна нога, у колена член не трется да не надо сапога. Видать батя ему не рассказывал о туалетном творчестве.
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По оплоту в роту
Где Оплоты для ВСУ? Для каждой роты нужно хотя бы один Оплот ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КРУГА ЗАДАЧ. Потому что т64 и 65 несчастных
булатов это что слепые глисты в глубокой жопе. Их разбивает любой т90 с дальних подступов особенно ночью, как прокачанная крыса слепых котят.
А оплот с тыла своей современной системой управления огня, сбору и обработки информации может корректировать работу всей танковой роты глухо-слепых т-64 хоть по голосовому каналу матерным оптимизированным криптоязыком(средняя длина матерного языка 5 букв как и в английском по информативности, япошки через то что у них в слове 9 букв войну самолетами проигрывали от сша, хотя в украинском среднее это 7 букв). Один Оплот в роте влияет на боеспособность всей танкой роты и украинских войск в целом. С постоянной ротацией экипажей для ознакомления с новой техникой. Отработка техники для продаж зарубеж и покупку за вырученные средства для всу. Всего лишь ОПЛОТ в танковой роте это гигантский скачек в боевых возможностях.
Дорога в тысячу ли начинается с ПЕРВОГО ШАГА. Непоставка хотя бы одного оплота в роту это саботаж и за это нужно расстреливать что генштаб, что минобороны. Расформировать минобороны и генштаб и набрать других.
Хоть один оплот в год, но должен поставляться.Серия это святое, и она должна хоть минимально, но поддерживаться.
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Их туда сквозняком занесло как и ихтамненув - скажет плешивый карлик.
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ОБСЕ надо как котов , потыкать , если не увидят пусть хоть нащупают или нанюхают.
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путин лжец, россия орда, москва узурпатор власти и имени русских, все стало на свои места именно из-за подобных этому случаев
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Згідно закону сполучених посудин: якщо в лугандонських шахтах воєнна техніка прибуває, то в російських шахтах вона відбуває.
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Не ну чё???
В "недрах" лохогандонии , судя по ватному блеянию ещё и не то найти можно? Ведь всё "найденое" - за счёт лохов. ИССТОРИЯ научила кацапоидов "памагать" - БЕЗДВОЗМЕЗНО!
Главное что в Якутии 95% туалетов на улице.
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Так они и не скрывют - "Сирия для нас - прекрасный полигон"! Думаешь, в Украине - иначе? Еже хуже! Для нас хуже...Они бы и авиацию использовали, и Калибры там всякие, да боятся.
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Кому будет продана украинская земля.
Фирташ и его поддельники пробивают общественность на "вшивость" - ведутся еще или когда поведутся. Или когда всем станет похер.
А кто будет платить фирташу за украинкую землю. Только китайцы. Только для гарантии, чтобы фирташ их не кинул,
они с покупкой отправят самую малость китайцев, немногочисленную группку в 50 млн. Ну чтобы гарантировать
свою покупку земли в украине со своеобразной охраной. И благодаря фирташу украина станет китаем.
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Из какого музея это вытащили. БМП-2, модернизированный))) Их модернизируют? В Раше Курганцы картонные и БМП -4м
Российская модернизированная БМД-2 и КАМАЗ-5350 обнаружены в оккупированном Донецке, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 1149
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Кремль начинает гибридную войну против Израиля и будет использовать боевиков Ирана, Ирака и Ливана, а также сирийскую армию, обеспеченную современным российским вооружением.

В российской прессе всерьез поднимается вопрос "возвращения" Голанских высот под контроль Сирии, несменным правителем которой долгие годы остается диктатор Башар Асад, утопивший в крови собственную страну, сообщает "Диалог.UA".

"Сохранение контроля над Голанскими высотами является для Израиля вопросом стратегического значения. Эксперты отмечают, что урегулирование ситуации в Сирии позволит Дамаску направить усилия на возвращение утраченных в 1967 году территорий", - эту и другие подобные интересные фразы мы встретили сегодня в российских СМИ после того, как авиация Израиля ответила асадитам на обстрел своей территории.

Учитывая тот факт, что правительство Сирии во главе с узурпировавшим власть Асадом является военным союзником Москвы, не исключено, что путинская армия будет помогать диктатору не только "урегулировать" ситуацию в Сирии, но и нападать на Израиль с целью "возвращения" Голанских высот.

В российской прессе всерьез поднимается вопрос "возвращения" Голанских высот под контроль Сирии, несменным правителем которой долгие годы остается диктатор Башар Асад, утопивший в крови собственную страну, сообщает "Диалог.UA". "Сохранение контроля над Голанскими высотами является для Израиля вопросом стратегического значения.

Эксперты отмечают, что урегулирование ситуации в Сирии позволит Дамаску направить усилия на возвращение утраченных в 1967 году территорий", - эту и другие подобные интересные фразы мы встретили сегодня в российских СМИ после того, как авиация Израиля ответила асадитам на обстрел своей территории. Учитывая тот факт, что правительство Сирии во главе с узурпировавшим власть Асадом является военным союзником Москвы, не исключено, что путинская армия будет помогать диктатору не только "урегулировать" ситуацию в Сирии, но и нападать на Израиль с целью "возвращения" Голанских высот.

https://www.dialog.ua/news/122689_1498335903
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- И это фсе, на что способно "сколково"? Приделать к савецкаму "камазу" новый воздушный фильтр?
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На фото боевиков, на всех Уралах , на капоте сбоку пластиковый логотип, логотип нового образца, устанавливается на автомобилях с 2004 года. Не думаю что в украинской армии были такие автомобили. На советских Уралах на том месте выштамповка в метале слово Урал.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажРоссийская модернизированная БМД-2 и КАМАЗ-5350 обнаружены в оккупированном Донецке, - InformNapalm. ФОТОрепортаж
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