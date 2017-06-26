 Российская модернизированная БМД-2 и КАМАЗ-5350 обнаружены в оккупированном Донецке, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале международного разведывательного сообщество InformNapalm.
"Так, в апреле 2017 года, на дне открытых дверей ДонВОКУ (созданный в 2015 году военно-политическим руководством РФ в оккупированном Донецке военный ВУЗ) посетителям были представлены образцы военной техники, состоящей на вооружении "учебного заведения". Среди техники нами идентифицированы: российская модернизированная боевая машина десанта БМД-2 и российский военный грузовик КАМАЗ-5350 семейства "Мустанг". Данная техника не состоит на вооружении украинской армии и стать трофеем в ходе боевых действий не могла. Идентификацию удалось провести благодаря фотоальбому официальной группы ДонВОКУ в социальной сети Вконтакте", - сообщают авторы публикации.
БМД-2 с ПЛ-1-01 (ОУ-5)
Российская модернизированная боевая машина десанта БМД-2 с ПЛ-1-01(ОУ-5) визуально отличается от советской БМД-2 наличием лазерного прожектора ПЛ-1-01. Модернизация началась в 2012 году на Волгоградском тракторном заводе. В Украину не экспортировалась. Аналогичная модернизированная БМД-2 в схожем трехцветном камуфляже была захвачена летом 2014 года бойцами 25-й отдельной воздушно десантной бригады ВСУ, которая принадлежала 234-му ПДП 76-й дивизии ВДВ РФ.
КАМАЗ-5350
Российский автомобиль военного назначения с колёсной формулой 6×6 производства Камского автомобильного завода. Относится к семейству "Мустанг". Производится с 2003 года. В Украину не экспортировался. Визуальные отличия от советских образцов, состоящих на вооружении ВСУ: наличие нового воздушного фильтра.
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Где Оплоты для ВСУ? Для каждой роты нужно хотя бы один Оплот ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КРУГА ЗАДАЧ. Потому что т64 и 65 несчастных
булатов это что слепые глисты в глубокой жопе. Их разбивает любой т90 с дальних подступов особенно ночью, как прокачанная крыса слепых котят.
А оплот с тыла своей современной системой управления огня, сбору и обработки информации может корректировать работу всей танковой роты глухо-слепых т-64 хоть по голосовому каналу матерным оптимизированным криптоязыком(средняя длина матерного языка 5 букв как и в английском по информативности, япошки через то что у них в слове 9 букв войну самолетами проигрывали от сша, хотя в украинском среднее это 7 букв). Один Оплот в роте влияет на боеспособность всей танкой роты и украинских войск в целом. С постоянной ротацией экипажей для ознакомления с новой техникой. Отработка техники для продаж зарубеж и покупку за вырученные средства для всу. Всего лишь ОПЛОТ в танковой роте это гигантский скачек в боевых возможностях.
Дорога в тысячу ли начинается с ПЕРВОГО ШАГА. Непоставка хотя бы одного оплота в роту это саботаж и за это нужно расстреливать что генштаб, что минобороны. Расформировать минобороны и генштаб и набрать других.
Хоть один оплот в год, но должен поставляться.Серия это святое, и она должна хоть минимально, но поддерживаться.
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В "недрах" лохогандонии , судя по ватному блеянию ещё и не то найти можно? Ведь всё "найденое" - за счёт лохов. ИССТОРИЯ научила кацапоидов "памагать" - БЕЗДВОЗМЕЗНО!
Главное что в Якутии 95% туалетов на улице.
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Фирташ и его поддельники пробивают общественность на "вшивость" - ведутся еще или когда поведутся. Или когда всем станет похер.
А кто будет платить фирташу за украинкую землю. Только китайцы. Только для гарантии, чтобы фирташ их не кинул,
они с покупкой отправят самую малость китайцев, немногочисленную группку в 50 млн. Ну чтобы гарантировать
свою покупку земли в украине со своеобразной охраной. И благодаря фирташу украина станет китаем.
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В российской прессе всерьез поднимается вопрос "возвращения" Голанских высот под контроль Сирии, несменным правителем которой долгие годы остается диктатор Башар Асад, утопивший в крови собственную страну, сообщает "Диалог.UA".
"Сохранение контроля над Голанскими высотами является для Израиля вопросом стратегического значения. Эксперты отмечают, что урегулирование ситуации в Сирии позволит Дамаску направить усилия на возвращение утраченных в 1967 году территорий", - эту и другие подобные интересные фразы мы встретили сегодня в российских СМИ после того, как авиация Израиля ответила асадитам на обстрел своей территории.
Учитывая тот факт, что правительство Сирии во главе с узурпировавшим власть Асадом является военным союзником Москвы, не исключено, что путинская армия будет помогать диктатору не только "урегулировать" ситуацию в Сирии, но и нападать на Израиль с целью "возвращения" Голанских высот.
В российской прессе всерьез поднимается вопрос "возвращения" Голанских высот под контроль Сирии, несменным правителем которой долгие годы остается диктатор Башар Асад, утопивший в крови собственную страну, сообщает "Диалог.UA". "Сохранение контроля над Голанскими высотами является для Израиля вопросом стратегического значения.
Эксперты отмечают, что урегулирование ситуации в Сирии позволит Дамаску направить усилия на возвращение утраченных в 1967 году территорий", - эту и другие подобные интересные фразы мы встретили сегодня в российских СМИ после того, как авиация Израиля ответила асадитам на обстрел своей территории. Учитывая тот факт, что правительство Сирии во главе с узурпировавшим власть Асадом является военным союзником Москвы, не исключено, что путинская армия будет помогать диктатору не только "урегулировать" ситуацию в Сирии, но и нападать на Израиль с целью "возвращения" Голанских высот.
https://www.dialog.ua/news/122689_1498335903
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