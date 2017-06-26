 Российская модернизированная БМД-2 и КАМАЗ-5350 обнаружены в оккупированном Донецке, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом говорится в материале международного разведывательного сообщество InformNapalm "Так, в апреле 2017 года, на дне открытых дверей ДонВОКУ (созданный в 2015 году военно-политическим руководством РФ в оккупированном Донецке военный ВУЗ) посетителям были представлены образцы военной техники, состоящей на вооружении "учебного заведения". Среди техники нами идентифицированы: российская модернизированная боевая машина десанта БМД-2 и российский военный грузовик КАМАЗ-5350 семейства "Мустанг". Данная техника не состоит на вооружении украинской армии и стать трофеем в ходе боевых действий не могла. Идентификацию удалось провести благодаря фотоальбому официальной группы ДонВОКУ в социальной сети Вконтакте", - сообщают авторы публикации.Российская модернизированная боевая машина десанта БМД-2 с ПЛ-1-01(ОУ-5) визуально отличается от советской БМД-2 наличием лазерного прожектора ПЛ-1-01. Модернизация началась в 2012 году на Волгоградском тракторном заводе. В Украину не экспортировалась. Аналогичная модернизированная БМД-2 в схожем трехцветном камуфляже была захвачена летом 2014 года бойцами 25-й отдельной воздушно десантной бригады ВСУ, которая принадлежала 234-му ПДП 76-й дивизии ВДВ РФ.

Российский автомобиль военного назначения с колёсной формулой 6×6 производства Камского автомобильного завода. Относится к семейству "Мустанг". Производится с 2003 года. В Украину не экспортировался. Визуальные отличия от советских образцов, состоящих на вооружении ВСУ: наличие нового воздушного фильтра.