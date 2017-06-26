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 Экономика
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Все про:горсовет (376) Днепр_город (2714)

 ДнепрОГА привлекла 320 млн грн инвестиций на строительство биогазовой электростанции. ФОТО

Днепропетровская ОГА привлекла 320 млн грн инвестиций для строительства биогазовой электростанции на стоках Днепрводоканала. Соответствующий меморандум между ДнепрОГА, горсоветом Днепра, водоканалом и инвестором был подписан 26 июня.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Юрий Голик, советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко.

"Экологический проект. Самая современная в мире технология. Первое такое производство в Украине. И все это - в Днепре. Биогазовая электростанция на стоках Днепрводоканала. Выработка электроэнергии в год - 25 500 МВт. Сегодня инвестор, ОГА, горсовет Днепра и водоканал подписали соответствующий меморандум. Вся проектная и техническая документация уже готовы. Это - прямой путь на сессию Горсовета и получение инвестором в субаренду участка земли на водоканале. Это - гарантия того, что уже через пятнадцать месяцев будет построена и заработает современная биогазовая электростанция в Днепре, которая решит десятилетиями нерешаемую проблему очистки стоков водоканала", - написал он.

ДнепрОГА привлекла 320 млн грн инвестиций на строительство биогазовой электростанции 01

Голик подчеркнул, что реализация проекта даст новые рабочие места в регионе и принесет дополнительные налоги в местный бюджет, а также отметил слаженность работы ОГА и горсовета Днепра на общий результат.

"320 млн гривен инвестиций за 250 км от линии фронта. Просто потому, что нам верят. И это - только первые инвестиции, запланированные нами на этот год. Впереди - три современных химических завода в Индустриальном парке и ТЭЦ на ТБО. И это уже счет инвестиций на миллиарды", - заявил советник главы ОГА.

Как ранее заявлял председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, рост региональных социально-экономических показателей Днепропетровщины является одним из реальных результатов процесса децентрализации в стране. "Мы реализуем инициативы Президента Петра Порошенко, касающиеся процессов децентрализации в государстве, демонстрируя на конкретных делах насколько расширились возможности для местных общин", - отметил Валентин Резниченко.



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И как-то без соплей на ступеньках АП обошлись.
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А навіщо ця біогазова електростанція в регіоні в якому і так немає куди дівати вільну електрику? Поруч найбільша в Європі Запорізька АЕС на 6000МВт яка не має куди дівати свою потужність, а вони будуть біогазову електростанцію! Маразм! Краще б вклали гроші в заміну газотурбінних двигунів газоперекачувальних агрегатів на електричні, це б дозволило створити для Запорізької АЕС додаткове денне і нічне споживання електрики і дозволило б атомщикам працювати в більш завантаженому режимі і виробляти більше супердешевої електрики!
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Ну, во-первых ни тебе решать, а Днепру, а во-вторых электроэнергия это результат переработки стоков.

Це в тебе маразм, якщо ти так кажеш про преробку відходів.
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хоча б для того щоб не зарерати "дерьмом" Дніпро... "біогазова" це ті ж самі "очистні" ...тільки відходи очистки можна у подальшому використати у вигляді добрива або просто захоронити у вигляді "полів" і головна відмінність гази які виділяються у процесі очистки збирають і використовують як пальне ...таке можна будувати всюди де є органічні відходи (міська каналізація) ефективність росте з збільшенням кількості відходів...читайте про біогаз...насторожує тільки одне ХТО "ІНВЕСТОР" ?
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Про передачу электроэнергии по проводам не слышал? Или АЭС надо в городах строить? А про строительство электропечей даже страшно зрадофилам говорить
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Ты то тут при чем? Нам пофиг чего ты там ждещь?
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Днепр на себя берет вопросы Днепра....., а раися может идти вперде!
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если инвестор, скажем, ДТЭК, то это многое объяснит
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Та там точно Зрада, нет, .... ЗРАДИЩЕ!!!

«На Днепропетровщине воплощаем энергоэффективные технологии, которые позволяют экономить государственные средства и заботиться об экологии. Внедрять прогрессивные технологии помогают отечественные и иностранные инвесторы. Очередной такой проект - строительство биогазовой электростанции. Эту австрийскую технологию широко используют в Европе, первой в Украине ее внедряет Днепропетровщина», - отметил Юрий Голик.
Точно Зрада "отечественные". Как пить дать ДТЭК!
«Проект реализуем благодаря сотрудничеству с ДнепрОГА. В течение 15 месяцев проект будет реализован», - отметил мэр Днепра Борис Филатов.
Биогазовую установку построят на средства австрийских инвесторов. Стоимость проекта - 310 млн грн. Строительство планируют начать в конце лета."
НЕ, НУ ЗРАДИЩЕ ЖЕ!!!! :D

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Ты тупой?! Хотя "?" явно не уместен... Читать совсем не умеешь? Строительство на "на средства австрийских инвесторов".
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это понятно, что технологии не наши, своих-то нет почти... у фирташа тоже есть активы в Австрии... понятно, ты не знаешь, - кто инвесторы.
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"Выработка электроэнергии в год - 25 500 МВт" - выработка измеряется кВт⋅ч (МВт⋅ч)
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МВт-это 1000 квт

Это измерение мощности, а не выработки.
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А некоторые немочные садодеятели хотят по финансам - децентрализацию, а по работе - централизацию.🙂
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Надо же, мэру Днепра Филатову и голодать не пришлось.
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Там еще мусороперерабатывающий завод на подходе....
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так он там и не участвовал. Он пока с беркутами развлекается
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Та мы в курсе.... "слаженность работы ОГА и горсовета Днепра на общий результат."
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Биогаз можно сжигать - получать отопление плюс остаточное тепло использовать на отопление домов.
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаДнепрОГА привлекла 320 млн грн инвестиций на строительство биогазовой электростанции. ФОТО
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