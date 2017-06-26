 ДнепрОГА привлекла 320 млн грн инвестиций на строительство биогазовой электростанции. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Юрий Голик, советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко.
"Экологический проект. Самая современная в мире технология. Первое такое производство в Украине. И все это - в Днепре. Биогазовая электростанция на стоках Днепрводоканала. Выработка электроэнергии в год - 25 500 МВт. Сегодня инвестор, ОГА, горсовет Днепра и водоканал подписали соответствующий меморандум. Вся проектная и техническая документация уже готовы. Это - прямой путь на сессию Горсовета и получение инвестором в субаренду участка земли на водоканале. Это - гарантия того, что уже через пятнадцать месяцев будет построена и заработает современная биогазовая электростанция в Днепре, которая решит десятилетиями нерешаемую проблему очистки стоков водоканала", - написал он.
"320 млн гривен инвестиций за 250 км от линии фронта. Просто потому, что нам верят. И это - только первые инвестиции, запланированные нами на этот год. Впереди - три современных химических завода в Индустриальном парке и ТЭЦ на ТБО. И это уже счет инвестиций на миллиарды", - заявил советник главы ОГА.
Как ранее заявлял председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, рост региональных социально-экономических показателей Днепропетровщины является одним из реальных результатов процесса децентрализации в стране. "Мы реализуем инициативы Президента Петра Порошенко, касающиеся процессов децентрализации в государстве, демонстрируя на конкретных делах насколько расширились возможности для местных общин", - отметил Валентин Резниченко.
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Це в тебе маразм, якщо ти так кажеш про преробку відходів.
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«На Днепропетровщине воплощаем энергоэффективные технологии, которые позволяют экономить государственные средства и заботиться об экологии. Внедрять прогрессивные технологии помогают отечественные и иностранные инвесторы. Очередной такой проект - строительство биогазовой электростанции. Эту австрийскую технологию широко используют в Европе, первой в Украине ее внедряет Днепропетровщина», - отметил Юрий Голик.
Точно Зрада "отечественные". Как пить дать ДТЭК!
«Проект реализуем благодаря сотрудничеству с ДнепрОГА. В течение 15 месяцев проект будет реализован», - отметил мэр Днепра Борис Филатов.
Биогазовую установку построят на средства австрийских инвесторов. Стоимость проекта - 310 млн грн. Строительство планируют начать в конце лета."
НЕ, НУ ЗРАДИЩЕ ЖЕ!!!! :D
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Это измерение мощности, а не выработки.
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