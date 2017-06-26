 При попытке рейдерского захвата на Кировоградщине задержано более 30 человек, - полиция. ФОТОрепортаж

По предварительным данным, группа лиц прибыла на территорию сельхозпредприятия в Кировоградском районе на микроавтобусах, заставила выйти из офисного помещения охранников, однако захватить здание окончательно им так и не удалось из-за сопротивления местных жителей. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.
Скрыться с места происшествия подозреваемым также не удалось. Они были остановлены при попытке покинуть территорию населенного пункта.
Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции области.
Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 206-2 Уголовного кодекса Украины "Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации".
В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержаны более 30 человек.
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Полиция молодцы! сработали не плохо.. и форма впечетляет..
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Будем надеяться, что их посадят.
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От перемены мест слагаемых...
Орда может создать только хаос.
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И те кто больше всех кричит о вреде разрешения на оружие и используют этих титушек, пользуясь беззащитностью законопослушных граждан.
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Стаття 36. Необхідна оборона
1. Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.
2. Кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади.
3. Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 цього Кодексу.
4. Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту.
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
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головне притримуватися законів і поводитися логічно. Якщо не впевнені то, краще віддайте, що віимагають а потім пишіть заяву
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Мало того что убийцы небесной сотни остались безнаказанными?
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Фирташ и его поддельники в виде гроймана пробивают общественность на "вшивость" - ведутся еще или когда поведутся. Или когда всем станет похер.
А кто будет платить фирташу за украинкую землю. Только китайцы. Только для гарантии, чтобы фирташ их не кинул,
они с покупкой отправят самую малость китайцев, немногочисленную группку в 50 млн. Ну чтобы гарантировать
свою покупку земли в украине со своеобразной охраной. И благодаря фирташу украина станет китаем.
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Вот там и прикопать.
Я себе представляю что начнется при приватизации земли.
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КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
В Пакистане на дороге опрокинулась цистерна с топливом. Люди кинулись собирать в емкости халяву. Произошел взрыв. 152 трупа на данный момент
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