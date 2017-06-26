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Все про:задержание (5883) захват (786) Нацполиция (7872) рейдерство (817)

 При попытке рейдерского захвата на Кировоградщине задержано более 30 человек, - полиция. ФОТОрепортаж

Злоумышленники пытались захватить сельхозпредприятие.

По предварительным данным, группа лиц прибыла на территорию сельхозпредприятия в Кировоградском районе на микроавтобусах, заставила выйти из офисного помещения охранников, однако захватить здание окончательно им так и не удалось из-за сопротивления местных жителей. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

Скрыться с места происшествия подозреваемым также не удалось. Они были остановлены при попытке покинуть территорию населенного пункта.

Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции области.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 206-2 Уголовного кодекса Украины "Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации".

В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержаны более 30 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала четырех пропагандистов, которые призывали к беспорядкам в День Конституции


При попытке рейдерского захвата на Кировоградщине задержано более 30 человек, - полиция 01

При попытке рейдерского захвата на Кировоградщине задержано более 30 человек, - полиция 02

При попытке рейдерского захвата на Кировоградщине задержано более 30 человек, - полиция 03

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Потрібно було закопати їх живцем і зробити фотозвіт. Україні бандюки не потрібні!
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Нахуа? Всех под рученьки и на разминирование!
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нет, это про рейдеров, но пока не посадят заказчиков то толку мало будет. но это у нас невозможно и этих бандитов отпустят.
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Украина как- бы правовая дэржава но законы не действуют ,то гарантом чего являются все эти президенты ? Правового произвола,бандитизма и собственной безнаказанности ?
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Спецодяг сучасного фермера - це кросівки, та спортивні штани.
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Лиса голова, голий торс і тату - це вже не спецодяг, а корпоративна етика.
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И про Порошнко напомни и злочинну владу добавь, и будет тебе счастье! Из патриотизма доноси куда следует
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сейчас таких ситуаций будет все больше и больше... мысль о том, что можно украсть чей-то урожай, сильно беспокоит отдельные умы
Полиция молодцы! сработали не плохо.. и форма впечетляет..
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Среди таких у-ков один раз провести воспитательный процес с серёзными последствиями для здоровья + хорошие сроки и все будет ОК
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Жаль что мордами в сено положили....а не в асфальт.....
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Штраф не малый и срок давать надо - на первый раз условный, второй случай - в тюрягу или улицы мести
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отпустят, только о цене с работодателем договорятся
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Ну-ну и кто за титушек подписываться будет, деньги тратить?
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ни за титушек, а за себя. хозяина титушни разведут сейчас не на шутку
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Им цена две бутылки водяры на рыло....а за такие деньги их никто не отпустит....
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ст. 206-2 ч. 3 - от трех, до пяти.
Будем надеяться, что их посадят.
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Не похоже, первого имя запомнилось аж на уровне генном, просто страх вызывает дикий (перед смертью человека уничтожали морально пока они не желал сам смерти).
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Первая и последняя буквы правильные.....а шесть в середине слова написаны с ошибками....
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Ты точно с "приветом", возможно твои товарищи по палате поймут тебя, по крайне мере считать еще можешь
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Отдыхай...я вижу что ты переутомился сегодня.....
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Опять ты со своими "приветами", еще не хватало в комментариев от душевно больных.
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Ах да...и водички попей.....это обязательно....
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Пока не введут расстрел , такая херня будет продолжаться ! Вот там на поле и положить всех , выстрелом в затылок !
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что за Сталина? Пусть в тюрьме возмущают ущерб, а то с нашей системой правосудия, вы уважаемый под расстрел попадете, а так, если, что изменится в политике, вы выйдите на свободу как не правомерно осужденный.
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Думаю , что для этих ушлёпков , простой одной автоматной очереди (в воздух ) хватит на долго . Желание повыёживаться пропадет просто в миг.
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Лашары годно на пузе лежат, гейпарада на них нет! , обоссаць пачвар ,отпистить, перьями засыпать и пусть пешком ездуют да хазы, петушня!, а когда туда ехали то крутыми поцами себя щитали - 100пудофф :На Кировоградщине при попытке рейдерского захвата задержан 31 человек, - полиция - Цензор.НЕТ 2020Как говориццо:
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Две пачвары - выколоть зенки одному и второму, тьфублянакуй, мразоты ! Я, когда вижу этих уйопкафф :При попытке рейдерского захвата на Кировоградщине задержано более 30 человек, - полиция - Цензор.НЕТ 920
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Рейдер это один из элементов гибридной войны,которую ведет Россия против Украины. Задача рейдеров уничтожать украинскую экономику,чтобы не было денег не на армию,не на реформы Украины,а самое главное,чтобы инвесторов отпугивать от вложения денег в Украину.
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в правильном направлении мыслите - создать хаос может только орда
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"создать хаос может только орда"

От перемены мест слагаемых...

Орда может создать только хаос.
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Война причем ? Всегда есть халявщики до чужого . Все прекрасно знают этих рейдеров .
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Виховали ідіотів безпринципністю депутатів та президентів, російськими серіалами про ментів та гопоту, за відсутності національного виховного потенціалу. Тепер дестиліттями треба працювати, щоб зробити з них нормальних громадян. Але життя в цих гопників пропало, бо система цінностей формується десятиліттями, а це раби-дебілики, що чекають команди "фас" від хазяїна, щоб отримати гроші за їду.
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когда узнают кто заказчик... отпустят... так они работают... падлы...
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Титушки не закончатся, пока украинцы не получат законное право на вооруженную защиту своей жизни и здоровья, членов семьи, а также жилища и имущества.
И те кто больше всех кричит о вреде разрешения на оружие и используют этих титушек, пользуясь беззащитностью законопослушных граждан.
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А мне нравится, как было в сельских районах в США в начале прошлого века. Шериф. И ковбой с кольтом или шотганом. И вообще нужен закон, что за нахождении на территории частной собственности без разрешения хозяина - можно валить! Представьте себе - поле или усадьба, огорожа и надпись - "Частная собственность". Кто проникнет - будет подстрелен. Думаю - желающих было бы намного меньше приходить отжимать результаты чужого труда.
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Повезло пацикам, фермер похоже добрый, ментов вызвал, а мог бы и
Стаття 36. Необхідна оборона
1. Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.
2. Кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади.
3. Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 цього Кодексу.
4. Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту.
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
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фермера посадили бы на 100%. или у вас сомнения в наших судах?
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вопрос спорный, могли бы посадить, а могли и не посадить... главное в спину не всем сразу стрелять, парочку ещё можно на волнение списать. Если знал зараннее и вызвал ментов то, это одно. Если вызвал ментов, а они вовремя не приехали, это другое. Главное, что уже есть случаи применения статьи 36 ККУ. Главное быть подготовленым к защите.
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Читайте коментарі,

головне притримуватися законів і поводитися логічно. Якщо не впевнені то, краще віддайте, що віимагають а потім пишіть заяву
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Хотелося бы, в аспекте этого события, обсудить вопрос свободной продажи сельхоз земель.
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А ведь все это - ПОДГОТОВКА К ПРОДАЖЕ ЗЕМЛИ В УКРАИНЕ!!! И думаю -это только цветочки!!! Кстати, где там Аваков со своим "рейдерам скоро не поздоровиться, я разослал крутую бумагу в управления на их счет..." - дословно не помню, а смысл - именно таков!
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Годно, но почему полиция без номеров?
Мало того что убийцы небесной сотни остались безнаказанными?
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Кому будет продана украинская земля.
Фирташ и его поддельники в виде гроймана пробивают общественность на "вшивость" - ведутся еще или когда поведутся. Или когда всем станет похер.
А кто будет платить фирташу за украинкую землю. Только китайцы. Только для гарантии, чтобы фирташ их не кинул,
они с покупкой отправят самую малость китайцев, немногочисленную группку в 50 млн. Ну чтобы гарантировать
свою покупку земли в украине со своеобразной охраной. И благодаря фирташу украина станет китаем.
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Это вполне возможно, на раисе это полным ходом уже практикуется
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Реальный бред...сивая кобыла нервно курит в сторонке.....
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Красивое поле.
Вот там и прикопать.

Я себе представляю что начнется при приватизации земли.
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Нет. Но c тобой не буду спорить, не с приветом.
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Это ничего не изменит....основная масса сельскохозяйственных земель уже давно приватизирована и роздана людям в виде паев.....
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Слабо... СЛАБО !!! Лучшая информация должна была бы быть такой -- ВСЕ РЕЙДЕРЫ ПОВЕШЕНЫ НЕУСТАНОВЛЕННЫМИ ЛИЦАМИ... Семьи этих рейдеров получат компенсацию - аж по 100 руб... Семьи всех граждан, пострадавших от рейдерства -- выражают глубокое соболезнование родственникам повешенных -- АППЛОДИСМЕНТАМИ...
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вилкулских титушек отпустили уже вроде, кроме одного и этих отпустят.
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Про любителей халявы и легкого заработка

КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1

В Пакистане на дороге опрокинулась цистерна с топливом. Люди кинулись собирать в емкости халяву. Произошел взрыв. 152 трупа на данный момент
При попытке рейдерского захвата на Кировоградщине задержано более 30 человек, - полиция - Цензор.НЕТ 4897
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это типа на эрефии, только в меньшем количестве и быстро. Шара она такая.
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Такого бардака в этой стране еще никогда не было!Даже при Яныке все цивилизованней было! Довел Мордатый страну до полной разрухи. И самое печальное - что не боится он расправы! Народ сидит по норах - вряд ли он способен повторить 2013-2014 гг. Наша Экономика полностью уничтожена - еще пару лет на кредитах поживем - и все, сугубо в территорию нищих превратимся!
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поправочка, если землю продадут то, превратимся в нищих без территории
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Их заставили хлеб убирать? Странный способ однако.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПри попытке рейдерского захвата на Кировоградщине задержано более 30 человек, - полиция. ФОТОрепортаж
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