Редактор Цензор.НЕТ 26.06.17 14:4726.06.17 15:10 В столице на Виноградаре взорвался автомобиль. ФОТОрепортаж+ВИДЕО Причины происшествия пока неизвестны.Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДТП.Киев, в столице в жилом массиве Виногрдарь взорвался автомобиль. Загрузка видео... Видео Киев оперативный Взрыв произошел возле перекрестка проспекта Правды и ул. Н.Ужвий. На месте бывшей незаконной газозаправки. Информация о пострадавших уточняется. Причины происшествия пока неизвестны. Читайте на "Цензор.НЕТ": В трех районах Киева частично отключат воду из-за ремонта сетей перейти на форум x Мне нравится
NO COMMENTS: Dmytro Netovkaniy (badge 0004909), Ukrainian Patrol Police
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газ без источника огня не горит
мог и перегреться балон
но
искру нужно дать
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Минобороны как и СБУ если смотреть ролик на машины какие они ездят, то сбу это по сути лютый враг украины. Учитывая что СБУ полным составом перешло в крыму под фсб - сбу это лютый предательский враг украины, там крышуется весь отборный суперминусовый отбор совка. Что они делают с экономикой украины это вообще нужно поголовно расстреливать. Все топливо на АЗС контролируется рашей через медветчука(дизтопливо) с коломойским при содействии экон.блока сбу. Украина кормила всю рашу, когда была главным закупщиком рашисткого газа, теперь украина кормит рашу через дизель и бензин, где раша напрямую
продает украине. Нефть для нефтезаводов и нефтепродукты должны завозиться хоть с Индии, но не с раши. И нехер кормить рашу рашинстким медветчуковским дизелем по ценам на заправках как при 150д за баррель, когда цена барреля ниже 55-45д(в 3 раза дешевле - должно быть по 8 грн - все что сверху идет путину на войну, медвутчуку и питарасам из сбу). Расходы логистики, крупной серийной обрабки и мелкой части присадок это до 10% в цене(но присадки не дороже нефти, так что присадки занимают место нефти в литре и стоят дешевле нефти, присадки должны цену снижать), не надо вешать лапшу о 100-200%.
Список топ-вредителей для украины -
1. Кравчук, продал ЯО.
2. Тимощенка, подвела экон и воен. коллапс украины, кормила рашу на десятки миллиардов, чтобы они могли воевать. Сдала Крым и донбасс, парализовав сопротивление сверху(путин отслюнявил ей эн млрд), а хотела продать не менее половины украины.
3. полностью предательское и супервредительское СБУ. В крыму полным составом переехало служить хуйлу, всякое сбушное гавно по типу предателя ходоковского до сиг пор не дает забыть о себе в донецке. СБУ нужно полностью разогнать и создать
все с нуля новую структуру - вреда точно меньше будет.
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