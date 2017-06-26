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Все про:авто (4415) взрыв (4142) Киев (17480)

 В столице на Виноградаре взорвался автомобиль. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Причины происшествия пока неизвестны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДТП.Киев, в столице в жилом массиве Виногрдарь взорвался автомобиль.

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Взрыв произошел возле перекрестка проспекта Правды и ул. Н.Ужвий. На месте бывшей незаконной газозаправки. Информация о пострадавших уточняется.

Причины происшествия пока неизвестны.

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В столице на Виноградаре взорвался автомобиль 01

В столице на Виноградаре взорвался автомобиль 02

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жарко. вот и взорвалась. градус все поднимается в стране, и полиция нужным делом занята

NO COMMENTS: Dmytro Netovkaniy (badge 0004909), Ukrainian Patrol Police
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э..... простите.... живу тут 10 лет - заправки тут НИКОГДА небыло. именно на пересечении Ужвий и Правды..... Цензор.... проверяй информацию на достоверность, а не печатай недостоверку школоты с дтпкиев
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Вы не правы , именно на этом месте была незаконная газовая заправка ( месяц- два) ...
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Цены на горючку взорвут шо угодно ....
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Мне интересно, когда цена на горючку станет такой, что я буду сам ездить по дорогам? всё, пля, никак не дождусь - везде пробищи
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Напевно це Тимошенко тренувалася, перед тим як підпалити свій офіс.
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Відразу після того, як ти покажеш довідку, що тебе вже вилікували.
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поджог)))
газ без источника огня не горит
мог и перегреться балон
но
искру нужно дать
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Нчёссе замена масла! Хотя у девушек своё представление о смазке...
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А может, накануне, автоэлектрик "хороший" подвернулся?
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В Пакистані кілька годин назад перекинулась цистерна з пальним. Люди кинулись збирати халяву. Рвонуло. Вже 152 трупи.
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СБУ топ враг украины

Минобороны как и СБУ если смотреть ролик на машины какие они ездят, то сбу это по сути лютый враг украины. Учитывая что СБУ полным составом перешло в крыму под фсб - сбу это лютый предательский враг украины, там крышуется весь отборный суперминусовый отбор совка. Что они делают с экономикой украины это вообще нужно поголовно расстреливать. Все топливо на АЗС контролируется рашей через медветчука(дизтопливо) с коломойским при содействии экон.блока сбу. Украина кормила всю рашу, когда была главным закупщиком рашисткого газа, теперь украина кормит рашу через дизель и бензин, где раша напрямую
продает украине. Нефть для нефтезаводов и нефтепродукты должны завозиться хоть с Индии, но не с раши. И нехер кормить рашу рашинстким медветчуковским дизелем по ценам на заправках как при 150д за баррель, когда цена барреля ниже 55-45д(в 3 раза дешевле - должно быть по 8 грн - все что сверху идет путину на войну, медвутчуку и питарасам из сбу). Расходы логистики, крупной серийной обрабки и мелкой части присадок это до 10% в цене(но присадки не дороже нефти, так что присадки занимают место нефти в литре и стоят дешевле нефти, присадки должны цену снижать), не надо вешать лапшу о 100-200%.
Список топ-вредителей для украины -
1. Кравчук, продал ЯО.
2. Тимощенка, подвела экон и воен. коллапс украины, кормила рашу на десятки миллиардов, чтобы они могли воевать. Сдала Крым и донбасс, парализовав сопротивление сверху(путин отслюнявил ей эн млрд), а хотела продать не менее половины украины.
3. полностью предательское и супервредительское СБУ. В крыму полным составом переехало служить хуйлу, всякое сбушное гавно по типу предателя ходоковского до сиг пор не дает забыть о себе в донецке. СБУ нужно полностью разогнать и создать
все с нуля новую структуру - вреда точно меньше будет.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ столице на Виноградаре взорвался автомобиль. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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