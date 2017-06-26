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 В столице на Виноградаре взорвался автомобиль. ФОТОрепортаж

Причины происшествия пока неизвестны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДТП.Киев, в столице в жилом массиве Виногрдарь взорвался автомобиль.

Взрыв произошел возле перекрестка проспекта Правды и ул. Н.Ужвий. На месте бывшей незаконной газозаправки. Информация о пострадавших уточняется.

Причины происшествия пока неизвестны.

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В столице на Виноградаре взорвался автомобиль 01

В столице на Виноградаре взорвался автомобиль 02

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жарко. вот и взорвалась. градус все поднимается в стране, и полиция нужным делом занята

NO COMMENTS: Dmytro Netovkaniy (badge 0004909), Ukrainian Patrol Police
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Хочется спросить у Сабакова - а не слишком часто в " столице" начались подрывы ? Кроме того что мусоров переодели в форму полицаев - что еще делалось ?
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э..... простите.... живу тут 10 лет - заправки тут НИКОГДА небыло. именно на пересечении Ужвий и Правды..... Цензор.... проверяй информацию на достоверность, а не печатай недостоверку школоты с дтпкиев
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ столице на Виноградаре взорвался автомобиль. ФОТОрепортаж
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