 В столице на Виноградаре взорвался автомобиль. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДТП.Киев, в столице в жилом массиве Виногрдарь взорвался автомобиль.
Взрыв произошел возле перекрестка проспекта Правды и ул. Н.Ужвий. На месте бывшей незаконной газозаправки. Информация о пострадавших уточняется.
Причины происшествия пока неизвестны.
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NO COMMENTS: Dmytro Netovkaniy (badge 0004909), Ukrainian Patrol Police
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