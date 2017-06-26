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 Общество, Фоторепортаж
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 Встреча одесских школьников с воином 28-й омбр Черномором: "Я не поверил, что детки на чистом украинском языке из Одессы!". ФОТО ДНЯ

Во время экскурсии на западную Украину ученики одесской гимназии №7 очень тепло встретили украинского воина, служившего в 28-й отдельной механизированной бригаде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал на странице в Facebook пользователь Сергей Базарный.

"Очень хочется рассказать о том, как детки из гимназии номер 7, которая находится в Одессе, во время экскурсии на западную Украину горячо встреитили одного из ребят, служивших в 28-й омбр в арте в 1 гсадн (гаубичный самоходный артиллерийский дивизион. - Ред.) )))) - дядю Колю Черномора))!!!

После встречи он мне позвонил и сказал так: Васильевич, вы мне этой встречей добавили два года жизни))), я получил от встречи массу удовольствия, я не поверил, что детки на чистом украинском языке из Одессы!!)) Растрогали, говорит, аж до слез!!! Просил передать всем им еще раз огромное спасибо, всем - и деткам, и учителям, и их родителям, которые так воспитывают своих детей!!)"

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Встреча одесских школьников с воином 28-й омбр Черномором: Я не поверил, что детки на чистом украинском языке из Одессы! 01

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Совок напомнило. Хотя из-за возраста я его помню смутно, но что-то подобное было.
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Это все хорошо, но судя по последним новостям из Одессы, как людей бьют на улице местные любители единоборств , - Одессу русский мир готовит к присоединению к Лугандону или к ПМР?
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а это уже вопрос к местным властям, СБУ и Нац Полиции. Грицак и Аваков объязаны лично отвечать за такие проишествия. Если они не способны справится, значит являются сообщниками.
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Крепкого вам здоровья украинский Воин Николай!!

Детишки молодцы, тоже будьте здоровы!
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...Дякуємо Вам Герої України...!!! ...маленька допомога Вам в рекламі...Pizza Veterano(адмін не бань будь ласка)...
"Мне этой встречей добавили два года жизни": встреча школьников из Одессы с воином 28-й омбр Черномором - Цензор.НЕТ 2864
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это социально-патриотическая реклама. Такую не только можно, а нужно публиковать, как акт помощи в реабилитации героев.
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...воно так,але чогось останнього часу,на відповідь кацапу "з'їв з лопати почисть зуби",комент іде в бан...
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Друзі, Ви вже бачили новий дизайн коробок "Veterano Pizza"? Якщо ні, то саме час замовляти найсмачнішу піцу в Києві, а потім показувати найкращі результати в стрільбіВстреча одесских школьников с воином 28-й омбр Черномором: "Я не поверил, что детки на чистом украинском языке из Одессы!" - Цензор.НЕТ 1857
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А чё там не верить, разве они не граждане Украины? Разве не их отцы и братья обламали ватный шабаш 2 мая 2014?
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На мой взгляд, это фотография года, а не дня или недели.
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Цензор.НЕТФотоОбществоВстреча одесских школьников с воином 28-й омбр Черномором: "Я не поверил, что детки на чистом украинском языке из Одессы!". ФОТО ДНЯ
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