 Встреча одесских школьников с воином 28-й омбр Черномором: "Я не поверил, что детки на чистом украинском языке из Одессы!". ФОТО ДНЯ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал на странице в Facebook пользователь Сергей Базарный.
"Очень хочется рассказать о том, как детки из гимназии номер 7, которая находится в Одессе, во время экскурсии на западную Украину горячо встреитили одного из ребят, служивших в 28-й омбр в арте в 1 гсадн (гаубичный самоходный артиллерийский дивизион. - Ред.) )))) - дядю Колю Черномора))!!!
После встречи он мне позвонил и сказал так: Васильевич, вы мне этой встречей добавили два года жизни))), я получил от встречи массу удовольствия, я не поверил, что детки на чистом украинском языке из Одессы!!)) Растрогали, говорит, аж до слез!!! Просил передать всем им еще раз огромное спасибо, всем - и деткам, и учителям, и их родителям, которые так воспитывают своих детей!!)"
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Детишки молодцы, тоже будьте здоровы!
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