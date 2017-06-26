 Европейская народная партия проголосовала за отставку главы ПАСЕ Аграмунта, - Ирина Геращенко. ФОТО

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке первый вице-спикер Рады, член украинской делегации в ассамблее Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Только что группа ЕНР в ПАСЕ проголосовала за недоверие президенту Аграмунту. 38 проголосовало "за" недоверие, 28 из 66 членов группы поддержали Аграмунта, 2 бюллетеня признаны недействительными. Группа обратится к Аграмунт с просьбой немедленно подать в отставку. И теперь будут голосовать за отставку в зале", - рассказала она.
Ранее была достигнута политическая договоренность о том, что судьбу президентства Аграмунта определит группа Европейской народной партии в ПАСЕ во время очередной встречи ассамблеи, которая начнется 26 июня. В апреле после поездки Аграмунта в Сирию вместе с делегацией российских парламентариев была достигнута договоренность об отставке президента ПАСЕ. Однако эта договоренность не была соблюдена. Председатель ассамблеи не объявил о дате своей отставки, а лишь выразил готовность уйти с должности, а 29 мая приехал в Прагу для председательства на заседании Бюро ПАСЕ.
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Треба терміново провести референдум з голосуванням за відставку Офшерного Рашена
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Более того никто не мешает любой фракции ВР инициировать процедуру импичмента Президента...
Вот путь.... нет ничего сложного и невозможного....
Президент Украины может быть смещен с поста Верховной Радой Украины в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или другого преступления.
Вопрос о смещении Президента Украины с поста в порядке импичмента инициируется большинством от конституционного состава Верховной Рады Украины.
Для проведения расследования Верховная Рада Украины создает специальную временную следственную комиссию, в состав которой включаются специальный прокурор и специальные следователи....
Выводы и предложения временной следственной комиссии рассматриваются на заседании Верховной Рады Украины.
При наличии оснований Верховная Рада Украины не менее чем двумя третями от ее конституционного состава принимает решение об обвинении Президента Украины.
Решение о смещении Президента Украины с поста в порядке импичмента принимается Верховной Радой Украины не менее чем тремя четвертями ее конституционного состава после проверки дела Конституционным Судом Украины и получения его заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и получения заключения Верховного Суда Украины о том, что деяния, в которых обвиняется Президент Украины, содержат признаки государственной измены или другого преступления.
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КОАЛІЦІЙНА УГОДА 2014
2.3. Прийняття закону, який врегулює процедуру притягнення Президента України до відповідальності в порядку імпічменту.
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Про те, що закону про імпічмент немає, взагалі мовчу.
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Вот и хотите на-пару дальше.
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