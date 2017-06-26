EN|RU|UK
Темы дня: Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Блокада ОРДЛО
 Политика Украины, Фоторепортаж
  2053  19
Все про:Геращенко Ирина (942) ЕНП (146) отставка (2345) ПАСЕ (1043) Аграмунт Педро (60)

 Европейская народная партия проголосовала за отставку главы ПАСЕ Аграмунта, - Ирина Геращенко. ФОТО

Группа Европейской народной партии в Парламентской ассамблее Совета Европы проголосовала за недоверие президенту ПАСЕ Педро Аграмунту.

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке первый вице-спикер Рады, член украинской делегации в ассамблее Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Только что группа ЕНР в ПАСЕ проголосовала за недоверие президенту Аграмунту. 38 проголосовало "за" недоверие, 28 из 66 членов группы поддержали Аграмунта, 2 бюллетеня признаны недействительными. Группа обратится к Аграмунт с просьбой немедленно подать в отставку. И теперь будут голосовать за отставку в зале", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет ПАСЕ принял проект резолюции, предусматривающей возможность импичмента для руководства Ассамблеи, - Арьев


Европейская народная партия проголосовала за отставку главы ПАСЕ Аграмунта, - Ирина Геращенко 01Европейская народная партия проголосовала за отставку главы ПАСЕ Аграмунта, - Ирина Геращенко 02

Ранее была достигнута политическая договоренность о том, что судьбу президентства Аграмунта определит группа Европейской народной партии в ПАСЕ во время очередной встречи ассамблеи, которая начнется 26 июня. В апреле после поездки Аграмунта в Сирию вместе с делегацией российских парламентариев была достигнута договоренность об отставке президента ПАСЕ. Однако эта договоренность не была соблюдена. Председатель ассамблеи не объявил о дате своей отставки, а лишь выразил готовность уйти с должности, а 29 мая приехал в Прагу для председательства на заседании Бюро ПАСЕ.
 перейти на форум
 
   
VEhrdlVXczVRekV3V1VSUmMwNUhTakJNV0ZGMlpFTTJNRXcwWnpCS2FsSm5Ua00wTUV3elVYTkllbEZyVGtONk1GbEVVWE5PUXpnd1dWQlJkbVJIUTBsT1EyWXdURmhSZEU1SFFUQk1OSFpNT1VNck1GbE1VbWRrUjBNd1RFUlJjM1JETmpCTVFqZ3dTbGhSYm1SRFptWk9RMll3U2tSUmIyUkRWZz09
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
желаю успеха! этого старого закацапченного йоблана нужно с позором выгнать нахер из политики.. Это будет серьезным ударом по Рашке в ПАСЕ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Еще одним высокопоставленным кацапоидным дружком у )(уйла меньше стало...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И так будет с каждым кто ляжет под хуйла......подхуйловникам не место в европарламенте....
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Класс!
Треба терміново провести референдум з голосуванням за відставку Офшерного Рашена
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если ваш главврач не против...то проводите....можете даже в соседней палате агитацию провести....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
то тепер він поїде на рашку працювати))), як всі зрадники та запроданці ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот ведь дикие люди, дети гор. Живут и не знают - голосуй не голосуй, все равно в итоге .... далее по тексту
 показать весь комментарий
Ответить
 
Странно, что Геращенко против такой же демократической процедуры в Украине. Например - импичмент президента. Двойные стандарты, однако.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как можно быть против Закона и Конституции...??

Более того никто не мешает любой фракции ВР инициировать процедуру импичмента Президента...
Вот путь.... нет ничего сложного и невозможного....

Президент Украины может быть смещен с поста Верховной Радой Украины в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или другого преступления.
Вопрос о смещении Президента Украины с поста в порядке импичмента инициируется большинством от конституционного состава Верховной Рады Украины.
Для проведения расследования Верховная Рада Украины создает специальную временную следственную комиссию, в состав которой включаются специальный прокурор и специальные следователи....
Выводы и предложения временной следственной комиссии рассматриваются на заседании Верховной Рады Украины.
При наличии оснований Верховная Рада Украины не менее чем двумя третями от ее конституционного состава принимает решение об обвинении Президента Украины.
Решение о смещении Президента Украины с поста в порядке импичмента принимается Верховной Радой Украины не менее чем тремя четвертями ее конституционного состава после проверки дела Конституционным Судом Украины и получения его заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и получения заключения Верховного Суда Украины о том, что деяния, в которых обвиняется Президент Украины, содержат признаки государственной измены или другого преступления.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ VIII скликання
КОАЛІЦІЙНА УГОДА 2014
2.3. Прийняття закону, який врегулює процедуру притягнення Президента України до відповідальності в порядку імпічменту.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А у нас набереться 338 депутатів, які проголосують за імпічмент? от не впевнений.

Про те, що закону про імпічмент немає, взагалі мовчу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А так....просто...по желанию и хотелкам Татьяны Помоловой....разумеется Геращенко будет против...это не удивительно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Салют, а мне Танины хотелки нравятся. А вот на херащенко мне... ну вы поняли
 показать весь комментарий
Ответить
 
А я хочу, чтоб хуйло сдохло. И не только я. И что с того?
Вот и хотите на-пару дальше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Этого хочет весь украинский народ кроме отдельного меньшинства, на которое не стоит обращать внимание. Это люди с кацапской логикой "Если не Порошенко, то кто?" Это прошлое, атавизм.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А Геращенко то чого стоїть з папірцем біля ящика з бюлетенями ? . Удар в Європейській Народній партії , лишень, не приший кобилі хвіст і може стояти біля порогу .
 показать весь комментарий
Ответить
 
а где будут штабелировать уволенных донов педров ? в кацапии?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЕвропейская народная партия проголосовала за отставку главы ПАСЕ Аграмунта, - Ирина Геращенко. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти