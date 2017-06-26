 "Путин, введи черешню!": цены на сезонные фрукты в оккупированном Крыму бьют рекорды, - блогер. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем блоге под заголовком "Путин, введи черешню!" пишет ibigdan.









"Цены на сезонные фрукты в оккупированном Крым, курс гривны у них 1 к 2. И это даже не вечнодорогая Ялта, это Феодосия", - пишет блогер.

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