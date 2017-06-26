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 "Путин, введи черешню!": цены на сезонные фрукты в оккупированном Крыму бьют рекорды, - блогер. ФОТО

Цены на сезонные фрукты в оккупированном Крыму непомерно высокие по сравнению с ценами на материковой Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем блоге под заголовком "Путин, введи черешню!" пишет ibigdan.


Путин, введи черешню!: цены на сезонные фрукты в оккупированном Крыму бьют рекорды, - блогер 01

"Цены на сезонные фрукты в оккупированном Крым, курс гривны у них 1 к 2. И это даже не вечнодорогая Ялта, это Феодосия", - пишет блогер.

Читайте также: Ростуризм пояснил холодной погодой снижение количества отдыхающих в оккупированном Крыму

Путин, введи черешню!: цены на сезонные фрукты в оккупированном Крыму бьют рекорды, - блогер 02

"Я сегодня в Кременчуге местную черешню покупал по 25 грн/кг (есть и по 20, но похуже). Абрикосы - 25 грн, цену клубники не знаю, т.к. у нас своя растёт", - отмечает он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перелет из Москвы в оккупированный Крым дороже, чем в Анталию, - "министр курортов" Стрельбицкий
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А нафига им черешня, когда они просили камни с неба.
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Дык камни камнями, а куСать хтЦЦа всегда, АднакА...
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это крысам только на пользу, курорт же ж, миллионерами стали
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так у них ведь тыщамилионные касабские зарплаты...пусть кушают...
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Крымчаки это одно недоразумение, там никогда не будет шведских столов. По мне, так на фуй он нужен.
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Нє-нє... У нас показово нагло забрали Крим, тепер ми показово нагло зробимо з нього дуже некомфортний для проживання півострів, а можливо навіть пустелю...
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Ну это да, но он всегда камнем висел, даже у СССР. Там население считает, что им все обязаны и они очень избранные. То есть им должны просто платить, потому что у них есть море.
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Кримчаки - окремий , древній народ ! Не ображайте їх !
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Я в курсе, ну тогда крымчане, хотя слишком пафосно.
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да ты шо? а стальные хером деланы видать! Крысаки они, а не крымчаки!
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Хотите почитать что думают слапатоеды про крысенышей и цены на "ещенесезон-2017"?
Там много (порядка 800 сообщений, но такие зажигательные есть
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М-да... Это тебе не
одним пальцем "Родину" из пианина выковыривать...
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ОТ ВОРИ РФ .ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ ФОТОГРАФИЯ МАФИИ В ЗАКОНЕ РФ КАТОРАЯ зомбирует народ росии.
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У нас черешня не так давно продавалась по 40 грн., сейчас 30-35 грн., хотя и это для Украины много
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у нас мелитопольская 30-35, хозяйская по 15. перекупщики свирепствуют, конечно, но места знать надо
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кстати, сколько в Киеве ведро клубники на рынках? в др. областях, интересно для сравнения,
заморозки почти везде были, хотя больше затронуло плодовые
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ведро? с каких пор клубнику вёдрами продают?
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а гАрАдской ) таки прикиньте покупают,народ, и на заморозку и тд. не в супермаркетах же не пойми чью что и клубникой натуральной не всегда пахнет
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я не покупаю, у меня в огороде она растёт. шо ж у вас за клубника, шо её можно в ведрах продавать, железобетонная?
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нормальная клубника, в ведрах для пищевых продуктов, с крышечкой, в железных не видела, нельзя, окисляются, есть сортовая красивая огромная, есть продают не такую крупную, но тоже хорошую, кто специально занимается, их знают у них покупатели расписаны, как и у хороших молочников, сразу развозят или привозят тоже к дому или на рынок привозят но там уже ждут, чего вы дурака валяете
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ржунемогу. сортовая огромная на заморозку? покупатели расписаны? Вы в Сибири живёте? у нас все рынки завалены шикарной клубникой, по трассам ящики стоят, никогда вёдер с клубникой не видел, только плетёные корзины, но ооочень редко
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вы конечно покупаете не обязательно вместе с тарой, с брутто, заберёте в ведре, ведрах потом отдадите, если вас знают, если нет вам пересыпят аккуратно куда вам надо, в ваше ведро, хотите в чемодан, хотите куда хотите
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ща тёще расскажу, какие есть суровые в Украине продавцы клубники, вёдрами торгуют. а малину у Вас вёдрами не возят?
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Теща растит клубнику на Киевщине, вообще не померзла, наоборот уродила, вот плодовые через одно дерево поприхватывало.
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возможно, я не агроном, просто передают в промышленных масштабах, значит всё в порядке
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да,на клубнику не жалуются,хотя ж вот картофель немного прихватило местами, немного листочки, больше ранняя пострадала, но отошёл
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у нас в одессе уже практически закончилассь
уже абрикосы пошли...и персики.
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Фиг его знает, свою ем, мне хватает. А еще земляника садовая, тоже гуд.
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Ну ничего не поделаешь,рюцкий мир это "удовольствие" не из дешёвых ..
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Опять в Крыму Российские военные с перерезанным горлом от уха до уха.
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Смотрю чем дальше,тем пропаганда на Цензоре всё примитивнее,надо было уже бумажку минимум с с тысячкой поставить и сфоткать
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А что не так..?? К стати в лугандонии почти та же самая песТня...клубника по 200 руплей....
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А я на черешню уже смотреть не могу, всё завалено и вкуснючая, ешь и ешь нельзя остановиться, "рука так и тянется до маракуи".
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Синдром Людмилы Янукович: И хочу вам сказать, шо эти апельсинки не простые, а наколотые. Люди берут апельсин, съели - взяли другой. От! И она тянется и тянется - рука..." Сейчас я ехала сюда - были новости. И сказали - на площади массовое отруення почалось. Частые случаи обращения в больницу. Людей везут с менингитом! До чего мы дожились! И стоят, и стоят! Глаза просто лубяные! Просто!"
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А я то вчера черрешенку по десяточке брал на оптовом и абрикоску по 15,клубничку кушали месяц от 15 до 30 а вот вате не витамины а рыбу надо есть.там фосфор для мозгов ....
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Если бы весна была нормальная, то было бы ещё дешевле.
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рыба не поможет. Им сначала мозгами бы обзавестись))))
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сегодня вишню брал по десять...цена ваще бросовая.
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Ребята зачем вам черешня, клубника и ..... и...дете лучше на пляж
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Путин, введи Японию в состав Карачаево-Черкесской республики !!!!!!!!!!!
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я знову ж, в 1448-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!!
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Да , плоховаты дела в Крымсу ...
Так и материала на изготовление петуха не будет .
Придётся из Мокшы завозить ...
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300 кубометров дров = 5 баксов за трускавку? Окуели!что-ли совсем? Как-то так :"Путин, введи черешню!": цены на сезонные фрукты в оккупированном Крыму бьют рекорды, - блогер - Цензор.НЕТ 7584
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Я , вчера , такую клубнику как на фото купил на базаре за 35 гр кило.Хороша была.А у крысчан получается 100 гр кило.Видать денех у них много.
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в Сумах тоже не дешево. клубника от 35 грн., черешня от 40.
но 300 рублей - это 120 грн. за килограмм - просто жесть.
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Что то мне подсказывает, что крым превратится в типо Абхазию. Разоренная. с разрушенной инфраструктурой, нищая. НО... военная база.
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ТрЫста за клубнику?! Маловато будИт...Кстати, раньше выезжая из Крыма все овощами-фруктами тарились на дороге от Джанкоя до Чонгара, в первую очередь россияне..Теперь видно и этого нет, а везут все из Краснодарского края, поэтому и цены такие
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Путин, введи черешню!": цены на сезонные фрукты в оккупированном Крыму бьют рекорды, - блогер. ФОТО
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