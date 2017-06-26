 "Путин, введи черешню!": цены на сезонные фрукты в оккупированном Крыму бьют рекорды, - блогер. ФОТО

- Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем блоге под заголовком "Путин, введи черешню!" пишет ibigdan.
"Цены на сезонные фрукты в оккупированном Крым, курс гривны у них 1 к 2. И это даже не вечнодорогая Ялта, это Феодосия", - пишет блогер.
- "Я сегодня в Кременчуге местную черешню покупал по 25 грн/кг (есть и по 20, но похуже). Абрикосы - 25 грн, цену клубники не знаю, т.к. у нас своя растёт", - отмечает он.
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Там много (порядка 800 сообщений, но такие зажигательные есть
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одним пальцем "Родину" из пианина выковыривать...
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заморозки почти везде были, хотя больше затронуло плодовые
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уже абрикосы пошли...и персики.
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Так и материала на изготовление петуха не будет .
Придётся из Мокшы завозить ...
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но 300 рублей - это 120 грн. за килограмм - просто жесть.
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