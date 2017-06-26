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Все про:арест (10309) вымогательство (306) залог (273) Лукаш (277) СИЗО (964) Гужва (46)

 "Крюкова внесла залог за Гужву. Самого его вывезли в Лукьяновское СИЗО", - Лукаш. ДОКУМЕНТ

Залог внесла подчиненная Гужвы Светлана Крюкова.

Как передает Цензор.НЕТ, за Главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужву, был внесен залог в размере 544 тыс. гривен.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила адвокат подозреваемого по делу о вымогательстве журналиста Елена Лукаш.

"Залог за Игоря Гужву внесен Светланой Крюковой. Самого Игоря вывезли в Лукьяновское СИЗО. Вывезли, зная о залоге... Дождемся подтверждения казначейства, и совсем скоро Игорь будет на свободе! Даже сильным людям нужно сильное плечо. Благодарю всех за поддержку, за советы, теплоту и понимание, за предложения оплатить залог, накормить и слова молитв", - пишет Лукаш.


Читайте также: В понедельник за Гужву будет внесен залог, - Лукаш

Также она прилагает к публикации фото документа о внесении залога.

Крюкова внесла залог за Гужву. Самого его вывезли в Лукьяновское СИЗО, - Лукаш 01

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при "порохе" - никогда, т.е 2 плюс 5.. 7 лет как мининимум
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Любительница засовывать бижутерию себе в анальное отверствие для этой власти неприкасаемая
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Для того, чтобы посадить эту лярву, нужны доказательства ее противоправной деятельности. А просто посадить за то, что она сука, не получается. Нет такой статьи. Если ты обладаешь доказательствами против лукаш, добро пожаловать в ГПУ.
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да,хорошо гужву зашкварили зашитнички .теперь уже ни у кого сомнений нет,на кого он работал со своей страной .ау
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ну и что, в чем победа? вы как идиот рады тому что информационный диверсант Кремля на свободе? судьи у нас конченные твари. украл курицу или дал сепару в морду тебя посадят, а самих сепаров отпускают, это как?
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да мне пофиг,сидит он или нет...главное,что б не имел возможности влиять на настроения украинцев.а потом разберемся во вкладе каждого...
просто ватное оставшееся население никуда не делось.и их надо ,по методу моисея,десятилетиями водить по кругу,со сменой божков,разочарованиями и выбором ими новых еще худших божков...пока не вырастут внуки,которым надоест эта свистопляска...
а гужва-он всего лишь очередной развешиватель лапшы на уши той самой вате
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безнаказанность порождает сотни подобных Гужв, и почему вы решили что он не будет и дальше засирать мозги людям? наоборот, ему деньги надо отработать.
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есть такое понятие-репутация...конечно,для ярых противников украины-оно в самый раз...но для колеблющихся стало предельно ясно,какие силы он представляет.не думаю,что аудитория ему верящая не сожмется,как шагреневая кожа
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а сколько евродолларовых оптимистов и медиабл*доты вместе с ним зашкварилось...
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Усі і без Лукаш знали, на кого він працює, а зараз усі дізналися, на кого працює судова система президента Порошенко.
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Залог внесла подчиненная Гужвы Светлана Крюкова.

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Теперь возникает вполне естественный вопрос: а откуда у нее эти деньги? Где декларация?
При желании можно навсегда отбить охоту вносить залоги.
Нужно только постараться и проявить некоторую смекалку.
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Я не интересуюсь декларацией Крюковой. Не исключаю, что ее декларация тоже в налоговой. Она не госслужащий, декларацию публично не должна показывать.
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Просить - не моя работа. Ниже камрад Саша Киев весьма аргументировано излагает (респект ему).
А Вы, стесняюсь спросить, как в анекдоте "чей кум, мой или медведя?"
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не факт. Держслужбовці повинні подавати електронну декларацію про майновий стан в НАЗК відповідно до закону про запобігіння корупції...А фізичні особи повинні подавати декларації про доходи в ДФС відповідно до податкового кодексу...в певних випадках ПК звільняє від такого обов*язку, але за працівників повинні подавати звіти щодо виплаченого ним доходу їх роботодавці- податкові агенти...Тому є всі підстави провести камеральну перевірку звітів цього сайту...а може і позапланову виїзну документальну. Але, думаю, що це пастка і Лукаш саме на це і розраховує, щоб підняти галас про переслідування ЗМІ. звичайно що ніяких 540 тис у цієї Крюкової не було
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У нас, кто декларации подает, берет на поруки. Заставы вносят те кто не подает.
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Прикинь, при внесении залога всегда проверяется законность происхождения денежных средств у того, кто внес залог.
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УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!! ............. ЮГИКУ СЛАВА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.....и весь этот цирк за наши с вами деньги ... МЫ СОДЕРЖИМ ЭТИ СУДЫ, ПРОКУРАТУРУ, РАДУ .....
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так в чем проблема?. внесли залог. но это ведь не свобода а изменение меры пресечения. на следствие он то ходить обязан. сколько бы лукаш не молилась.и если признают виновным поедет по этапу.
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Ждем сюрприз, "возбуждение и задержание по другому делу"
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перец с сиськами это второй адвокат Гужвы... но у Гужвы тоже размер третий
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А что у Лукаш это можно назвать груди? Там больше половины специальный лифчик! Нужно же знать и понимать кое-что в женщинах. Вон, например. Герман считает себя специалистом по мужчинам, она заявила, что сидела рядом с Путиным и поняла, что он сильный человек. Правда не уточнила, в какой части сильный.
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А откуда "дровишки" у этой сотрудницы? Что наколядовала? Такие суммы тоже нужно подтвердить!
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Можно любого дядю привести, хоть бомжа, просто помыть его и надеть на него костюм.
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Странно, откуда деньги берутся, когда народ у нас бедный.
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Наша борьба с коррупцией, напоминает спортивную рыбалку. Поймал сфотографировал, отпустил...
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Крюкова внесла залог за Гужву. Самого его вывезли в Лукьяновское СИЗО", - Лукаш. ДОКУМЕНТ
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