 "Крюкова внесла залог за Гужву. Самого его вывезли в Лукьяновское СИЗО", - Лукаш. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила адвокат подозреваемого по делу о вымогательстве журналиста Елена Лукаш.
"Залог за Игоря Гужву внесен Светланой Крюковой. Самого Игоря вывезли в Лукьяновское СИЗО. Вывезли, зная о залоге... Дождемся подтверждения казначейства, и совсем скоро Игорь будет на свободе! Даже сильным людям нужно сильное плечо. Благодарю всех за поддержку, за советы, теплоту и понимание, за предложения оплатить залог, накормить и слова молитв", - пишет Лукаш.
Также она прилагает к публикации фото документа о внесении залога.
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просто ватное оставшееся население никуда не делось.и их надо ,по методу моисея,десятилетиями водить по кругу,со сменой божков,разочарованиями и выбором ими новых еще худших божков...пока не вырастут внуки,которым надоест эта свистопляска...
а гужва-он всего лишь очередной развешиватель лапшы на уши той самой вате
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Теперь возникает вполне естественный вопрос: а откуда у нее эти деньги? Где декларация?
При желании можно навсегда отбить охоту вносить залоги.
Нужно только постараться и проявить некоторую смекалку.
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А Вы, стесняюсь спросить, как в анекдоте "чей кум, мой или медведя?"
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у гужвы груди..как у лукаш..
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