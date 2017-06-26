 "Крюкова внесла залог за Гужву. Самого его вывезли в Лукьяновское СИЗО", - Лукаш. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ , за Главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужву, был внесен залог в размере 544 тыс. гривен.Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила адвокат подозреваемого по делу о вымогательстве журналиста Елена Лукаш.

"Залог за Игоря Гужву внесен Светланой Крюковой. Самого Игоря вывезли в Лукьяновское СИЗО. Вывезли, зная о залоге... Дождемся подтверждения казначейства, и совсем скоро Игорь будет на свободе! Даже сильным людям нужно сильное плечо. Благодарю всех за поддержку, за советы, теплоту и понимание, за предложения оплатить залог, накормить и слова молитв", - пишет Лукаш.

Также она прилагает к публикации фото документа о внесении залога.