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Все про:взрыв (4140) ограбление (1206) Нацполиция (7867) Харьковщина (1244) банкомат (75)

 Ночью на Харьковщине взорвали банкомат и забрали из него деньги. ФОТО

Неизвестные ночью повредили банкомат "ПриватБанка" в поселке Высокий Харьковской области и забрали из него деньги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сообщается, что информация о происшествии поступила в дежурную часть Харьковского отдела полиции от дежурного по железнодорожной станции "Октябрьская".

"Он рассказал, что в поселке Высокий возле магазина трое неизвестных в камуфляжной форме неустановленным взрывным устройством повредили банкомат и украли деньги", - говорится в сообщении.

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Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия. Сумма украденных денег устанавливается.

Сейчас проводятся необходимые мероприятия для задержания причастных к правонарушению.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

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Ночью на Харьковщине взорвали банкомат и забрали из него деньги 01Ночью на Харьковщине взорвали банкомат и забрали из него деньги 02

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Сумму украденных денег будут устанавливать не менее полугода.
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ПриватБанк, как всегда, экономит на сигнализации банкоматов. Так и через сутки только можно узнать о краже денег из банкомата.
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Не экономит, там связь он-лайн, при нарушении связи сразу опергруппа выезжает, сколько денег тоже известно в любой момент времени. не публикуют очевидно из каких то соображений.
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Насколько я знаю, сигнал тревоги выводится на пульт ДСО. Но чтобы так и было, должен быть подписан договор и банкомат должен быть оборудован соответствующей сигнализацией. А это не всегда делается.
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молодцы завидую вам сам бы его выпотрошил бы.....
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все равно приват кабмин решил за наши с вами деньги докапитализировать 38 млрд, так что не согласные граждане решили вернуть свое
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНочью на Харьковщине взорвали банкомат и забрали из него деньги. ФОТО
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