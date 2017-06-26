 Ночью на Харьковщине взорвали банкомат и забрали из него деньги. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Сообщается, что информация о происшествии поступила в дежурную часть Харьковского отдела полиции от дежурного по железнодорожной станции "Октябрьская".
"Он рассказал, что в поселке Высокий возле магазина трое неизвестных в камуфляжной форме неустановленным взрывным устройством повредили банкомат и украли деньги", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия. Сумма украденных денег устанавливается.
Сейчас проводятся необходимые мероприятия для задержания причастных к правонарушению.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
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НЕ БАНКОМАТЫ НАДО ПОТРОШИТЬ, А ПРИКОРЫТНЫХ ВОРОВ !
у них бабла гораздо больше...
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