 В центре Харькова обнаружено тело студента-иностранца с ножевыми ранениями, - Нацполиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Харьковской области.
"26 июня 2017 около 2:50 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Сумской лежит мужчина без признаков жизни", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и руководство отдела.
"На месте происшествия было обнаружено тело 24-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Погибшим оказался гражданин Марокко. Он учился в одном из Харьковских вузов", - говорится в сообщении.
Фото: ГУ НП в Харьковской области/Facebook
Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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