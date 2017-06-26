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 В центре Харькова обнаружено тело студента-иностранца с ножевыми ранениями, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители г. Харькова устанавливают обстоятельства гибели иностранного гражданина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Харьковской области.

"26 июня 2017 около 2:50 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Сумской лежит мужчина без признаков жизни", - сказано в сообщении.

В центре Харькова обнаружено тело студента-иностранца с ножевыми ранениями, - Нацполиция 01

Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и руководство отдела.

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"На месте происшествия было обнаружено тело 24-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Погибшим оказался гражданин Марокко. Он учился в одном из Харьковских вузов", - говорится в сообщении.

В центре Харькова обнаружено тело студента-иностранца с ножевыми ранениями, - Нацполиция 02
Фото: ГУ НП в Харьковской области/Facebook

Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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В Харькове уже каждый десятый иностранец, по крайней мере в центре города.
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Так скоро і нам українцям стане опасно на улицу виходити.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ центре Харькова обнаружено тело студента-иностранца с ножевыми ранениями, - Нацполиция. ФОТО
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