 Украинский фехтовальщик-паралимпиец Демчук получит спортивный протез. ФОТО

В рамках очередной миссии Проекта поддержки протезирования в Украине, созданного украинцами в ​​Канаде, паралимпийский чемпион Украины, фехтовальщик на коляске Андрей Демчук получит спортивный протез. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу проекта в Facebook Как известно, 29-летний львовянин Андрей Демчук посвятил свое Паралимпийское "золото" на прошлогодней олимпиаде украинским воинам и своим друзьям, которые погибли в АТО.Андрей родился с врожденным пороком стопы. Несмотря на то, что нога болела, он рос подвижным мальчиком, увлекался баскетболом и легкой атлетикой, бегом.

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Когда ему было уже около 19 боль стала настолько невыносимой и так мешала нормально жить, спать, что Андрей согласился на ампутацию. Привыкнуть к потере части своего тела было непросто. Но уже через полгода он пришел в Iнваспорт - организацию, где тренируют паралимпийцев.Он успешно занимается этим видом спорта уже более 10 лет. Говорит, что считает этот вид спорта в паралимпиаде ли справедливым, потому что спортсмены соревнуются на колясках и все в равных условиях. Даже если обычный профессиональный фехтовальщик сядет в коляску - он будет в равных условиях с фехтовальщиком спинальником, или фехтовальщиком с ампутацией. Решающим фактором того, кто победит станет лишь профессионализм, но все это время вспоминает как любил бегать и мечтает об этом."Когда Андрей узнал, что мы готовимся к третьему этапу проекта и этот этап будет посвящен спортивному протезированию, он интересовался, можно ли принять в нем участие, потому несмотря на свою успешность в фехтовании все время вспоминает как любил бегать и снова мечтает почувствовать это и ему даже снятся сны о том, как он снова бежит. Мы очень рады, что сможем осуществить эту мечту ", - сказано в сообщении.