EN|RU|UK
Темы дня: Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Блокада ОРДЛО
 Общество
  810  37
Все про:Ватикан (113) Папа_Римский (222) молитва (90) Франциск (23)

 Папа Римский призвал к миру в Украине. ФОТОрепортаж

Во время воскресной молитвы "Ангелус Господень" Папа Римский Франциск призвал к миру в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство Украины в Ватикане, в своем обращении понтифик сказал, что присоединяется к молитве мира для дорогой украинской земли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римский пожелал "терзаемой кровавым конфликтом" Украине обрести согласие

Папа Римский призвал к миру в Украине 01Папа Римский призвал к миру в Украине 02Папа Римский призвал к миру в Украине 03Папа Римский призвал к миру в Украине 04

(Фото со страницы Embassy of Ukraine to the Holy See)
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
наоборот, как будто он сидит в кремле и лично путин ему диктует что говорить..
 показать весь комментарий
Ответить
 
.. путин тоже призывал к миру "на" Украине.. и папа римский туда же.. а осудить нападение России на Украину - типа не додумался.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в ватиканських банках стільки хйуловських грошей,що можна і марсиянами прикидаться...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если помолился о мире то ладно...
призывать,а лучше принуждать нужно Х*йла
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
пусть Папа призовет "Сміттявпомощ" убирать самостоятельно свой мусор , а то всю неделю Украина обсуждает грязные памперсы Садового
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да что за день сегодня?! ты наконец-то начал изучать алфавит и уже освоил 19 букв и 7 знаков препинания.. Продолжай дальше! Осталось половина алфавита!
 показать весь комментарий
Ответить
 
по ходу ты один озабочен!
беспокоит гондурас?ты его по меньше чеши!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это ты Садового гондурасом назвал? оригинальненько... Какое у тебя сильное воображение! Никто не догадался так назвать Садового! Ты первый!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Що б заслати *сою * на ......вистачить і три літери !
 показать весь комментарий
Ответить
 
мы раньше думали что ты немой, потому что ты тока картинки идиотские постил... но сейчас ты делаешь успехи и начинаешь писать.. ты не останавливайся и пойди в школу... через 10 лет встретимся
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мир в Украине будет лишь тогда
Когда цивилизация осудит противостояние
Скажите, Папа Римский, что тогда
Со всеми будет, кто служил ему отчаянно?

Бог триедин, но все попы твердят
Что Божий Сын словно не Бог дуален
Религии все как одна грешат
Сын Божий Богу противопоставлен

Вам, Папа Римский, прямо здесь скажу
Остановить возможность есть и эту пытку
А если нет тогда вас правильно поймут...
Да или Нет, как с Украиной - здесь одна попытка
 показать весь комментарий
Ответить
 
а папа не хочет призвать к разуму хуло и призвать Мир решить эту проблему?
как то не однозначно.....
деньги хуйло где свои хранит не в ватекане?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у Папы в "Банке Ватикана" лежит около 200 миллиардов баксов Пукина... Там еще прячут бабки перцы по меньше типа Сечина и Рогозина, и тут ты предлагаешь папе призвать Пукина к миру... А с чего Ватикан жить будет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
не... просто ты до этого всякую херню нес в комментах
 показать весь комментарий
Ответить
 
все зависит от твоего мировозрения и точки сидения ,если ты послушаешь атомщика- физика ,он для тебя будет законченным идиотом.Но это не так вед!? в мире все относительно ,и если твое нынешнее прибывание на данный момент в "палате -6"то я тебе не собеседник .
 показать весь комментарий
Ответить
 
я вот удивляюсь, как такие деятели могут существовать после того, как сожгли столько народа на кострах инквизиции...
почему они не запрещены до сих пор как фашизм?
столько людей перемолотили с изуверской жестокостью и до сих пор при власти...
не понимаю...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а кто ж их запретит - скажешь слово против папы римского - и бабушки не будут голосовать за тебя на выборах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
эти бабушки меня поражают...
они, что Жанну Д"Арк ни жалеют?
Галлилео Галлилей для них пустой звук?
который утверждал на костре , что она таки вертииться!
все мы уже знаем, что таки вертиттся...
а Джордано Бруно?
ну что еще должны сотворить эти неучи, чтобы их плогнать от власти?
 показать весь комментарий
Ответить
 
То есть , Папа Римский хочет , чтобы повесили Ахметку и Рыгов в полном составе ???
Поддерживаю .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это ты с подружкой, типа, опоздал на пароход до ближайшего водочного магазина? ... сочувствую
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это не Папа а подхуйловчик,призывает к миру в Украине а сам собственноручно наградил хуйла как миротворца да наградил в то время когда эта недоросль окупировала Крым и уже вовсю кацапские ,,отпускники,, воевали на востоке Украины.Такого лицемера и Бог невидывал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кого закликав,народ Украиньі?Думаю он уверен что у нас громадянська війна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
все эти попы состоят из крови и плоти и 98% из них это педофилы,пидорасы,и алкаголики !
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоОбществоПапа Римский призвал к миру в Украине. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти