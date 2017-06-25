 Папа Римский призвал к миру в Украине. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство Украины в Ватикане, в своем обращении понтифик сказал, что присоединяется к молитве мира для дорогой украинской земли.
(Фото со страницы Embassy of Ukraine to the Holy See)
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призывать,а лучше принуждать нужно Х*йла
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беспокоит гондурас?ты его по меньше чеши!
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Когда цивилизация осудит противостояние
Скажите, Папа Римский, что тогда
Со всеми будет, кто служил ему отчаянно?
Бог триедин, но все попы твердят
Что Божий Сын словно не Бог дуален
Религии все как одна грешат
Сын Божий Богу противопоставлен
Вам, Папа Римский, прямо здесь скажу
Остановить возможность есть и эту пытку
А если нет тогда вас правильно поймут...
Да или Нет, как с Украиной - здесь одна попытка
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как то не однозначно.....
деньги хуйло где свои хранит не в ватекане?
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почему они не запрещены до сих пор как фашизм?
столько людей перемолотили с изуверской жестокостью и до сих пор при власти...
не понимаю...
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они, что Жанну Д"Арк ни жалеют?
Галлилео Галлилей для них пустой звук?
который утверждал на костре , что она таки вертииться!
все мы уже знаем, что таки вертиттся...
а Джордано Бруно?
ну что еще должны сотворить эти неучи, чтобы их плогнать от власти?
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Поддерживаю .
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