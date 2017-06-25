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 Подросток в Николаеве случайно застрелился из отцовского дробовика. ФОТО

В Николаеве парень выстрелил в себя из ружья. Пострадавший скончался в больнице.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, отец парня рассказал следователям, что 14-летний сын нашел дома сумку с охотничьим ружьем и патронами и в результате небрежного обращения случайно выстрелил в себя. Он получил ранение охотничьей дробью в живот и руку.

Во время осмотра домовладения правоохранители изъяли фрагменты пыжа и охотничьего патрона, гранату РГД-5, запал от гранаты, 10 патронов с резиновыми пулями, обрез ружья, магазин от пистолета неизвестной марки. Все это 42-летний домовладелец хранил незаконно, за что был задержан.

Раненому парню была проведена операция. Так и не приходя в сознание, он умер.

Начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

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Подросток в Николаеве случайно застрелился из отцовского дробовика 01Подросток в Николаеве случайно застрелился из отцовского дробовика 02

(Фото полиции Николаевской области)
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Ну если на стене висит ружьё,то рано или поздно оно выстрелит - классика !!!
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Это не охотничье ружье....это обрез.....запрещенный законом....
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Да, я сразу и подумал про обрез! Но вообще отец - идиот!!! Впрочем, он уже наказан - хуже некуда!
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Да, из охотничего случайно хрен себя убъёш, в ногу - да, запросто
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разница какая, то просто выражение такое
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Разница большая....за незарегистрированный охотничьй гладкоствол...админштраф....за обрез срок....
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"папа" вже отримав до кінця життя вистачить...але ЗАКОННН...бандюків відпускають не затримуючи а цього телепня..."по всей строгости..."
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Нужно больше короткостволов. Чтобы детям не надо было возиться с большим и тяжелым ружьем и вообще легче вытащить ствол из дома поиграть с пацанами.
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Официальное оружие лежит в сейфе. Дети не могут взять оружие из сейфа.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПодросток в Николаеве случайно застрелился из отцовского дробовика. ФОТО
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