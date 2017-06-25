 Подросток в Николаеве случайно застрелился из отцовского дробовика. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, отец парня рассказал следователям, что 14-летний сын нашел дома сумку с охотничьим ружьем и патронами и в результате небрежного обращения случайно выстрелил в себя. Он получил ранение охотничьей дробью в живот и руку.
Во время осмотра домовладения правоохранители изъяли фрагменты пыжа и охотничьего патрона, гранату РГД-5, запал от гранаты, 10 патронов с резиновыми пулями, обрез ружья, магазин от пистолета неизвестной марки. Все это 42-летний домовладелец хранил незаконно, за что был задержан.
Раненому парню была проведена операция. Так и не приходя в сознание, он умер.
Начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
(Фото полиции Николаевской области)
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