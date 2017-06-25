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Все про:Нацполиция (7863) Ривненщина (654) янтарь (586)

 В машине на Ривненщине нашли 8 кг янтаря. ФОТОрепортаж

В Ривненской области изъяты почти 8 килограммов янтаря.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в ​​поселке Рафаловка (Владимирецкий район) полицейские остановили автомобиль Volkswagen Passat. При осмотре легковушки, за рулем которой ехал 45-летний житель Ковеля, правоохранители изъяли почти 8 килограммов янтаря-сырца.

Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 198 Уголовного кодекса Украины (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем). Санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев либо ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат райсовета Житомирщины пытался дать взятку полицейскому за возможность добычи янтаря, - СБУ. ФОТОрепортаж

В машине на Ривненщине нашли 8 кг янтаря 01В машине на Ривненщине нашли 8 кг янтаря 02В машине на Ривненщине нашли 8 кг янтаря 03

(Фото полиции Ривненской области)
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Роземблюму не хотелось выкладывать бабло за эту партию товара и он его экспроприировал...
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Янтарь, легким движением руки, перемещается в рюкзачок Авакова.
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Аваков практически герой Украины. Он избавил страну рт коррумпированной милиции и создал с нуля честную и профессиональную полицию.
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Да . Практически он охрененный армянский реформатор .
Непонятно только , почему он реформирует здесь , а не у себя в Армении .
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А в багажнике хорошо смотрели? Там где-то должен быть Розенблат...
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В Николаеве на встрече с Надеждой Савченко произошла потасовка - ее забросали яйцами. ВИДЕО
http://novosti-n.org/news/read/123857.html

Оставляем там комменты
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8 кг. янтаря? Почему так мало? Скорее всего работяге зарплату выдали янтарем, а он ее не довез бедняга.
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хто вірить , що вони жили , живуть , і будуть жити , у нас - в Україні, на офіційну ЗАРПЛАТУ ))))

Правоохоронці спіймали митників на хабарі.
Керівництво митниці обурене цим "тиском на службу"
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Непонятно , где в Конституции записано , что ездить с янтарём в багажнике преступно .
А что не запрещенно , то - законно .
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что в нём хорошего что так ценится, красоты в этом камне не вижу, наверное какие-то свойства, вот например нефрит, красивый сам по себе мутно глубокого такого необычного зелёного цвета, есть и белый то есть как сливки, кремового цвета, тоже мутный, и не разобьёшь, его режут только алмазом вроде, посуда из нефрита это очень и очень, не бьёт и красивая и говорят полезная, воду в ней держать и тд. ещё какие-то лечебные свойства есть камня этого, у янтаря наверное тоже раз так добывают и столько стоит не знаю надо будет поинтересоваться
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черный ещё есть, редкий нефрит, как черный мрамор если полированный только намного прочнее
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Конячими #уями надо бьіло,думаю трещина у нее подходящая.
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300 тонн !!! украинского "левого"янтаря в месяц ! продают на биржах Польши.О каких кредитах Украине идет речь?
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а как же, чем древние люди выпиливали чаши и тд из нефрита ..
хотя и как пирамиды и многое другое сейчас не знают как делали толком
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ машине на Ривненщине нашли 8 кг янтаря. ФОТОрепортаж
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