 В машине на Ривненщине нашли 8 кг янтаря. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в поселке Рафаловка (Владимирецкий район) полицейские остановили автомобиль Volkswagen Passat. При осмотре легковушки, за рулем которой ехал 45-летний житель Ковеля, правоохранители изъяли почти 8 килограммов янтаря-сырца.
Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 198 Уголовного кодекса Украины (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем). Санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев либо ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.
(Фото полиции Ривненской области)
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Непонятно только , почему он реформирует здесь , а не у себя в Армении .
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http://novosti-n.org/news/read/123857.html
Оставляем там комменты
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Правоохоронці спіймали митників на хабарі.
Керівництво митниці обурене цим "тиском на службу"
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А что не запрещенно , то - законно .
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25 июня в Николаеве во время встречи народного депутата Надежды Савченко с местными жителям нардепа забросали яйцами
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хотя и как пирамиды и многое другое сейчас не знают как делали толком
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