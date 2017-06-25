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 Общество
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Все про:Одесса (5706) марафон (47)

 Полумарафон в Одессе: 2 тыс. человек пробежали по центральным улицам. ФОТОрепортаж

В Одессе состоялся забег Odesa Half Marathon. В нем приняли участие 2059 бегунов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", мероприятие проходило в центре города. Специально для марафона перекрыли проезд по центральным улицам.

Спортсмены преодолели дистанции в 21,0975, 10, 5 и 2 км.

Вдоль всей дистанции стояли медики, которые следили за состоянием бегунов, и волонтеры, которые подавали участникам воду. Врачи также встречали спортсменов на финише. Волонтеры угощали всех, кто преодолел дистанцию, водой, яблоками и шоколадом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": VII Киевский международный полумарафон с высоты птичьего полета. ВИДЕО

Полумарафон в Одессе: 2 тыс. человек пробежали по центральным улицам 01Полумарафон в Одессе: 2 тыс. человек пробежали по центральным улицам 02Полумарафон в Одессе: 2 тыс. человек пробежали по центральным улицам 03Полумарафон в Одессе: 2 тыс. человек пробежали по центральным улицам 04Полумарафон в Одессе: 2 тыс. человек пробежали по центральным улицам 05Полумарафон в Одессе: 2 тыс. человек пробежали по центральным улицам 06Полумарафон в Одессе: 2 тыс. человек пробежали по центральным улицам 07Полумарафон в Одессе: 2 тыс. человек пробежали по центральным улицам 08

(Фото "Сегодня")
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Он Украинец и со своей страны в отличие от некоторых несознательных граждан,не побежит.
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Выдайте им по медальке ГТО. В Одессе это конечно главные новости.
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Вибачаюсь, а в якій країні проводилось це змагання? Дивлюсь фото і не розумію. Це точно Україна???
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да, время 27.41 на часах по нашему написано
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а в Лондоне Мужчина в костюме гориллы бежит лондонский марафон уже четвертый день. Таким необычным способом британец собирает пожертвования в фонд защиты горилл
и никто не смиётся над этим, и пальцами не показывают и дети тоже не шугаются, патому что цивилизованная страна! ну бегает придурок и ладно а у нас бы что?!
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а между прочим он хорошо проработал все группы мышц, и для позвоночника очень полезно такие тренировки передвижение на четырёх, серьёзно
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Одесситы - молодцы! Погасили "Русскую православную весну" в мае 2014 года
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Цензор.НЕТФотоОбществоПолумарафон в Одессе: 2 тыс. человек пробежали по центральным улицам. ФОТОрепортаж
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