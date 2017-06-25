 Полумарафон в Одессе: 2 тыс. человек пробежали по центральным улицам. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", мероприятие проходило в центре города. Специально для марафона перекрыли проезд по центральным улицам.
Спортсмены преодолели дистанции в 21,0975, 10, 5 и 2 км.
Вдоль всей дистанции стояли медики, которые следили за состоянием бегунов, и волонтеры, которые подавали участникам воду. Врачи также встречали спортсменов на финише. Волонтеры угощали всех, кто преодолел дистанцию, водой, яблоками и шоколадом.
(Фото "Сегодня")
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25.06.17 16:33Ветерана АТО Максима Бачинского убили в поезде на Днепропетровщине.
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и никто не смиётся над этим, и пальцами не показывают и дети тоже не шугаются, патому что цивилизованная страна! ну бегает придурок и ладно а у нас бы что?!
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