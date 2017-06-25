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 Общество
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Все про:боеприпасы (1191) граната (621) Нацполиция (7861) Донецкая область (4384)

 Житель Донецкой области закопал 5 гранат на огороде, а одну носил в кармане. ФОТО

У мужчины в Донецкой области изъяты 6 гранат и патроны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в прифронтовом селе Северное, у магазина, правоохранители остановили мужчину для проверки документов. В кармане спортивных брюк у него была найдена граната Ф-1. Кроме того, по месту жительства правонарушитель спрятал цинк патронов калибра 5,45 мм и 5 гранат с запалами: три РГД-5 и две Ф-1 были закопаны в огороде.

По словам 38-летнего мужчины, запрещенные предметы он нашел еще в 2014 году на блокпосту боевиков возле населенного пункта.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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Житель Донецкой области закопал 5 гранат на огороде, а одну носил в кармане 01

(Фото полиции Донецкой области)
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первая же ассоциация и у меня. по одним сказкам учились
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может он думал что они вырастут и дадут урожай?
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В Николаеве забросали яйцами нардепа Надежду Савченко
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Запас карман не тянет ,надо было все закопать И каких же это надо было дать ему люлей,чтобы он вспомнил про схрон ...
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сам наверное на том блок посту и стоял. там и ,,нашел,,.
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Надо было в жопу засунуть и в ставок, рыбы много бы наловили, а на следующий год раки покрупнее будут.
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да какой там от 3-х до 7-ми???там на передке этого добра просто в изобилии.реакция у людей с травмированной психикой не однозначная.вот и прячут на черный день боеприпасы.сам когда то подобрал шлем с очками(тактика).гранатомет брать не стал.сепары когда дрыскали бросали все и быстро.шлем отдал на блоке парням .за гранатомет сказал.но там этого добра горы.
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Цензор.НЕТФотоОбществоЖитель Донецкой области закопал 5 гранат на огороде, а одну носил в кармане. ФОТО
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