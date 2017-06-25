 Житель Донецкой области закопал 5 гранат на огороде, а одну носил в кармане. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в прифронтовом селе Северное, у магазина, правоохранители остановили мужчину для проверки документов. В кармане спортивных брюк у него была найдена граната Ф-1. Кроме того, по месту жительства правонарушитель спрятал цинк патронов калибра 5,45 мм и 5 гранат с запалами: три РГД-5 и две Ф-1 были закопаны в огороде.
По словам 38-летнего мужчины, запрещенные предметы он нашел еще в 2014 году на блокпосту боевиков возле населенного пункта.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
(Фото полиции Донецкой области)
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