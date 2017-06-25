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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:вече (93) Львов (3554) мусор (427) Садовый (310) Березюк (146)

 Около 5 тыс. жителей Львова собрались на вече для обсуждения "мусорной" проблемы. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Во Львове почти пять тысяч человек собрались на общественное вече для обсуждения решения проблемы с накопившимся в городе мусором

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Львовского городского совета.

"Сегодня на пл. Рынок во Львове состоялось общественное вече, участие в котором приняли почти 5 тыс. человек. Львовяне пришли на вече, чтобы поддержать позицию местного самоуправления по мусорной блокаде Львова и заявить четкую позицию, что если выстоит Львов - выстоит вся Украина. Таким образом, львовяне продемонстрировали свою четкую позицию относительно искусственно организованной против города мусорной блокады", - отмечается в сообщении горсовета.

Во время своего выступления на площади мэр города Андрей Садовый заявил: "Эта мусорная блокада, в которой нас держат уже год времени, начала давать трещину. Следующий шаг - это обращение всех патриархов: христиан, иудеев, протестантов. Все обратились к президенту, к премьеру, чтобы снять эту блокаду".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Березюк и Пастух прекратили голодовку: "Мы будем больше нужны Львову, который завтра собирается на вече"



Смотрите на "Цензор.НЕТ: Садовый согласился передать полномочия по вывозу мусора из города Львовской ОГА: "Это ультиматум общине Львова". ВИДЕО


Около 5 тыс. жителей Львова собрались на вече для обсуждения мусорной проблемы 01Около 5 тыс. жителей Львова собрались на вече для обсуждения мусорной проблемы 02Около 5 тыс. жителей Львова собрались на вече для обсуждения мусорной проблемы 03Около 5 тыс. жителей Львова собрались на вече для обсуждения мусорной проблемы 04

19 июня на Согласительном совете Рады глава фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил о голодовке, "протестуя против издевательства над людьми, протестуя против издевательства над городом, который является символом свободы, поддерживая львовян, которые всегда терпеливы и толерантны к власти, потому что верят в государство и хотят его видеть, а это государство, в лице центральной власти, над ними цинично издевается, и требуя прекращения этого издевательства и прекращения лжи в государстве". 20 июня к нему присоединились вице-спикер ВР Оксана Сыроид и Тарас Пастух ("Самопомич"). Отметим, глава парламентской фракции ничего не сказал о мусорной проблеме во Львове. Вместе с тем, эта проблема является одной из самых главных в городе на данный момент. Местные власти даже просили Кабмин объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за невывезенного мусора. В ответ, премьер Гройсман обратился к мэру Львова Садовому: "Давай я извинюсь перед львовянами за то, что ты за 11 лет не решил эту проблему". На что мэр Львова ответил: "Ждал от премьера более адекватного ответа, чем элементарное хамство". В ответ Гройсман заявил: "У Львова достаточно средств на "золотой" полигон. Надо только начать что-то делать".

Премьер Гройсман, в свою очередь, прокомментировал заявление Олега Березюка: "Если львовский городской голова неспособен решить проблему мусора, то львовяне не должны от этого страдать". В ответ мэр Львова Садовый отметил: "Правоохранители угрожают уголовными делами тем, кто готов принимать мусор из Львова".
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Украинци,спиввичинци забэрэрмо свалки смиття у садового до сэбэ до дому,бо,якась параша голу дивку обьявэ
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Когда уже адепты секты шоколадного глаза и зубожiння життя по-новому поймут что мэр не распоряжается территориями вне города? Почему не один из них не даст свой рецепт проблемы, а только в 1001 раз рассказывает про 11 лет у власти и как работать надо?
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А потому что в методичках такого не написано И вообще с тех пор как Стець спрыгнул на дурку с шеколадной лодки И порохоботы стали какие то тупые и отмороженые наглухо И их кураторы видимо не только обкуреные НО И ОБДВИГАНЫЕ А МОЖЕТ И ОБНЮХАНЫЕ
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С человеком поступают так, как он сам позволяет !Около 5 тыс. жителей Львова собрались на вече для обсуждения "мусорной" проблемы - Цензор.НЕТ 9112
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садовый желает очень прибыльный бизнес утилизации - сделать семейным бизнесом... и для этого завалит львов мусором по окна...и главное ...кричать "Слава Украине!" на мусорном Вече в кругу соратников мера - верх цинизма и карикатура на власть во Львове....садовый - артист и манипулятор по жизни...
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Україна-це ми,а бариги молдсілгоспбуду-це не українці,а злодії,які захопили владу з допомогою свого поплічника х"ла.Змінимо їхню мафіозну систему-врятуємо країну!
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Який жах - Львів виявився повним "агентів Хуйла" чи як ? .....))
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С 1 июля доллар пойдет до 30 грн а продукты уже на 15-20% дорожают...мясо свинины по 110 грн...
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800-тысячный Львов. Сколько избирателей? Тысяч 400? А пришли на вече 5000? 0,8%? Вот это и есть супер рейтинг Садового! Да-а-а-а. Леня-космос своими песнями на Майдане бабушек больше собирал. Респект Львов! Вы очень быстро разобрались кто тут сынпутина.
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Цитата з Львівського форуму, найстарішого, який існує *надцять років:
"як почали створюватись Донбурас і Лугандонія - Ахметов хотів вибити більше повноважень для себе та мати мінімальну залежність від Києва."
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОколо 5 тыс. жителей Львова собрались на вече для обсуждения "мусорной" проблемы. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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