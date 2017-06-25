 Около 5 тыс. жителей Львова собрались на вече для обсуждения "мусорной" проблемы. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Львовского городского совета.
"Сегодня на пл. Рынок во Львове состоялось общественное вече, участие в котором приняли почти 5 тыс. человек. Львовяне пришли на вече, чтобы поддержать позицию местного самоуправления по мусорной блокаде Львова и заявить четкую позицию, что если выстоит Львов - выстоит вся Украина. Таким образом, львовяне продемонстрировали свою четкую позицию относительно искусственно организованной против города мусорной блокады", - отмечается в сообщении горсовета.
Во время своего выступления на площади мэр города Андрей Садовый заявил: "Эта мусорная блокада, в которой нас держат уже год времени, начала давать трещину. Следующий шаг - это обращение всех патриархов: христиан, иудеев, протестантов. Все обратились к президенту, к премьеру, чтобы снять эту блокаду".
19 июня на Согласительном совете Рады глава фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил о голодовке, "протестуя против издевательства над людьми, протестуя против издевательства над городом, который является символом свободы, поддерживая львовян, которые всегда терпеливы и толерантны к власти, потому что верят в государство и хотят его видеть, а это государство, в лице центральной власти, над ними цинично издевается, и требуя прекращения этого издевательства и прекращения лжи в государстве". 20 июня к нему присоединились вице-спикер ВР Оксана Сыроид и Тарас Пастух ("Самопомич"). Отметим, глава парламентской фракции ничего не сказал о мусорной проблеме во Львове. Вместе с тем, эта проблема является одной из самых главных в городе на данный момент. Местные власти даже просили Кабмин объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за невывезенного мусора. В ответ, премьер Гройсман обратился к мэру Львова Садовому: "Давай я извинюсь перед львовянами за то, что ты за 11 лет не решил эту проблему". На что мэр Львова ответил: "Ждал от премьера более адекватного ответа, чем элементарное хамство". В ответ Гройсман заявил: "У Львова достаточно средств на "золотой" полигон. Надо только начать что-то делать".
Премьер Гройсман, в свою очередь, прокомментировал заявление Олега Березюка: "Если львовский городской голова неспособен решить проблему мусора, то львовяне не должны от этого страдать". В ответ мэр Львова Садовый отметил: "Правоохранители угрожают уголовными делами тем, кто готов принимать мусор из Львова".
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зубожiнняжиття по-новому поймут что мэр не распоряжается территориями вне города? Почему не один из них не даст свой рецепт проблемы, а только в 1001 раз рассказывает про 11 лет у власти и как работать надо?
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"як почали створюватись Донбурас і Лугандонія - Ахметов хотів вибити більше повноважень для себе та мати мінімальну залежність від Києва."
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