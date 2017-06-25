 Агент ФСБ Гравер, приехавший вербовать офицеров СБУ, задержан в Одессе, - журналист. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.
"Агент Зима. Он же агент Гравер. Он же гражданин России и гражданин Молдовы Игорь Ткаченко. Бывший начальник связи батальона "Днестр" так называемой ПМР, бывший военнослужащий подразделений ГРУ ГШ РФ. И... действующий агент ФСБ и Министерства госбезопасности Приднестровья. Приехал в Одессу вербовать офицеров СБУ. Или, как он сам говорит, "оценить, насколько они представляют интерес для нашей спецслужбы".
Видимо, недооценил. Играть с украинскими контрразведчиками в шпионские игры опасно. После задержания мы встретились с ним, и он откровенно рассказал, что полученные данные передавал через и.о. Генконсула РФ в Одессе Евгения Шульцева. Кстати, сам агент-неудачник на мой вопрос об отношении к нему со стороны украинской спецслужбы говорит: "Я могу сказать "Слава Украине, СБУ слава!" Кормят хорошо, читать, писать, смотреть телевизор НЕ запрещают. Ведут себя корректно. А ведь я, когда попал к ним, думал, что это как гестапо. что меня на ближайшей "гилляке" повесят. Вот вам смешно, а у нас именно так об Украине рассказывают".
На фотографии, судя по выражению лица Гравера, зафиксирован тот самый момент внутренних опасений Игоря Вадимовича относительно "гилляки"", - написал Цаплиенкою
По его словам, при дальнейшем общении Ткаченко даже улыбался и шутил шпион. "А вот российским дипломатам в Одессе, кажется, будет не до шуток", - добавил журналист.
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