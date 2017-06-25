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 Масштабное ДТП на Луганщине: автобус с пассажирами съехал с трассы и перевернулся, пострадали 12 человек. ФОТО

Правоохранители устанавливают причины ДТП.

Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси марки Mersedes-Benz "Спринтер" случилось на трассе Беловодск - Станица Луганская в Луганской области в районе поселка Нижняя Ольховая, как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел утром 25 июня. Водитель маршрутного такси съехал с трассы и перевернулся, в результате чего пострадали 12 человек, из которых двое детей - 14 и 2,9 лет.

На место происшествия сразу прибыли спасатели 24 Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Луганской области, которые помогли освободиться пассажирам из маршрутного такси и передали их медицинским работникам.

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Масштабное ДТП на Луганщине: автобус с пассажирами съехал с трассы и перевернулся, пострадали 12 человек 01

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Это все наказания за хуйло введи и рехверендум.
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гражданская война она такая
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Посмотрела видео прощания с Олейником, еще слезы не высохли , не могу простить ватоголовым нашего горя,прости Господи...
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ох и трасса, не то, что с дороги съедешь, с глузду зъидыш.
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это кара за развязывание гражданской войны, да цензорные патриоты?
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Позвони по телефону: +79260249453 проф. Кащенко. Там тебе всьо расскажут.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМасштабное ДТП на Луганщине: автобус с пассажирами съехал с трассы и перевернулся, пострадали 12 человек. ФОТО
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