Редактор Цензор.НЕТ 25.06.17 14:3325.06.17 14:37 В Киеве прощаются с ветераном АТО Сергеем Олейником, убитым возле Золотых ворот. ФОТОрепортаж+ВИДЕО В Украинском доме в Киеве прощаются с ветераном АТО Сергеем Олейником, который был убит возле станции метро "Золотые ворота".Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ. Проводить в последний путь Сергея Олейника пришли родные, военные побратимы, неравнодушные люди. Похоронят погибшего ветерана АТО сегодня на Берковецком кладбище в Киеве. Смотрите на "Цензор.НЕТ: Убийца ветерана АТО Олейника арестован судом без права внесения залога. ВИДЕО Сын и супруга погибшего Сергея Олейника. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун с мужем. перейти на форум x Мне нравится