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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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 В Киеве прощаются с ветераном АТО Сергеем Олейником, убитым возле Золотых ворот. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Украинском доме в Киеве прощаются с ветераном АТО Сергеем Олейником, который был убит возле станции метро "Золотые ворота".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Проводить в последний путь Сергея Олейника пришли родные, военные побратимы, неравнодушные люди.

Похоронят погибшего ветерана АТО сегодня на Берковецком кладбище в Киеве.





Смотрите на "Цензор.НЕТ: Убийца ветерана АТО Олейника арестован судом без права внесения залога. ВИДЕО

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Сын и супруга погибшего Сергея Олейника.

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун с мужем.

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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ Киеве прощаются с ветераном АТО Сергеем Олейником, убитым возле Золотых ворот. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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