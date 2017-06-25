 Контрабандисты пытались подкупить пограничников 10 тыс. евро. ФОТО

Как передает

, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины.

В нем отмечается, что вчера вечером к пограничному наряду от отдела "Селятин" Черновицкого отряда, состоящему из военнослужащих срочной службы, подошли двое неизвестных, которые предлагали пограничникам за денежное вознаграждение оказать содействие в перемещении через границу сигарет.

Военнослужащие отказали, а о произошедшем уведомили руководство подразделения, а также представительство внутренней безопасности и Нацполиции.

Однако через несколько минут к границе со стороны Румынии подъехал внедорожник, из которого вышел мужчина и перебросил на украинскую сторону полиэтиленовый пакет и скрылся с места.

Сообщается, что группа реагирования от пограничного подразделения, которая прибыла с представителями фискальной службы для проверки и фиксации данной информации, осмотрев сверток, обнаружила в нем 10050 евро.

О намерениях нарушителей переправить на данном направлении табачные изделия украинские пограничники также сообщили своим румынским коллегам.

"В настоящее время денежные средства изъяты и будут переданы представителям фискальной службы, которые также смогут проверить их на предмет подделки", - говорится в сообщении.

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