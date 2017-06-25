 Военные инженеры установили понтонную переправу через Северский Донец на Луганщине. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook со ссылкой на пресс-группу ОТУ "Луганск".
Конструкцию установили в ответ на многочисленные обращения местной власти по решению проблемного вопроса транспортного сообщения в районе, поскольку местные жители были вынуждены искать объездные пути, чтобы миновать часть асфальтированного путепровода Бахмутской трассы, которая сейчас контролируется пророссийскими незаконными вооруженными формированиями. В основном для решения своих ежедневных проблем местные пользовались полевыми дорогами со всеми их неудобствами и опасностями.
Как отметил начальник группы оперативного обеспечения ТУ "Луганск" личный состав Вооруженных Сил Украины всегда готов прийти на помощь гражданам. "Такой принцип будем исповедовать и в дальнейшем", - подчеркнул старший офицер.
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