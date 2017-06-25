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 Политика Украины
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Все про:армия (7898) Луганщина (4001) мост (394) Северский Донец (12)

 Военные инженеры установили понтонную переправу через Северский Донец на Луганщине. ФОТОрепортаж

В Луганской области на одном из участков реки Северский Донец вблизи села Крымское военные инженеры установили для местных жителей временную понтонную переправу повышенной грузоподъемности длинной 70 метров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook со ссылкой на пресс-группу ОТУ "Луганск".

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Конструкцию установили в ответ на многочисленные обращения местной власти по решению проблемного вопроса транспортного сообщения в районе, поскольку местные жители были вынуждены искать объездные пути, чтобы миновать часть асфальтированного путепровода Бахмутской трассы, которая сейчас контролируется пророссийскими незаконными вооруженными формированиями. В основном для решения своих ежедневных проблем местные пользовались полевыми дорогами со всеми их неудобствами и опасностями.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: 3 восстановленных моста в Донецкой области будут сданы в эксплуатацию в декабре, - Жебривский. ФОТОрепортаж

Как отметил начальник группы оперативного обеспечения ТУ "Луганск" личный состав Вооруженных Сил Украины всегда готов прийти на помощь гражданам. "Такой принцип будем исповедовать и в дальнейшем", - подчеркнул старший офицер.

Военные инженеры установили понтонную переправу через Северский Донец на Луганщине 01

Военные инженеры установили понтонную переправу через Северский Донец на Луганщине 02

Военные инженеры установили понтонную переправу через Северский Донец на Луганщине 03

Военные инженеры установили понтонную переправу через Северский Донец на Луганщине 04

Военные инженеры установили понтонную переправу через Северский Донец на Луганщине 05

Военные инженеры установили понтонную переправу через Северский Донец на Луганщине 06

Военные инженеры установили понтонную переправу через Северский Донец на Луганщине 07

Военные инженеры установили понтонную переправу через Северский Донец на Луганщине 08

Военные инженеры установили понтонную переправу через Северский Донец на Луганщине 09

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а на фуя? лучше бы в харькове через речку 3 метра шириной и непреодолимой полвека..
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Накуя??? Чтобы ети козлы сепарские к нам по пенсии ходили? Будь моя воля я бы и оставшиеся мосты повзрывал, чтобы гниды ждали зимы пока лед замерзнет. Лучше дороги в Киеве отремонтируйте. АТО стыдно перед иностранцами.
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аха.. скоро китайцы мосты будут 3D принтером печатать а тут понтонный мост, хотя для нашего народа и то за счастье...а только по этому мосту на танках тока ездить после первого же дождя..
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВоенные инженеры установили понтонную переправу через Северский Донец на Луганщине. ФОТОрепортаж
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