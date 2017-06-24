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 Политика Украины
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Все про:Луганщина (4001) наблюдатель (634) ОБСЕ (2647) Хуг Александр (286)

 Спецмиссия ОБСЕ открыла передовую патрульную базу в Попасной. ФОТО

В субботу, 24 июня 2017 года, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) открыла новую передовую патрульную базу (ППБ) для размещения группы наблюдателей в Попасной Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ в Facebook.

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Новая ППБ позволит расширить присутствие миссии в одном из районов, где происходит большинство случаев огневой активности в Луганской области, а также оперативно реагировать на сообщения об инцидентах. На новой базе будут круглосуточно находиться восемь наблюдателей ОБСЕ. Ротация будет осуществляться каждые пять дней.

"Мы открываем передовые патрульные базы по обе стороны линии соприкосновения, чтобы обеспечить осуществление нашего мониторинга на основе принципа паритетности. Новая ППБ позволит нам эффективнее выполнять предусмотренные нашим мандатом задачи, в частности докладывать о ситуации с безопасностью. Кроме того, это позволит нам способствовать налаживанию диалога с местными жителями и узнать больше о том, что их тревожит", - заявил первый заместитель председателя миссии Александр Хуг.

Спецмиссия ОБСЕ открыла передовую патрульную базу в Попасной 01

Спецмиссия ОБСЕ открыла передовую патрульную базу в Попасной 02



"ОБСЕ хотела бы открыть больше передовых патрульных баз с обеих сторон линии соприкосновения, но для этого нужны гарантии безопасности от сторон", - отметил Хуг.

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"Шесть ППБ миссии уже работают в подконтрольных правительству районах, в частности в Волновахе, Покровском (бывшем Красноармейске) и Светлодарске Донецкой области, а также в Новоайдаре, Станице Луганской и Счастье Луганской области (две последние были временно перемещены). Кроме того, три ППБ миссии действуют в неподконтрольных правительству районах, а именно в Кадиевке (бывшем Стаханове) Луганской области, а также Горловке и Дебальцево Донецкой области", - сообщили в Спецмиссии ОБСЕ.
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це точно. та і ген.штаб разом з вітьою гробом не погано з цим справляється...
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там закладывается фундамент военной базы членов НАТО. ну это предположительно конечно. я как путин, тот умозрительно строит базы членов с яйцами НАТО и я. наверное должен еще кто то третий так думать и это свершится.
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хотілось, щоб так було)), але там в обсце) стільки кацяпів!
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на них внимания не обращать, всем выдать лопаты пусть копают, им не привыкать.
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"УТОС ОБСЕ" на деньги России - вот как это называется.
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не буду спорить. но вынужден пояснить некое данное. не надо так завышать планку для этой миссии. она не призвана для того что бы остановить войну.она просто наблюдает и все фиксирует. их всего 650 человек. нам необходим воинский контингент НАТО. на худой конец голубые каски, и в большом количестве. вообще ты представляешь масштаб войны и масштаб этой миссии? это южный фронт второй мировой. просто сейчас относительное затишье. во вторую мировую и Одесса попала в передрягу и Севастополь. и огромная заслуга членов этой миссии которые от западных стран в том, что они донесли своим правительствам о том, что Украина говорит правду и россия агрессор. да три года это долго. но и война не шуточная.
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Во все времена и все года в "миссиях" работали только"профи" разведчики. Просто с "одной стороны" все и все видят как оно есть на самом деле, а с "другой стороны" - тулят туфту и "распятых мальчиков", "износилованых бабушек" и прочую хрень.
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ну и я о том. кацапы брешат понятно. но западные люди имеют свою точку зрения и на туфту не ведутся. закон об оккупированных территориях есть результат работы этой миссии и нашего правительства.
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Ну, на счет "нашего правительства" тут можно поспорить Это уже - другая история.
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Это не база а коттеджи для отдыха,а машины для подвоза бухла.
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Здесь отсутствует один не маловажный ответ - руцький просто иди в жопу. За ним будет большинство
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Класс стих. До боли... Украинцы вообще миролюбивая нация и с ее территории никогда не шла агрессия. всегда агрессия проходила по ней выжигая на этой священной земле все живое и не у кого не получилось этого сделать, самобытная и богатая духом нация непобедима.
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Так не буде!
Як що Бог дасть, то Україна буде "другою Швецією". І нехай там вони самі воюють з "Россійскою ордою" і поділють "сферы влияния". А на рахунок - "поділити Россію",.... ми допоможимо.
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в принципе, Я рад! Мля, а какую они ленточку перерезали во время "открытия" - "красно-алую" или "жовто-блакитну"?
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Шесть ППБ миссии уже работают ..... а также в Новоайдаре.
И что они в Новоайдаре делают? Оттуда до сепаров 30-40 км. Может из Киева будут мониторить?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСпецмиссия ОБСЕ открыла передовую патрульную базу в Попасной. ФОТО
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