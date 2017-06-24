 Спецмиссия ОБСЕ открыла передовую патрульную базу в Попасной. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ в Facebook.
Новая ППБ позволит расширить присутствие миссии в одном из районов, где происходит большинство случаев огневой активности в Луганской области, а также оперативно реагировать на сообщения об инцидентах. На новой базе будут круглосуточно находиться восемь наблюдателей ОБСЕ. Ротация будет осуществляться каждые пять дней.
"Мы открываем передовые патрульные базы по обе стороны линии соприкосновения, чтобы обеспечить осуществление нашего мониторинга на основе принципа паритетности. Новая ППБ позволит нам эффективнее выполнять предусмотренные нашим мандатом задачи, в частности докладывать о ситуации с безопасностью. Кроме того, это позволит нам способствовать налаживанию диалога с местными жителями и узнать больше о том, что их тревожит", - заявил первый заместитель председателя миссии Александр Хуг.
"ОБСЕ хотела бы открыть больше передовых патрульных баз с обеих сторон линии соприкосновения, но для этого нужны гарантии безопасности от сторон", - отметил Хуг.
"Шесть ППБ миссии уже работают в подконтрольных правительству районах, в частности в Волновахе, Покровском (бывшем Красноармейске) и Светлодарске Донецкой области, а также в Новоайдаре, Станице Луганской и Счастье Луганской области (две последние были временно перемещены). Кроме того, три ППБ миссии действуют в неподконтрольных правительству районах, а именно в Кадиевке (бывшем Стаханове) Луганской области, а также Горловке и Дебальцево Донецкой области", - сообщили в Спецмиссии ОБСЕ.
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Як що Бог дасть, то Україна буде "другою Швецією". І нехай там вони самі воюють з "Россійскою ордою" і поділють "сферы влияния". А на рахунок - "поділити Россію",.... ми допоможимо.
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И что они в Новоайдаре делают? Оттуда до сепаров 30-40 км. Может из Киева будут мониторить?
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