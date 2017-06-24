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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (5160) сотрудничество (624) Вышеградская четверка (77)

 Украина и Вышеградская четверка обсудили новый формат углубленного сотрудничества, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Украинская делегация и представители стран "Вышеградской четверки" (Польши, Словакии, Чехии и Венгрии) обсудили новый формат углубленного сотрудничества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

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Украинская делегация во главе с начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Виктором Муженком приняла участие в заседании начальников генеральных штабов стран Вышеградской четверки и стран Балтии. Встреча в таком формате состоялась впервые.

"В ходе заседания участники уделили основное внимание перспективам усиления практического военного сотрудничества Украины, Польши, Словакии, Чехии, Венгрии, Литвы, Латвии и Эстонии", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в своем выступлении Муженко предложил конкретные пути активизации военного сотрудничества в формате "Вышеградская четверка + страны Балтии + Украина".

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Кроме участия в совместном заседании, начальник Генштаба провел ряд двусторонних встреч, в ходе которых обсудил с коллегами возможности обмена опытом, материально-технической помощи, обучения и совместной подготовки войск и другое.

Украина и Вышеградская четверка обсудили новый формат углубленного сотрудничества, - Минобороны 01

Украина и Вышеградская четверка обсудили новый формат углубленного сотрудничества, - Минобороны 02

Украина и Вышеградская четверка обсудили новый формат углубленного сотрудничества, - Минобороны 03

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Украина и Вышеградская четверка обсудили новый формат углубленного сотрудничества, - вот бы они участвовали в минском процессе. Толку было бы больше, чем от Германии.
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так рашка поэтому и согласилась на "минский процесс", потому что там была нейтральная германия и дружественная франция.
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Германия с Северными потоками нейтральная?..
ну-ну...
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нейтральная к рашкиным шалостям беспределам
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Генштаб Польши заявил, что не допустит проникновения самолетов РФ в свое небо
June 23rd, 22:51
Украина и Вышеградская четверка обсудили новый формат углубленного сотрудничества, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3000

Украина и Вышеградская четверка обсудили новый формат углубленного сотрудничества, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4530Польша не допустит проникновения в свое воздушное пространство российских самолетов. Об этом сказал начальник генштаба Польши генерал Лешек Суравский, сообщает tvn24.

"Я не представляю себе ситуацию, что мы позволим россиянам проникать в наше воздушное пространство, когда им заблагорассудится. В связи с этим, пока нам будут позволять силы и средства, мы однозначно не позволим, чтобы преимущество в этом аспекте было на стороне России", - отметил Суравский.


По его словам, нет ничего странного в том, что страны НАТО будут следить за российско-белорусскими учениями "Запад-2017", которые будут проходить в сентябре вблизи границ стран Альянса.

В среду оперативное командование Вооруженных сил Польши подтвердило, что пара польских истребителей F-16 в рамках миссии контроля воздушного пространства стран Балтии (Baltic Air Policing) после получения сигнала тревоги перехватила три воздушных цели России. Речь идет о пассажирском Ту-154, а также двух истребителях Су-27, вооруженных ракетами класса "воздух-воздух". По информации польской стороны, перехват состоялся согласно процедурам НАТО ввиду того, что самолеты не идентифицировали себя и не реагировали на контроль воздушного движения. Впоследствии оказалось, что на борту Ту-154 находился министр обороны РФ Сергей Шойгу, который направлялся в Калининградскую область.
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осталось только увидеть: каким образом это будет рализовано. Если будут сбивать нах, то это один разговор, а если поднимать на перехват, сопровождать.... провожать... то тут ничего нового поляки не придумали
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Люди гибнут под шоколадное перемирие, а они все трепятся. причем без толку....
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гибнут не только люди, но и регулярно и в гораздо большем количестве гибнут орки, а наши заняли почти все серые зоны, во время этого самого шоколадного перемирия. Не стони Андруша, парни вон в окопах сидят и не ноют, а ты с дивана уже зае...л всех.
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Венгрия в этой команде самый неискренний участник
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