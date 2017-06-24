 ОБСЕ зафиксировала большую течь в Южно-Донбасском водопроводе. ФОТО

"Беспилотник СММ ОБСЕ выявил большую течь в Южно-Донбасском водопроводе", - сказано в сообщении.
Заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что коммунальное предприятие готово провести ремонт водопровода, а СММ ОБСЕ готово способствовать и мониторить ситуацию.
1/2 БПЛА СММ #ОБСЕ обнаружил большую утечку @Южно-Донбас. водопроводе. Ремонт жизн. важен для 1,5 млн людей по обе стороны линии сопр. pic.twitter.com/lTCp9uNO0c- OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 24 червня 2017 р.
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Но при этом это все будет так же лугандон.
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