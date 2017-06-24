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 Политика Украины
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Все про:Тарифы на воду (714) ОБСЕ (2645) Донецкая область (4380) водоснабжение (346)

 ОБСЕ зафиксировала большую течь в Южно-Донбасском водопроводе. ФОТО

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировала большую течь в Южно-Донбасском водопроводе (Донецкая область).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает миссия в своем микроблоге Twitter.

"Беспилотник СММ ОБСЕ выявил большую течь в Южно-Донбасском водопроводе", - сказано в сообщении.

Заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что коммунальное предприятие готово провести ремонт водопровода, а СММ ОБСЕ готово способствовать и мониторить ситуацию.

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Озабоченность уже выразили? И шо, всё ещё течёт?
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Потрібно провести повну евакуацію з зони бойових дій. Всі ремонти під обстрілами це маразм!
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некогда...рахують скільки літрів витікає.Це життєво необхідно для півтора ляма дамбасійців.
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ОБСЕ готово способствовать и мониторить ситуацию - Хорошее заявление, ОБСЕ будут с беспилотников мониторить, а наши пацаны под обстрелами должны будут чинить, класс.
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Не очень. Но, для полной независимости нужно обводной строить.
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мариуполь курахово волноваха селидово ......ну и докучаевск
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нетак задан вопрос .........за чей счет водоем пополняется
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ну и пох- самое главное нет фашиздов и можна гаварить парузке!
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путин пАмаги, путин введи, теперь отсасывайте у путина, что бы с жажды не подохнуть.
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А к кому обратилось это ОБСЕ? Ну зафиксировали, а дальше что?
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А дальше много людей разедуться на росию и в Украину. А в лугандоне остануться только пенсы, обслуживающий персонал и мамаши мужья которых зарабатывают деньги ну и силовой апарат.
Но при этом это все будет так же лугандон.
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на засядько уже замарали трудовые и разбрелись до 1 сентября
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Значит снова поднимут тариф, ахметовскому ДТЭК нужно компенсировать свои убытки.
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О! А я думаю накой мне стоимость водички собралась повышать " КП " Вода Донбасса"", а тут вон оно чё.....
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Треба скинути на Донбац,ледяну бомбу,як допомогу
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Це все, на АБиСиЄ здатне. Знаходити прориви водогонів і гівнопроводів.
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на фото ясиноватский блок пост только со стороны донецка а водичка на марик идет по водопроводу ну и ответвления на курахово и докучаевск
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Так відпревте туди Костю Грішина, нехай своїм "редутом" заткне
ОБСЕ зафиксировала большую течь в Южно-Донбасском водопроводе - Цензор.НЕТ 2384
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОБСЕ зафиксировала большую течь в Южно-Донбасском водопроводе. ФОТО
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