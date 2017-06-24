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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Госпогранслужба (2847) граница (3052) СНБО (3234) Турчинов (3247) Харьковщина (1240)

 "Здесь начинается граница цивилизованной Европы", - Турчинов на открытии обновленного погранпункта "Тополи". ФОТОрепортаж

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов принял участие в открытии обновленного отдела пограничной службы "Тополи" Харьковского пограничного отряда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СНБО

После ознакомления с работой пограничного отряда Турчинов отметил, что "здесь начинается граница цивилизованной Европы".

"Поэтому граница должна быть надежно защищена и технически оборудована. Для врага она должна стать непреодолимым европейским валом, через который они не смогут пройти", - заявил Секретарь СНБО.

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При этом Турчинов отметил, что все участки границы, которые контролирует отдел пограничной службы "Тополи", оборудованы современными техническими средствами, позволяющими вести круглосуточное наблюдение, "на доминирующей высоте оборудован боевой опорный пункт с серьезным оружием, который в случае военной агрессии позволит сдерживать врага до прихода Вооруженных Сил и Национальной гвардии".

Руководство пограничников доложило секретарю СНБО о подготовке к обеспечению пересечения украинской границы гражданами РФ только с международными биометрическими паспортами, а также о техническом обеспечении их идентификации (взятие отпечатков пальцев).

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"Надеюсь, что правительство финансово поддержит эту работу, потому что это безопасность страны", - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО Украины также отметил, что помещения отряда оснащены в соответствии с европейскими стандартами.

"Для нарушителей предусмотрено временное заключение - камера. Очень просим не сообщать российским СМИ о ней, потому что россияне, желающие отдохнуть в камере, которая не уступает по качеству многим российским отелям, попрут через границу", - пошутил он.

Здесь начинается граница цивилизованной Европы, - Турчинов на открытии обновленного погранпункта Тополи 01Здесь начинается граница цивилизованной Европы, - Турчинов на открытии обновленного погранпункта Тополи 02Здесь начинается граница цивилизованной Европы, - Турчинов на открытии обновленного погранпункта Тополи 03Здесь начинается граница цивилизованной Европы, - Турчинов на открытии обновленного погранпункта Тополи 04Здесь начинается граница цивилизованной Европы, - Турчинов на открытии обновленного погранпункта Тополи 05Здесь начинается граница цивилизованной Европы, - Турчинов на открытии обновленного погранпункта Тополи 06Здесь начинается граница цивилизованной Европы, - Турчинов на открытии обновленного погранпункта Тополи 07Здесь начинается граница цивилизованной Европы, - Турчинов на открытии обновленного погранпункта Тополи 08Здесь начинается граница цивилизованной Европы, - Турчинов на открытии обновленного погранпункта Тополи 09Здесь начинается граница цивилизованной Европы, - Турчинов на открытии обновленного погранпункта Тополи 10Здесь начинается граница цивилизованной Европы, - Турчинов на открытии обновленного погранпункта Тополи 11Здесь начинается граница цивилизованной Европы, - Турчинов на открытии обновленного погранпункта Тополи 12Здесь начинается граница цивилизованной Европы, - Турчинов на открытии обновленного погранпункта Тополи 13Здесь начинается граница цивилизованной Европы, - Турчинов на открытии обновленного погранпункта Тополи 14Здесь начинается граница цивилизованной Европы, - Турчинов на открытии обновленного погранпункта Тополи 15Здесь начинается граница цивилизованной Европы, - Турчинов на открытии обновленного погранпункта Тополи 16Здесь начинается граница цивилизованной Европы, - Турчинов на открытии обновленного погранпункта Тополи 17

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У меня такое ощущение, что Турчинова готовят как запасной вариант Порошковичу.
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Ощутив недомогание, методично двигайся вперёд!
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Турчинов хоть бы рассказал где Стена Яценюка на границе поделась? Ни стены ни бабок.
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Так к нему и обращайся!
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скорее для отвлечения части патриотически настроенного электората от неугодных олигархату кандидатов..
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И это вполне даже возможно, но то что готовят нет сомнений
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Турчинова готовить не нужно. Он уже готовый будущий президент. ВОНЕ самое время не тратить последний активный десяток лет ее жизни на мешание политического гуана а начать получать удовольствие.
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Молния! Израильская авиация разбомбила комплексы с300 в Сирии. Путин в ярости ... ССЫЛКА НА СТАТЬЮ
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По легенде, когда родился первый украинец, все заплакали. И, как показала история, плакали не зря.

https://we.org.ua/wp-content/uploads/2014/09/grani-istorii-5-6-461x352.jpg
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У тебя нолик усыхает. А крестик на могиле будет.
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Стена..?Как в старом анекдоте про Вовочку, которого мамка за сметаной послала, а он приносит бутылку водки, ставит на стол и заявляет, мол на сметану денех и не хватило..Примерно так и со стеной..
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Удаляют кого угодно , но не это тромидольного гаденыша.
Написала админу, надеюсь сейчас вынесут этот экскремент обратно в новоотсосию.
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Уровень цивилизованности государства напрямую зависит от отношения к самым слабым и незащищенным слоям населения. Это дети, это пенсионеры, это инвалиды - на которых государству просто пофиг


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кацапы теперь только по биометрическим паспортам будут ездить в Украину?) а с упоротых ещё дополнительно будут отпечатки снимать)
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Прийдёт время, ответит сектант, за развязанную войну. Забугор не поможет!
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Ну красота какая ,воруют и рассказывают про Европу лохам ушастым ...
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Александр Турчинов пастор секты пятидесятников читает проповедь.
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вася этого не знает- в методичке ему это не объяснили
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Во-первых нет секты пятидесятников. Во-вторых Турчинов баптист. Так,что Вася не пиши того, чего не знаешь.
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васья сам к секте руцкаго мира принадлежит.
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Вася, он как обьічно даунецкий. 25 захеров его красная цена.
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границей цивилизованной Европы она станет тогда, когда таможенные крысы взятки брать перестанут и когда реально стеной с мордором будет. Чтоб не могли заезжать не только террористы, но гастролеры посещающие оккупированный Крым в обход государственных кпп, когда в Украину перестанут пускать авто на банановых номерах приднестровской банановой республики и т.д. и т.п. Когда закончится пустая показуха в конце концов
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Показуха закончится, когда закончится власть офшорных бырыг.
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вообще нереально, может лет через пятьдесят. я не доживу
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Ампутацию России по самую московскую область.
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Итак как мы и предполагали 3 года назад.Арабохайскому(эр мэн?-ворованное слово) Кремлю(( с 1927г.сталиняно(двойник)-микояны)) НУЖЕН БЫЛ КРЫМ,ДЛЯ ЗАСЕЛЕНИЯ ЕГО АРАБЬЕМ ,а не Донбас,который был в роли ПУГАЛКИ и давления на Украину.После того как Иреванское ханство( 1860г.перепись 99% одэры-мусульмане)Ставрополь , Кубань,Сочи,Ростов.обл.(масса переселенных хаестов после русско-турецк.войны 1877г),Карабаха(54% одэры),Абхазии( незаметно стало 52% арабохаев) ПРИНЯЛИ массу арабов(эр мэн?) из Иордании,Египта,Ирака,Ливии,Туниса где их уже нету. НА ОЧЕРЕДИ БЫЛ КРЫМ.Поэтому и хотят Донбасс вернуть Украине.В Крым же (тоже ОдЭрский=азэрогреческий)=Кремль=АхырЯнУлу-Конец горящего древнего с одэри ХОТЯТ ПЕРЕСЕЛИТЬ ОСТАТОК АРАБЬЯ из других стран арабистана.(Ливана,Сирии,Ирана).Заодно и в Сочи 50млр.дол.вбухнули и в Украине хотят поменять президента на гаригянов и авакянов.Что и следовало ожидать.
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А рога! Пастор же обещал снимать отпечатки рогов! Где машина для рогов! ААААА ЗРАДАА!
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Пастор рулит, но девушки пограничники это просто огонь, хочу в Украину, бо дома от усатого с бастардом чувства эстета загибаются вжо
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С рабССией ров с минными полями а не погранпосты что бы пиздо.рдынских рабов даже близко на Киевской Руси не было.
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И как этот комсомолец всюду поспевает? Токо в Крым опоздал....
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Этот Сашко-Трымайся как был комсой так и остался,речи с трибуны ,митинги,болтовня.
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У меня слова "граница цивилизованной Европы" ассоциируются исключительно с линией Маннергейма. Первым делом - это ДОТы, ну а девушки потом...
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В чем Турчинов видит признаки этой самой цивилизованной Европы?


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Может он в прошлое воскресенье тоже "прошел тест на европейскость"?
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Здесь начинается граница цивилизованной Европы", - Турчинов на открытии обновленного погранпункта "Тополи". ФОТОрепортаж
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