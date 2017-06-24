 "Здесь начинается граница цивилизованной Европы", - Турчинов на открытии обновленного погранпункта "Тополи". ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СНБО
После ознакомления с работой пограничного отряда Турчинов отметил, что "здесь начинается граница цивилизованной Европы".
"Поэтому граница должна быть надежно защищена и технически оборудована. Для врага она должна стать непреодолимым европейским валом, через который они не смогут пройти", - заявил Секретарь СНБО.
При этом Турчинов отметил, что все участки границы, которые контролирует отдел пограничной службы "Тополи", оборудованы современными техническими средствами, позволяющими вести круглосуточное наблюдение, "на доминирующей высоте оборудован боевой опорный пункт с серьезным оружием, который в случае военной агрессии позволит сдерживать врага до прихода Вооруженных Сил и Национальной гвардии".
Руководство пограничников доложило секретарю СНБО о подготовке к обеспечению пересечения украинской границы гражданами РФ только с международными биометрическими паспортами, а также о техническом обеспечении их идентификации (взятие отпечатков пальцев).
"Надеюсь, что правительство финансово поддержит эту работу, потому что это безопасность страны", - сказал Турчинов.
Секретарь СНБО Украины также отметил, что помещения отряда оснащены в соответствии с европейскими стандартами.
"Для нарушителей предусмотрено временное заключение - камера. Очень просим не сообщать российским СМИ о ней, потому что россияне, желающие отдохнуть в камере, которая не уступает по качеству многим российским отелям, попрут через границу", - пошутил он.
6561 77
Турчинов: На вооружении украинских войск должен быть отечественный танк "Оплот". ФОТОрепортаж+ВИДЕО(365)
Нужна проверка прибывающих с оккупированных территорий за биометрическим паспортом, - Турчинов(106)
Турчинов представил концепцию закона о деоккупации Донбасса, - Парубий(59)
Аваков о предложении Турчинова по АТО: Надо пересмотреть статус Антитеррористической операции, но не суть(27)
Експерт розповів, чому немає сенсу запроваджувати воєнний стан в зоні АТО(0)
Турчинов: Россиян в Украину нужно пропускать только по биометрическим паспортам(200)
"АТО - не тот размах, нужна война", - российские пропагандисты о предложениях Турчинова изменить формат борьбы с агрессией РФ. ВИДЕО(115)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://we.org.ua/wp-content/uploads/2014/09/grani-istorii-5-6-461x352.jpg
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Написала админу, надеюсь сейчас вынесут этот экскремент обратно в новоотсосию.
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=x6RuiyVyFUQ
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
чудо ты как тут заблудилось?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Минск
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить