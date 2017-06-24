 Алексей Гриценко: "Филатов попытался заблокировать с помощью сотрудников полиции колонну Автомайдана". ФОТО

Борис Филатов ничего лучшего не придумал, как попытаться заблокировать с помощью сотрудников "муниципальной полиции" колонну Автомайдана на площади героев Майдана, - пишет он. -

Напоминает Донецк в 2014.

Давненько не слышал фразу "а хули вы приехали в наш Днепр? Едьте в свой Киев"

Когда ребята возили помощь в 93 бригаду, 17 криворожскую почему то таких вопросов не было.

Похоже кто то создаёт муниципальную полицию из очевидных сепаров".

Как передает Цензор.НЕТ , активисты автомайдана сообщают о препятствовании проведения акции протеста со стороны властей. Об этом на свой странице Фейсбук сообщил Алексей Гриценко.

Он также напомнил, что автомайдановцы ехали "предьявить Филатову назначение руководителя Беркута на должность начальника муниципальной полиции".