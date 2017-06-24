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Все про:Днепр_город (2710) автомайдан (279) Филатов (229)

 Алексей Гриценко: "Филатов попытался заблокировать с помощью сотрудников полиции колонну Автомайдана". ФОТО

Активист сообщил о блокировании передвижения автоколоны.

Как передает Цензор.НЕТ, активисты автомайдана сообщают о препятствовании проведения акции протеста со стороны властей. Об этом на свой странице Фейсбук сообщил Алексей Гриценко.

"Борис Филатов ничего лучшего не придумал, как попытаться заблокировать с помощью сотрудников "муниципальной полиции" колонну Автомайдана на площади героев Майдана, - пишет он. - Напоминает Донецк в 2014. Давненько не слышал фразу "а хули вы приехали в наш Днепр? Едьте в свой Киев" Когда ребята возили помощь в 93 бригаду, 17 криворожскую почему то таких вопросов не было. Похоже кто то создаёт муниципальную полицию из очевидных сепаров".

Он также напомнил, что автомайдановцы ехали "предьявить Филатову назначение руководителя Беркута на должность начальника муниципальной полиции".



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Алексей Гриценко: Филатов попытался заблокировать с помощью сотрудников полиции колонну Автомайдана 01

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На юго-востоке Москвы, на Братеевском мосту, уже полтора часа висит неизвестный. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash.
Алексей Гриценко: "Филатов попытался заблокировать с помощью сотрудников полиции колонну Автомайдана" - Цензор.НЕТ 3559 Фото: Mash

Отмечается, что и пешеходы, и водители видят эту картину, однако экстренные службы тело не снимают.
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Не...Здоровый тучный,с прилипшими пеньками к туфлям и весь в страусиных перьях почему-то.
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Це схоже,на показове вбивство.Якись авторитет,каже иншим,що теперь он главный на районе
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Есть и такая вероятность, а может просто менты в нарососсии такие менты. Помните историю с с няней и отрезанной детской головой? А тут висит чувак и никому не угрожает - чего спешить?
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Серьезное повреждение американского эсминца и гибель 7 моряков могли произойти из-за целенаправленной кибератаки.
Столкновение американского эсминца USS Fitzgerald и филиппинского контейнеровоза 17 июня, во время которого погибли 7 военных моряков США, произошло в момент, когда торговое судно шло на автопилоте, сообщают СМИ.
Не исключается что компьютерный автопилот мог быть взломан хакерами - пишет издание The Washington Free Beacon.
"По сообщениям официальных лиц, знакомых с предварительными результатами расследования ВМС, грузовой корабль ACX Crystal, который ходит под флагом Филиппин, находился под контролем компьютеризированной навигационной системы, которая руководила контейнерным судном", - отмечается в сообщении.
Следователи пока не нашли доказательств того, что столкновение было преднамеренным. Тем не менее, не исключается вероятность, что "компьютерную систему контейнерного судна могли сломать", а корабль мог намеренно быть направленным в американский ракетный эсминец USS Fitzgerald.
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дебил ты - ты читать вдумчиво не умеешь даже....... перечитай и покайся....
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Ну, можно уже было ссылку и на саму статью выложить.
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Бред это всё. The Washington Free Beacon, на который идёт ссылка - "жёлтое" интернет-издание. Кавказ-Центр - не намного лучше. Финансируется финским мошенником Стуршё Микаэль: "13 июня 2012 года был приговорён к лишению свободы условно на 4 месяца за организацию нелегального въезда граждан иностранных государств на территорию Финляндии". Если они публикуют информацию, которая бесит кремль, то это ещё не значит, что они не брешут точно так же, как и кремлёвские, только в своих интересах.
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я хбз - возможно ты и прав, но я его читаю 2 года, расхождений с реалиями я не видел глобальных. информацию по Украине и по Чечне они дают правдивую как на мой взгляд.
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Я тоже раньше зачитывался. А потом заметил раз 5 явную ложь и манипуляцию информацией и бросил. Завлекало то, что в большинстве случаев читаешь у них именно такую информацию, которую хотелось бы узнавать через СМИ. Это как "секта Пономаря" - нашли себе поводыря и ходят за ним маршрутами зомбаков по "стране Идиотизма".
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дружище претендующий на правду
.... а что ж ты флажек с Украины на Германию сменил?
спалился кацапюра.....
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В тебе ім'я - ваня, і очі як у вобли. Я ж не стверджую, що ти - кацапо-китаєць.
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а протестует "автомайдан" против чего? и на какие деньги?
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Ну, точно об этом может сказать только жена полковника.
А так что бы совсем точно- генетическая экспертиза.
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Я так понимаю его за руку хватали, с поличным. А с чего не взяли электрофицированного? Дружище, каракайте себе, сколько влезет, но не каркайте....
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Бросьте... При всех его очевидных недостатках у него остались положительные качествав. В отличие от многих иных, напяилмвщих на себя "бриони"
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Насколько я понимаю , против назначения руководителем муниципальной полиции . Филатов ставит бывшего беркутовца .
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В Днепре жители три года пытаются понять , кто полиция , а кто не очень .
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Это точно. А ещё пытаемся понять :кто Филатов:латентный рыг или всё-таки патриот
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Света, я для себя точно не могу ответить. Но, то что он двулично-мутный до не могу - это точно
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он просто умный, знает, что время переобуваться, с августа такое переобувание начнется, что теперешняя власть не будет знать куда бежать.
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Вот именно. Не нужны ему терки с мусором или канализацией или еще с чем-то как у Садового.
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Для того, чтобы взять себе замом откровенную сепаратюгу, действительно необходим незаурядный ум.....
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Єврєй. Дрючбан Гепи Когбана та Іцика Клопомойського.
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В Днепре никак не могут понять кто такой Филатов чьих он будет. А про филатовскую полицию тем более не понять. То ли сепары, то ли им сочувствующие.
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Как же быстро он превратился в местного царька, не приемлемого никакую критику.
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Не могу сказать , что все плохо , но осадок есть .
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Я и не говорю, что все плохо. В конце концов и харьковчане поддерживают Кернеса. Думала, что Филатов другой. Оказалось иначе. Тоже самое хамство и вера в себя любимого напоказ. Это проблема или нет все-таки днепровцев.
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А кого еще могут выбрать в восточных областях? Или бандита, или рыга. Слава богу, что хоть вилкула не выбрали.
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А с чего они решили что Филатов сидит в ЖК "Амстердам" и ждет их?
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не знаю. у меня другой вопрос, шо в рот надо в субботу?
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"Похоже кто то создаёт муниципальную полицию из очевидных сепаров". Я бы сказал - из очевидных долбо__ов. Кроме войны на рынках с бабушками эти му-и ничего не могут.
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это тот, который "сдал" Днепр в ответственный момент и предлагал 10 тыщ за москаля?
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У Дніпрі, на відміну від Донецька, де рускіх було до 40%, та Харкова де їх було 33%, рускіх всього 20%. Тому НІЯКИЙ СЕПАРАТИЗМ Дніпру не загрожував, через відсутність соціальної бази. Тому роль Іцика Клопомойського значно перебільшена!
В той час, як він мужньо рятував Дніпро від сепарів, посадові особи Приватбанку переганяли ревінансування НБУ у бакси і виводили за бугор, на Іцикові офшори. Всього вони поцупили тоді 19 млрд.грн, по тодіішньому курсу 1,8 млрд. баксів! Ви ж, сподіваюся, не вважаєте, що вони це собі вкрали, а Іцик білий та пцхнастий? Я теж.
Генератором девальвації гривні був Приватбанк. Вас не дивує, що після його націоналізації девальвація гривні припинилася?
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Именно поэтому Филатов сейчас в контрах с Беней....
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Кидайте помидоры, но не могу не констатировать - в отношении сепаров беня был образцом принципиальности
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М`ягко кажучи... Схоже він вже не має потреби триматися патріотів, щоб добре себе відчувати у мерському троні... Але мабуть і далі писатиме у ФБ за ганебність політики Хуйла та дружбу з Ярошем...
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как к блокированию АВТОМАЙДАНА львовский мусор не пришпандорили совершенно непонятно - а ну блогеры не спать - разродитесь чем то
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Україну спасла дрімуча тупість путіна: не защемили б майно бені в криму - була б велика біда... А тепер "патріоти" показують свої світлі Эбала в природніх рисах. (І корбан вам не гєша!)
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Совсем недавно
Borys Filatov
10 мин. ·

Пожалуйста, повремените с поздравлениями.
Прямо сейчас Охендовский собирает ЦИК, чтобы аннулировать полномочия городской ТИК и сорвать выборы в Днепропетровске.
Я обращаюсь к лидерам парламентских фракций, народным депутатам, международным наблюдателям, журналистам, общественности, Президенту Украины выразить четкую позицию по защите волеизъявления жителей города Днепропетровска.
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О.Гриценко это сын гражданина Грицацуева? Главной альтернативы безальтернативному шыкаладному глазу?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАлексей Гриценко: "Филатов попытался заблокировать с помощью сотрудников полиции колонну Автомайдана". ФОТО
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