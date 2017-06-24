 Алексей Гриценко: "Филатов попытался заблокировать с помощью сотрудников полиции колонну Автомайдана". ФОТО

"Борис Филатов ничего лучшего не придумал, как попытаться заблокировать с помощью сотрудников "муниципальной полиции" колонну Автомайдана на площади героев Майдана, - пишет он. - Напоминает Донецк в 2014. Давненько не слышал фразу "а хули вы приехали в наш Днепр? Едьте в свой Киев" Когда ребята возили помощь в 93 бригаду, 17 криворожскую почему то таких вопросов не было. Похоже кто то создаёт муниципальную полицию из очевидных сепаров".
Он также напомнил, что автомайдановцы ехали "предьявить Филатову назначение руководителя Беркута на должность начальника муниципальной полиции".
Фото: Mash
Отмечается, что и пешеходы, и водители видят эту картину, однако экстренные службы тело не снимают.
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Столкновение американского эсминца USS Fitzgerald и филиппинского контейнеровоза 17 июня, во время которого погибли 7 военных моряков США, произошло в момент, когда торговое судно шло на автопилоте, сообщают СМИ.
Не исключается что компьютерный автопилот мог быть взломан хакерами - пишет издание The Washington Free Beacon.
"По сообщениям официальных лиц, знакомых с предварительными результатами расследования ВМС, грузовой корабль ACX Crystal, который ходит под флагом Филиппин, находился под контролем компьютеризированной навигационной системы, которая руководила контейнерным судном", - отмечается в сообщении.
Следователи пока не нашли доказательств того, что столкновение было преднамеренным. Тем не менее, не исключается вероятность, что "компьютерную систему контейнерного судна могли сломать", а корабль мог намеренно быть направленным в американский ракетный эсминец USS Fitzgerald.
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.... а что ж ты флажек с Украины на Германию сменил?
спалился кацапюра.....
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А так что бы совсем точно- генетическая экспертиза.
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1925561164381923&set=a.1468532570084787.1073741830.100007841735908&type=3
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В той час, як він мужньо рятував Дніпро від сепарів, посадові особи Приватбанку переганяли ревінансування НБУ у бакси і виводили за бугор, на Іцикові офшори. Всього вони поцупили тоді 19 млрд.грн, по тодіішньому курсу 1,8 млрд. баксів! Ви ж, сподіваюся, не вважаєте, що вони це собі вкрали, а Іцик білий та пцхнастий? Я теж.
Генератором девальвації гривні був Приватбанк. Вас не дивує, що після його націоналізації девальвація гривні припинилася?
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Borys Filatov
10 мин. ·
Пожалуйста, повремените с поздравлениями.
Прямо сейчас Охендовский собирает ЦИК, чтобы аннулировать полномочия городской ТИК и сорвать выборы в Днепропетровске.
Я обращаюсь к лидерам парламентских фракций, народным депутатам, международным наблюдателям, журналистам, общественности, Президенту Украины выразить четкую позицию по защите волеизъявления жителей города Днепропетровска.
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