 Гужву привели в зал суда, его подельник взят под домашний арест. ФОТОрепортаж (обновлено)

Как передает из зала суда корреспондент

, редактора "Страны.юа" Игоря Гужву доставили в зал суда для избрания меры пресечения.

Суд пока успел избрать меру пресечения только его подельнику Антону Филипковскому - его взяли под круглосуточный домашний арест.