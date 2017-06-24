 Гужву привели в зал суда, его подельник взят под домашний арест. ФОТОрепортаж (обновлено)

Суд пока успел избрать меру пресечения только его подельнику Антону Филипковскому - его взяли под круглосуточный домашний арест.
Прокурор Елена Ковальчук просит для Гужвы арест с правом залога в 3,2 миллиона гривен.
Фото Олег Богачук, "Цензор.НЕТ"
Фото Олег Богачук, "Цензор.НЕТ"
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У нас вашего
гужваговна тонны скопилось - лет на десять топить хватит. Больше нам не надо это экспортировать.
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Пойми, нам сейчас мышебратские советы нах*й не нужны.
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Дід Микола @malitskiy_:
Наeм, Лeщeнко, Вілкул, Лукаш, Монтян, Портнов, Корбан, Данилeнко, Бондарeнко (і Костя, і Христя)...
Яка прeкрасна компанія захисників Гужви！
+ Касьянов і купа дрібних зрадофілів типу Рябчука
Ольга Рев @Olha_Rev:
Мустафа Наєм пише, що арешт Гужви - це знищення неугодних владі активістів, політиків і учасників бойових дій!
Навіть не знаю, що сказати.
Порохобот v0.0.7 @user_with_chips:
Я знаю, що сказати. Лещенко - ворог України, гниле чмо, що наживається на проблемах України, працює на дискредитацію іміджу України.
тов.Зимин в горячечном бреду
Он там в ВР случайно не рядом с Надюхой сидит?
П'ять копійок: А я знаю, що сказати: ці скоти ніколи до українського світу не належали. Вони - зайві виразки на тілі Неньки.
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