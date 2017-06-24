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Все про:суд (21102) Гужва (43) Олег Богачук (512)

 Гужву привели в зал суда, его подельник взят под домашний арест. ФОТОрепортаж (обновлено)

Прокурор просит для Гужвы арест с правом залога в 3,2 миллиона гривен.

Как передает из зала суда корреспондент Цензор.НЕТ, редактора "Страны.юа" Игоря Гужву доставили в зал суда для избрания меры пресечения.

Суд пока успел избрать меру пресечения только его подельнику Антону Филипковскому - его взяли под круглосуточный домашний арест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукаш призвала правоохранителей отпустить Гужву и извиниться перед ним. ВИДЕО

Прокурор Елена Ковальчук просит для Гужвы арест с правом залога в 3,2 миллиона гривен.

Гужву привели в зал суда, его подельник взят под домашний арест 01

Гужву привели в зал суда, его подельник взят под домашний арест 02

Гужву привели в зал суда, его подельник взят под домашний арест 03

Гужву привели в зал суда, его подельник взят под домашний арест 04

Гужву привели в зал суда, его подельник взят под домашний арест 05

Гужву привели в зал суда, его подельник взят под домашний арест 06

Гужву привели в зал суда, его подельник взят под домашний арест 07

Гужву привели в зал суда, его подельник взят под домашний арест 08

Фото Олег Богачук, "Цензор.НЕТ"

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Ну раз вы сами не можете устранится приходится вас выпиливать.
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а ты видать не накатил за здоровье новопреставленных...?
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а за ихтиандров из хора Александрова надеюсь накатил...?
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мне по барабану вымышебратья - чем меньше вас на планете - тем чище...
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Вот там и продавай матрешки, шариев и балалайки.
У нас вашего гужваговна тонны скопилось - лет на десять топить хватит. Больше нам не надо это экспортировать.
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Отдыхай в Сочи, там фрукты, солнце, ничего не прилетает...
Пойми, нам сейчас мышебратские советы нах*й не нужны.
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В своё время Аль Капоне посадили по статье "за не уплату налогов" при этом доказательства были явно кривыми и всем было пох. И сейчас мне тоже абсолютно пох по какой статье посадят этого выродка.
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как с методички кремлёвской написано,вроде за Украину, а потом 75% за Россию.
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Мне видно ,когда я с мордовцем разговариваю,
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Вилкул, Лукаш, Найeм, Лeщeнко, Монтян, Портнов, Корбан.. Что общего в этой связке блRдей? Гужву привели в зал суда, его подельник взят под домашний арест - Цензор.НЕТ 4043June 24th, 15:00
Дід Микола‏ @malitskiy_:
Наeм, Лeщeнко, Вілкул, Лукаш, Монтян, Портнов, Корбан, Данилeнко, Бондарeнко (і Костя, і Христя)...
Яка прeкрасна компанія захисників Гужви！
+ Касьянов і купа дрібних зрадофілів типу Рябчука

Ольга Рев‏ @Olha_Rev:
Мустафа Наєм пише, що арешт Гужви - це знищення неугодних владі активістів, політиків і учасників бойових дій!
Навіть не знаю, що сказати.


Порохобот v0.0.7‏ @user_with_chips:
Я знаю, що сказати. Лещенко - ворог України, гниле чмо, що наживається на проблемах України, працює на дискредитацію іміджу України.
Гужву привели в зал суда, его подельник взят под домашний арест - Цензор.НЕТ 275
Гужву привели в зал суда, его подельник взят под домашний арест - Цензор.НЕТ 3871
Гужву привели в зал суда, его подельник взят под домашний арест - Цензор.НЕТ 716
тов.Зимин в горячечном бреду Гужву привели в зал суда, его подельник взят под домашний арест - Цензор.НЕТ 4043
Он там в ВР случайно не рядом с Надюхой сидит?
Гужву привели в зал суда, его подельник взят под домашний арест - Цензор.НЕТ 6688
П'ять копійок: А я знаю, що сказати: ці скоти ніколи до українського світу не належали. Вони - зайві виразки на тілі Неньки.

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Вести просто попали под руку. Все информагентства (даже самые патриотичные) не брезгуют вымогательством. Прошел через это еще в 2011 с Лещенко (УП) и ЗН. Это бизнес в первую очередь. Поэтому журнашлюх не терплю.
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Согласно видео,вроде как самой важной улики в деле вымогательства Гужвы,дело шито белыми нитками и при хороших адвокатах и честных судьях развалится легко и быстро.Ну а то шо там гера и зорян со шкиряком про сепаратизм Гужвы трындят,то не трындите и собирайте материалы про сепаратизм главреда, а не тулите разную фигню,аж смотреть и слушать противно нормальному человеку.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГужву привели в зал суда, его подельник взят под домашний арест. ФОТОрепортаж (обновлено)
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