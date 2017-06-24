EN|RU|UK
Темы дня: Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Блокада ОРДЛО
 Происшествия
  1592  37
Материалы по теме:
Все про:арест (10307) залог (270) суд (21102) Гужва (43)

 Прокуроры требуют для Гужвы арест с правом залога около миллиона гривен. ФОТО+ВИДЕО

Редактору также изберут меру пресечения по подозрению в вымогательстве.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня в Шевченковском райсуде Киева проходит суд по избранию меры пресечения Игорю Гужве, главреду издания "Страна.юа" и его подельнику Антону Филипскому. Пока судья успел рассмотреть вопрос о мере пресечения Филиповскому.

Напомним, Гужву обвиняют в вымогательстве денег с нардепа за то, что он не опубликует новость, содержащую негативную информацию против члена Радикальной партии Линько. Переговоры с ним вел Филипковский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шевченковский райсуд Киева сегодня изберет меру пресечения Гужве

Прокуроры требуют для Гужвы арест с правом залога около миллиона гривен 01

В данный момент, корреспондент издания сообщает с места событий, что судья Владимир Бугель отправился в совещательную комнату, чтобы вынести решение.

Прокуроры потребовали арестовать Игоря Гужву и Антона Филипковского с правом внесения залога. В случае Гужвы, этот залог может составить 1 млн.грн.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
дык мертведчук их выкупит или сармак зажмет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вся справа в мільйоне, а не в тому, що видання друкує антиукраїнські матеріали. Заплати і друкуй далі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Константин, ну что Вы начинаете? Залог - это не приговор. Залог - это только система, которая позволяет ожидать приговора дома, а не в СИЗО.

ПыСы. Хотя в условиях нашей судебной системы я, пока, против возможности залога.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якраз, я все розумію, ніхто ще з тих, хто вніс заставу, по них до сих пір не було рішення суду, мало того, всі на волі і напевно продовжують робити те, що робили до того, як внесли заставу і вийшли з під варти. Під слідством один Єфремов і то, коли він буде засуджений і чи буде взагалі засуджений не відомо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Залог у нас - это откупные, после уплаты которых расследование дел заканчивается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Антигнойсмановские и антивальцмановские материалы - это антиукраинские? Что ожидать от такого народа! Винницкая банда наняла миллион лакеев и они легко навешали лапши 20 миллионам дебилов. С дебилами ожидать хорошей жизни можно?....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Про владу можна писати по різному, можна писати про неї як про злочинну в Україні, але при цьому залишатися патріотом своєї країни тому, що не влаштовує саме влада, а не те, що Україна є незалежною від кремля, а можна писати то, що потрібно кремлю, а саме, що влада веде громадянську війну, вбиває на сході українців і іншу нісенітницю від пуйла.
Порошенко злодій і брехун, але він не агресор, він на росію не нападав і громадянську війну про яку пише кремль щоб виправдати свою агресію, не розв'язував. Так, що, якщо цього псевда журналіста влада посадить, я буду тільки радий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
кацапе, піди втопись щоб не смерділо тут...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну и кто на этот раз проявит неслыханную щедрость?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Жена, тесть, бабушка, друг-подруга. Да вариантов вагон и целая тележка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сашка-Открывашка Тарелкул младший,там-же в суде и заплатит.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Опять рыбалка на "Дискавери". Поймали в дёсна поцеловали и выпустили. Опубликовали бы лучше тарифы на преступления... Убить - столько-то, вымогательство - столько-то. Купил лицензию на вымогательво - вымогай смело. Купил лицензию на хулиганство - хулигань...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
це не гужва)), а мені здалось, що він вже похудав! ))) )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Только по телевизору сказали, что Гужва под домашним арестом и пошел на сделку со следствием.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Значит выполнял ещё чей-то заказ получается?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Без сомнения, а иначе не дали бы работать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А эта сучка защитница или помощница реговская.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все залоги на покупку приборов ночного видения,питание,... для наших Солдат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У "хасБрома"-сейчас "крытычни дни" и им не до шавки-холуя Гужвы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
там ещё было: "очень тонкая натура - любит стихи..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Коли ж вони збирають оприлюднювати компромат на "радикалів" , який мав Гужва ?!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПрокуроры требуют для Гужвы арест с правом залога около миллиона гривен. ФОТО+ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти