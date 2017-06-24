 Прокуроры требуют для Гужвы арест с правом залога около миллиона гривен. ФОТО+ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шевченковский райсуд Киева сегодня изберет меру пресечения Гужве

Как передает Цензор.НЕТ , сегодня в Шевченковском райсуде Киева проходит суд по избранию меры пресечения Игорю Гужве, главреду издания "Страна.юа" и его подельнику Антону Филипскому. Пока судья успел рассмотреть вопрос о мере пресечения Филиповскому.Напомним, Гужву обвиняют в вымогательстве денег с нардепа за то, что он не опубликует новость, содержащую негативную информацию против члена Радикальной партии Линько. Переговоры с ним вел Филипковский.

В данный момент, корреспондент издания сообщает с места событий, что судья Владимир Бугель отправился в совещательную комнату, чтобы вынести решение.Прокуроры потребовали арестовать Игоря Гужву и Антона Филипковского с правом внесения залога. В случае Гужвы, этот залог может составить 1 млн.грн.