 Прокуроры требуют для Гужвы арест с правом залога около миллиона гривен. ФОТО+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня в Шевченковском райсуде Киева проходит суд по избранию меры пресечения Игорю Гужве, главреду издания "Страна.юа" и его подельнику Антону Филипскому. Пока судья успел рассмотреть вопрос о мере пресечения Филиповскому.
Напомним, Гужву обвиняют в вымогательстве денег с нардепа за то, что он не опубликует новость, содержащую негативную информацию против члена Радикальной партии Линько. Переговоры с ним вел Филипковский.
Прокуроры потребовали арестовать Игоря Гужву и Антона Филипковского с правом внесения залога. В случае Гужвы, этот залог может составить 1 млн.грн.
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ПыСы. Хотя в условиях нашей судебной системы я, пока, против возможности залога.
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Порошенко злодій і брехун, але він не агресор, він на росію не нападав і громадянську війну про яку пише кремль щоб виправдати свою агресію, не розв'язував. Так, що, якщо цього псевда журналіста влада посадить, я буду тільки радий.
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https://strana.ua/articles/private-life/66260-stalo-izvestno-s-kem-lyashko-pil-kofe-v-avstrijskom-kafe-im-okazalsya-student-kneu.html
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Дорого .
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