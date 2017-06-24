 "Гвардия не отступает!": Турчинов принял участие в церемонии выпуска офицеров Академии Нацгвардии. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СНБО
Турчинов отметил, что Национальная гвардия была сформирована "в самые драматические времена, когда жестокий и сильный враг напал на Украину", и она первой вступила в бой, позволив сформировать обороноспособную армию, восстановить потенциал оборонной промышленности, провести мобилизацию.
"Не было техники, тяжелого вооружения, но были мужество и героизм, что позволило остановить врага, начать освобождение Украины", - сказал он.
"Именно тогда враг узнал, что в Украине есть Гвардия, закон которой - "Гвардия не отступает!". Убежден, что этот закон будет законом вашей жизни", - отметил Секретарь СНБО.
Обращаясь к присутствующим, Турчинов отметил: "Вы стали офицерами Национальной гвардии, командирами, и государство доверяет вам мощное оружие, современную технику, а главное - государство доверяет вам свою защиту".
"Убежден, что каждый из вас станет профессиональным мужественным командиром, который будет обеспечивать новые победы нашей Гвардии", - сказал он.
Турчинов поблагодарил "родителей, которые воспитали настоящих патриотов, настоящих рыцарей, которые выбрали смыслом своей жизни защиту родной страны".
Сегодня Секретарь СНБО Украины также примет участие в открытии обновленного отдела пограничной службы "Тополи" Харьковского пограничного отряда.
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"Здесь начинается граница цивилизованной Европы", - Турчинов на открытии обновленного погранпункта "Тополи". ФОТОрепортаж(76)
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Тебе на нарах лекции читать лет 15!
Расскажи ка лучше как свои доходы прячешь, труженик "заслуженный"! Откель земли столько с дворцами под Житомиром с Тимошенко по соседству?
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Назовите ка его реальные заслуги перед Украиной, чтобы им можно было гордиться? И я вступлю в секту Лысого Бога.
Я таких достойных поступков не знаю, и толку от этого губастого чиновника для Украины не вижу. Один вред.
Обвиняю эту бездарь в сдаче интересов Украины, в уклонении от уплаты налогов, в незаконном обогащении.
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До повної Перемоги над заклятим та проклятим кацапсько-ординським ворогом!
Слава Воїнам України!!!
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«Почему-то на десяток наших ребят все силы были брошены. Странно. При том, что мы не видели тех нацгвардейцев там, на фронте. Они стоят на второй-третьей линии блокпостов. Наши ребята проливают кровь и за это несут определенное наказание здесь, в тылу. И не только наши. Мы говорим обо всем добровольческом движении», - заявил Ярош.
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"Ми повинні застосувати нову парадигму - інтелект проти грубої сили, переконання проти злоби та жорстокості. І саме ця парадигма приведе нас до перемоги."
http://www.rnbo.gov.ua/news/2420.html
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Пєте, никак не аргументировав свой поступок... Также, как Джемилев... Причина
одна - быть ближе к власти... Украинцы, наконец, должны научиться оценивать
всякое предательство должным образом...
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Вовремя предать, это не предать, а предвидеть.
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