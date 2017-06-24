 Консультативная миссия ЕС обучила 385 полицейских, которые будут взаимодействовать с громадами по всей Украине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КМЕС.
Как отмечается, сегодняшний "выпускной" в Чернигове ознаменовал окончание седьмой и финальной волны тренингов по взаимодействию полиции с обществом (Community Policing), которую КМЕС проводила для патрульных и участковых полицейских в течение последнего года. Благодаря программе, охватившей все регионы Украины, в Национальной полиции появились 385 офицеров, которые теперь имеют квалификацию тренеров сommunity policing и смогут делиться полученными знаниями по взаимодействию с общественностью со своими коллегами-полицейскими.
Четырнадцать патрульных и участковых офицеров Черниговщины получили сегодня сертификаты об окончании тренинга от советника/тренера КМЕС по вопросам взаимодействия полиции с обществом Йосефа Нотдурфтера и представителя Канадской полицейской миссии Грега Болтянски. Учебный курс состоял из модулей по предотвращению правонарушений, оказанию полицейскими качественных услуг населению, взаимодействию с гражданами, коммуникации и практических занятий.
"Мы предложили украинским правоохранителям новую модель работы, направленную на укрепление связей между полицией и местным населением, восстановление доверия и решения проблем граждан", - отметил Нотдурфтер.
"КМЕС призывает новоиспеченных тренеров по community policing использовать полученные знания на практике", - добавил он.
Community policing является эффективным методом снижения уровня преступности, которая, среди прочего, помогает выявить проблемы общества, которые могут спровоцировать преступление или асоциальное поведение, и разработать план действий для их решения.
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