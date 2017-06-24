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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Консультативная миссия ЕС обучила 385 полицейских, которые будут взаимодействовать с громадами по всей Украине. ФОТО

Консультативная миссия Европейского Союза натренировала 385 полицейских, которые будут взаимодействовать с громадами по всей Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КМЕС.

Как отмечается, сегодняшний "выпускной" в Чернигове ознаменовал окончание седьмой и финальной волны тренингов по взаимодействию полиции с обществом (Community Policing), которую КМЕС проводила для патрульных и участковых полицейских в течение последнего года. Благодаря программе, охватившей все регионы Украины, в Национальной полиции появились 385 офицеров, которые теперь имеют квалификацию тренеров сommunity policing и смогут делиться полученными знаниями по взаимодействию с общественностью со своими коллегами-полицейскими.

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Четырнадцать патрульных и участковых офицеров Черниговщины получили сегодня сертификаты об окончании тренинга от советника/тренера КМЕС по вопросам взаимодействия полиции с обществом Йосефа Нотдурфтера и представителя Канадской полицейской миссии Грега Болтянски. Учебный курс состоял из модулей по предотвращению правонарушений, оказанию полицейскими качественных услуг населению, взаимодействию с гражданами, коммуникации и практических занятий.

"Мы предложили украинским правоохранителям новую модель работы, направленную на укрепление связей между полицией и местным населением, восстановление доверия и решения проблем граждан", - отметил Нотдурфтер.

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"КМЕС призывает новоиспеченных тренеров по community policing использовать полученные знания на практике", - добавил он.

Community policing является эффективным методом снижения уровня преступности, которая, среди прочего, помогает выявить проблемы общества, которые могут спровоцировать преступление или асоциальное поведение, и разработать план действий для их решения.

Консультативная миссия ЕС обучила 385 полицейских, которые будут взаимодействовать с громадами по всей Украине 01Консультативная миссия ЕС обучила 385 полицейских, которые будут взаимодействовать с громадами по всей Украине 02Консультативная миссия ЕС обучила 385 полицейских, которые будут взаимодействовать с громадами по всей Украине 03

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Уровень симпатии населения к полиции говорит, что бессмыслено потратили деньги на то обучение!
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Наши люди такие , что все им не так . Это комплекс от совдепии . Полицейские не прилетели с Марса , они с этого самого населения ? В Дании полицейских уважают , потому что в Дании люди культурнее и интеллигенты, и полиция с этих же людей
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Ваши люди к нашим не имеют никакого отношения. Со своими решайте сами.
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Не идет в уровне,а в савке совецкого союза. Чтоб била полиция и все остальное нада учить с садика культури и поважения друг к другу. Как может бить симпатия, как народ дич напются и какое уважения, нада народ вместе с полицией обучать культуре. Смотрели два месяца назаз на видио девушку за рулем как вила себя нахабно бо она видители адвока .
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Грега Болтянский і Нотдурфтер поїдуть додому з почуттям виконаного обов'язку, може навіть підвищення по службі отримають. В Україні залишаться Князєв і Аброськін, які будуть далі впроваджувати нову модель роботи, а полковники Голубани будуть зміцнювати зв'язки між поліцією і місцевим населенням, а також відновлювати довіру громадян
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Чому їх могли навчити, чого вони не вміли?


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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКонсультативная миссия ЕС обучила 385 полицейских, которые будут взаимодействовать с громадами по всей Украине. ФОТО
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