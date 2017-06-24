 В Полтавской области налоговики пресекли незаконное изготовление ГСМ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица компании, которая занимается оптовой торговлей топливом, организовали и координировали на территории арендованной нефтебазы незаконное производство фальсифицированных нефтепродуктов с их последующей реализацией. Для прикрытия незаконной деятельности использовались документы фиктивных компаний. Операции по продаже нефтепродуктов никак не отображались в финансово - хозяйственных документах предприятия.
В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято 40,5 тонны ГСМ, почти 485 тысяч гривен наличными, финансово - хозяйственные документы, компьютерная техника, оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
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Если бензин делали из мусорных полимерных бутылок - хвала таким предпринимателям.
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