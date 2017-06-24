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Все про:голодовка (575) Сыроид (206)

 Сыроид, которая пятые сутки голодает, из-под АП забрала "скорая". ФОТО

Вице-спикера Верховной Рады Оксану Сыроид, которая с 20 июня голодает под Администрацией Президента, забрала "скорая".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии "Самопомич" на странице в Facebook.

"Вице-спикера парламента Оксану Сыроид, которая пятые сутки голодает под зданием Администрации Президента, госпитализировали сегодня около 10:30 часов.

Утром Оксане Сыроид стало плохо. У нее низкий уровень сахара в крови - 2,8 ммоль/литр - гипогликемия, брадикардия, гипотония, а также опоясывающие боли в животе с подозрением на панкреатит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сыроид о голодовке под АП: "Здесь прекрасно, в нише хорошо полежали. Птички так красиво поют"

Сыроид, которая пятые сутки голодает, из-под АП забрала скорая 01


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19 июня на Согласительном совете Рады глава фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил о голодовке, "протестуя против издевательства над людьми, протестуя против издевательства над городом, который является символом свободы, поддерживая львовян, которые всегда терпеливы и толерантны к власти, потому что верят в государство и хотят его видеть, а это государство, в лице центральной власти, над ними цинично издевается, и требуя прекращения этого издевательства и прекращения лжи в государстве". 20 июня к нему присоединились вице-спикер ВР Оксана Сыроид и Тарас Пастух ("Самопомич"). Отметим, глава парламентской фракции ничего не сказал о мусорной проблеме во Львове. Вместе с тем, эта проблема является одной из самых главных в городе на данный момент. Местные власти даже просили Кабмин объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за невывезенного мусора. В ответ, премьер Гройсман обратился к мэру Львова Садовому: "Давай я извинюсь перед львовянами за то, что ты за 11 лет не решил эту проблему". На что мэр Львова ответил: "Ждал от премьера более адекватного ответа, чем элементарное хамств". В ответ Гройсман заявил: "У Львова достаточно средств на "золотой" полигон. Надо только начать что-то делать".

Премьер Гройсман, в свою очередь, прокомментировал заявление Олега Березюка: "Если львовский городской голова неспособен решить проблему мусора, то львовяне не должны от этого страдать". В ответ мэр Львова Садовый отметил: "Правоохранители угрожают уголовными делами тем, кто готов принимать мусор из Львова".
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ІдіЁти. Хто ж за вас заступиться. Сподіваєтесь, що на всіх буде досить шИколадок. Як би не так - утоплять вас в вашому гі.ні, щойно ви зробити свою брудну справу.
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надюха місяць не їла та не пила
не знаючи , що людина без води три дні не проживе
прилетіла в Україну щічки та боки звисали
що не всі її впізнали
метода експериментів ФСБ
"" їжі не треба - задання давай .. ""
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Мдя...далеко ей до доктора Хайдера, который"
23 сентября 1986 года у Белого дома в Вашингтоне начал голодовку, продолжавшуюся до конца апреля следующего года - 218 дней.
Требовал от администрации Рональда Рейгана прекратить гонку вооружений и отказаться от использования ядерного оружия."
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Но надо думать , как помочь ветеранам. Нет госпрограммы , которая есть и была у всех воюющих государств . 1000 уже умерла с 2014 года , самоубийства.... .Психотерапевт и нормальные антидепрессанты стоят дорого .
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Nunim, вот пусть бы психиатр по образованию Березюк и занялся помощью ветеранам, может там от него было бы больше пользы.
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Гройсмана с его кабмином на среднюю украинскую зарплату хотя бы на неделю,тоже бы скорая забирала,и было бы парачка суицидов от черной депрессии
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСыроид, которая пятые сутки голодает, из-под АП забрала "скорая". ФОТО
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